Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - встреча заката: выбирайте рейс по душе
Прогулка по морским волнам — прекрасный способ весело провести время с друзьями, отдохнуть семьёй или устроить романтический вояж на белом паруснике. В группе до 11 человек вы отправитесь на парусной яхте или катере на 3-4 км от берега. Полюбуетесь видами на Морской порт, Большой Сочи и горы Кавказского хребта.
Утром, если повезёт, увидите дельфинов, днём сможете искупаться в море, а вечером наладитесь лучами заходящего солнца.
Утром, если повезёт, увидите дельфинов, днём сможете искупаться в море, а вечером наладитесь лучами заходящего солнца.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Морское путешествие — удовольствие для всех
Детям будет интересно попасть на капитанский мостик и, надев фуражку капитана, познакомиться с навигационными системами судна. Взрослые же найдут для себя другие развлечения — купание в чистой воде, созерцание панорам города, набережной и величественных гор Кавказского хребта. Кроме того, по пути капитан немного расскажет о местах на маршруте. Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции.
Организационные детали
- Трансфер не входит в стоимость. Нужно прибыть в Морской порт самостоятельно. Там за 15 минут до отправления вас встретит наш капитан.
- На яхтах и катерах есть спасательные жилеты, пледы и мягкие подушки для комфортного размещения, таблетки от укачивания
- С собой вы можете взять еду и напитки
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Морском порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 624 туристов
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессиональных гидов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!
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