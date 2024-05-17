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и про всё расскажут.

Вот настал день до, никто не звонит. Проверяю на трипстере, записался ли ещё кто-то: нет, на этот день только наши две брони на все временные слоты. Ну ладно, надеемся, что по правилам трипстера нам эту экскурсию не отменят.

Только в семь вечера нам позвонил организатор и рассказал слёзную историю, что парусники уже зачехлены, погода, все дела, но мы вас покатаем на моторной яхте, это круче, все дела (при этом у этого организатора даже нет такой экскурсии в Сочи).

Прибыв в порт мы поняли, что нас просто отдали другому организатору. При этом на входе с нас пытались взять 3600 вместо оставшейся доплаты 3080р. Потом дама на причале сказала, мол, ой, я перепутала, с вас 1550+1550 =3100. Снова объяснили, что доплата меньше, ладно, они согласились.

Посадили на яхту "Стар" заставили надеть бахилы на обувь, перевели деньги капитану, поехали.

Поездка была не самая скоростная. На срелненькой скорости поплыли в сторону Адлера, но не особо далеко. Даже до Мацесты не доплыли, как уже развернулись обратно. Пока были в море наблюдали огромное число парусников - тезисы организатора о том, что они уже не ходят разбиваются о правду жизни. Уже находясь на территории морского порта на пути назад встретили двух дельфинов - хоть какая то радость в этой поездке.

Пришвартовались у причала в 12:41. Чистое время от отплытия до швартовки - 45 минут (хотя обещан был час).



На месте организатора было бы честным или провести экскурсию на паруснике (как написано в описании к этой экскурсии), или честно сказать, мол, извините, поищите другой вариант. Тем более в порту за почти те же деньги можно арендовать парусную яхту класса sb20.