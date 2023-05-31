Морская прогулка на яхте или катере

Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - встреча заката: выбирайте рейс по душе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Прогулка по морским волнам — прекрасный способ весело провести время с друзьями, отдохнуть семьёй или устроить романтический вояж на белом паруснике. В группе до 11 человек вы отправитесь на парусной яхте или катере на 3-4 км от берега. Полюбуетесь видами на Морской порт, Большой Сочи и горы Кавказского хребта.

Утром, если повезёт, увидите дельфинов, днём сможете искупаться в море, а вечером наладитесь лучами заходящего солнца.
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Морская прогулка на яхте или катере
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морское путешествие — удовольствие для всех

Детям будет интересно попасть на капитанский мостик и, надев фуражку капитана, познакомиться с навигационными системами судна. Взрослые же найдут для себя другие развлечения — купание в чистой воде, созерцание панорам города, набережной и величественных гор Кавказского хребта. Кроме того, по пути капитан немного расскажет о местах на маршруте. Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость. Нужно прибыть в Морской порт самостоятельно. Там за 15 минут до отправления вас встретит наш капитан.
  • На яхтах и катерах есть спасательные жилеты, пледы и мягкие подушки для комфортного размещения, таблетки от укачивания
  • С собой вы можете взять еду и напитки

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Романтические
На яхте
На катере
Для студентов
Вечерние
Дельфины
Животные

Похожие туры из Сочи

Морская прогулка на яхте Princess
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
12 отзывов
Морская прогулка на яхте Princess
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
в порту Сочи
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
1 600 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
Провести атмосферный вечер на борту двухпалубной яхты премиум-класса - в мини-группе до 11 человек
в порту Сочи
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
25002 000 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
В центральном порту Сочи
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
7 800 за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ