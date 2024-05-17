Мои заказы

Морская прогулка на двухпалубной яхте

Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Прогулка по морским волнам — прекрасный способ весело провести время с друзьями, отдохнуть семьёй или устроить романтический вояж.

В группе до 11 человек вы отправитесь на двухпалубной яхте на 3-4 км от берега и полюбуетесь видами на Морской порт, Большой Сочи и горы Кавказского хребта.
4.2
10 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Морская прогулка на двухпалубной яхте

Описание экскурсии

Морское путешествие — удовольствие для всех

Детям будет интересно попасть на капитанский мостик и, надев фуражку капитана, вообразить себя повелителем морей. Взрослые же найдут для себя другие развлечения — купание в чистой воде, созерцание панорам города, набережной и величественных гор Кавказского хребта. А для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость. Нужно прибыть в Морской порт самостоятельно. Там за 15 минут до отправления вас встретит наш капитан.
  • На яхтах есть спасательные жилеты, пледы и мягкие подушки для комфортного размещения, таблетки от укачивания
  • С собой вы можете взять еду и напитки

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1629 туристов
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессионалов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
1
2
1
1
Т
Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
Вам был полезен этот отзыв?
М
Итак, считаю, что нас обманули.
Забронировали два места на прогулку вокруг Сочи на парусной яхте. Через несколько минут после оплаты пришло сообщение от организатора, что за сутки до прогулки нам позвонят
читать дальшеуменьшить

и про всё расскажут.
Вот настал день до, никто не звонит. Проверяю на трипстере, записался ли ещё кто-то: нет, на этот день только наши две брони на все временные слоты. Ну ладно, надеемся, что по правилам трипстера нам эту экскурсию не отменят.
Только в семь вечера нам позвонил организатор и рассказал слёзную историю, что парусники уже зачехлены, погода, все дела, но мы вас покатаем на моторной яхте, это круче, все дела (при этом у этого организатора даже нет такой экскурсии в Сочи).
Прибыв в порт мы поняли, что нас просто отдали другому организатору. При этом на входе с нас пытались взять 3600 вместо оставшейся доплаты 3080р. Потом дама на причале сказала, мол, ой, я перепутала, с вас 1550+1550 =3100. Снова объяснили, что доплата меньше, ладно, они согласились.
Посадили на яхту "Стар" заставили надеть бахилы на обувь, перевели деньги капитану, поехали.
Поездка была не самая скоростная. На срелненькой скорости поплыли в сторону Адлера, но не особо далеко. Даже до Мацесты не доплыли, как уже развернулись обратно. Пока были в море наблюдали огромное число парусников - тезисы организатора о том, что они уже не ходят разбиваются о правду жизни. Уже находясь на территории морского порта на пути назад встретили двух дельфинов - хоть какая то радость в этой поездке.
Пришвартовались у причала в 12:41. Чистое время от отплытия до швартовки - 45 минут (хотя обещан был час).

На месте организатора было бы честным или провести экскурсию на паруснике (как написано в описании к этой экскурсии), или честно сказать, мол, извините, поищите другой вариант. Тем более в порту за почти те же деньги можно арендовать парусную яхту класса sb20.

Итак, считаю, что нас обманули.
Итак, считаю, что нас обманули.
Итак, считаю, что нас обманули.
Итак, считаю, что нас обманули.
Альбина
Альбина
Ответ организатора:
Михаил, добрый день!
Сожалеем, что у вас остались такие впечатления от прогулки. Мы вам позвонили вовремя, как и было положено за
читать дальшеуменьшить

1 день, накануне. Все объяснили, что парусной яхты не будет из-за погоды, что в центральном районе именно на яхте двухпалубной будет прогулка 45 минут. Описали вам яхту, как и должно было быть. В порту вас встретил наш диспетчер и проводил до судна. В том, что оплату перепутали, а потом быстро разобрались и взяли с вас правильную сумму - ничего страшного не вижу. Это человеческий фактор. Про описание тура «На парусной яхте» - прогулки проходят, как в Сочи, так и в Адлере. Люди бронируют от разных мест проживания, в Сочи в основном это яхты двухпалубные, а в Адлере большая вероятность покататься на паруснике. Об этом мы вас при звонке тоже ориентируем. Вы выбрали прогулку после шторма и была волна - в этих случаях как бы вы не хотели - вы не выйдете ни на одной парусной яхте в море. Это опасно! Те яхты, которые вы видели в море, скорее всего были частными. Мы, как организатор прогулок для путешественников, не можем взять на себя такую ответственность. Ваша безопасность для нас самое важное.
Хороших путешествий!

Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Спасибо большое организаторам за прекрасную прогулку на яхте, у нас был отличный капитан, который с нами разговаривал, подбадривал, рассказывал и поддерживал, прогулка была в вечернее время, мы посмотрели Адлер и днем и ночью! Очень увлекательно и интересно. Большое спасибо Альбине за быструю помощь в переносе экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прогулкой осталась довольна. Было комфортно. Экскурсовод милая женщина, встретила около входа в порт. Яхта была в две палубы, 2й ярус был защищен от ветра. На кораблике есть бахили и пледы. Прогулка заняла 1 час, была на закате с 16-17 часов, в момент захода солнца, были невероятные виды.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Первоначально бронировала на вечернее время. Но, наверное, группа не набралась, мне предложили перенести время экскурсии на 15 часов. Изначально немного расстроилась, так как хотела посмотреть закат. Но поездка получилась очень интересной и красивой. Так что ни о чем не жалею)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Прекрасный организатор, красивая и красочная морская прогулка
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Морская прогулка на двухпалубной яхте»

Увлекательная морская прогулка на яхте
На яхте
Парусная яхта
1 час
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться - в индивидуальном формате
Начало: На улице Москвина 2а
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте
На яхте
Парусная яхта
1 час
-
35%
51 отзыв
Мини-группа
до 11 чел.
Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте
Насладиться панорамами Сочи с борта самой большой яхты в порту на морской прогулке
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3575 ₽5500 ₽ за человека
Морская прогулка на яхте Azimut
На яхте
Парусная яхта
1 час
22 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере
На яхте
1.5 часа
-
40%
973 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1440 ₽2400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
3200 ₽ за человека