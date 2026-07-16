Морская прогулка на яхте — яркий и нестандартный формат отдыха для семьи или компании друзей. Панорамные виды, свежий воздух и встреча с дельфинами создают атмосферу настоящего приключения. Небольшая компания, спокойная музыка и лёгкие закуски превращают выход в море в маленький праздник.
Описание экскурсии
Яхтинг как формат отдыха
Морское путешествие — это уникальный способ провести время, неторопливая беседа, фрукты, сок, комплимент от капитана, фотографии на фоне водной глади и спокойная музыка делают морскую прогулку настоящим праздником на воде.
Навстречу морским обитателям
Часто во время плавания можно увидеть дельфинов, которые из любопытства подплывают к лодкам и некоторое время сопровождают их. Эти моменты остаются в памяти надолго и приносят радость как взрослым, так и детям. Следует помнить, что дельфины являются дикими животными, и их присутствие невозможно предугадать.
Как проходит морская прогулка
В порту вас встречают, проводят инструктаж по технике безопасности и рассказывают о правилах поведения на борту. Небольшие яхты и катера рассчитаны на ограниченное число гостей, что создаёт уютную и спокойную атмосферу. На судне обычно размещается до 10–11 человек, включая капитана. Каждый пассажир, в том числе дети, учитывается отдельно.
Полезные рекомендации перед выходом в море
Температура воды может не совпадать с температурой воздуха на берегу: даже в жаркий день ветер на открытой воде ощущается значительно сильнее. Поэтому рекомендуется одеваться по погоде и иметь при себе лёгкую куртку или свитер. Не забудьте взять солнцезащитные очки, головной убор и солнцезащитный крем. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи
- Олимпийское наследие
Что включено
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Спасательные круги, полотенце, тёплые пледы
- Фрукты, конфеты, сок
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Бзугу, 10
Завершение: Улица Бзугу, 10, пляж «Камелия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей - свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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