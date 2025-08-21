Водная прогулка
Морская рыбалка на тримаране
Проведите три часа в открытом море на белоснежном тримаране, ловите рыбу и наслаждайтесь видами на Сочи и горы. Отличный отдых для всей семьи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2950 ₽ за человека
Водная прогулка
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя морская прогулка на парусной яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
Начало: Морской бульвар 1
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
