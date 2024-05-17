Прогулка по морским волнам — прекрасный способ весело провести время с друзьями, отдохнуть семьёй или устроить романтический вояж.
В группе до 11 человек вы отправитесь на двухпалубной яхте на 3-4 км от берега и полюбуетесь видами на Морской порт, Большой Сочи и горы Кавказского хребта.
В группе до 11 человек вы отправитесь на двухпалубной яхте на 3-4 км от берега и полюбуетесь видами на Морской порт, Большой Сочи и горы Кавказского хребта.
Описание экскурсии
Морское путешествие — удовольствие для всех
Детям будет интересно попасть на капитанский мостик и, надев фуражку капитана, вообразить себя повелителем морей. Взрослые же найдут для себя другие развлечения — купание в чистой воде, созерцание панорам города, набережной и величественных гор Кавказского хребта. А для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции.
Организационные детали
- Трансфер не входит в стоимость. Нужно прибыть в Морской порт самостоятельно. Там за 15 минут до отправления вас встретит наш капитан.
- На яхтах есть спасательные жилеты, пледы и мягкие подушки для комфортного размещения, таблетки от укачивания
- С собой вы можете взять еду и напитки
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1629 туристов
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессионалов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
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М
Итак, считаю, что нас обманули.
Забронировали два места на прогулку вокруг Сочи на парусной яхте. Через несколько минут после оплаты пришло сообщение от организатора, что за сутки до прогулки нам позвонят
Забронировали два места на прогулку вокруг Сочи на парусной яхте. Через несколько минут после оплаты пришло сообщение от организатора, что за сутки до прогулки нам позвонят
Альбина
Ответ организатора:
Михаил, добрый день!
Сожалеем, что у вас остались такие впечатления от прогулки. Мы вам позвонили вовремя, как и было положено за
Сожалеем, что у вас остались такие впечатления от прогулки. Мы вам позвонили вовремя, как и было положено за
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Спасибо большое организаторам за прекрасную прогулку на яхте, у нас был отличный капитан, который с нами разговаривал, подбадривал, рассказывал и поддерживал, прогулка была в вечернее время, мы посмотрели Адлер и днем и ночью! Очень увлекательно и интересно. Большое спасибо Альбине за быструю помощь в переносе экскурсии!
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Т
Прогулкой осталась довольна. Было комфортно. Экскурсовод милая женщина, встретила около входа в порт. Яхта была в две палубы, 2й ярус был защищен от ветра. На кораблике есть бахили и пледы. Прогулка заняла 1 час, была на закате с 16-17 часов, в момент захода солнца, были невероятные виды.
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А
Первоначально бронировала на вечернее время. Но, наверное, группа не набралась, мне предложили перенести время экскурсии на 15 часов. Изначально немного расстроилась, так как хотела посмотреть закат. Но поездка получилась очень интересной и красивой. Так что ни о чем не жалею)
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Прекрасный организатор, красивая и красочная морская прогулка
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