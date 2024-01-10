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Фотопрогулка по морскому порту Сочи

Получить профессиональные снимки на фоне атмосферного уголка города и узнать его историю
Приглашаю вас на фотопрогулку в сердце яркого Сочи. В Морском порту вас ждут памятники архитектуры и роскошные яхты, голубые волны и зеленые пальмы.

Легкие и наполненные эмоциями фотографии в этих локациях станут вашим лучшим сувениром из путешествия!
5
10 отзывов
Фотопрогулка по морскому порту Сочи
Фотопрогулка по морскому порту Сочи
Фотопрогулка по морскому порту Сочи

Описание фото-прогулки

Профессиональные фотографии и главное из истории

Мы заранее обсудим, какие кадры вы хотите получить, и я проведу вас по подходящим местам. На фотографиях могут оказаться шикарные здания с колоннами, колоритные арки, дорогие яхты, аллея с пальмами. Даже если вы ни разу до этого не участвовали в фотосессии, все пройдет легко и комфортно. Я подскажу вам выгодные позы, найду удачные ракурсы и поймаю в объектив ваши живые эмоции.

Параллельно вы узнаете, как образовался город Сочи и какую роль в его развитии сыграл морской порт.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark IV с объективами Canon 135mm и 35mm и на iPhone 14 Pro Max
  • Вы получите 100-130 фотографий в обработке, снимки отправляю по мере готовности. Видео в монтаже и мобильную фотосессию отдаю в день прогулки
  • За часовую фотосессию мы успеем пофотографироваться в нескольких локациях. По желанию можно арендовать яхту для фотосессии (500-2000 ₽ в зависимости от сезона)
  • Если вам нужен трансфер от вашего отеля до морского порта, то он оплачивается дополнительно (1000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 173 туристов
Всем привет! Меня зовут Екатерина, я профессионально занимаюсь фотосъемкой много лет. Работаю в Сочи и Казани — это удивительные города с множеством красивых локаций. Я покажу их самые необычные достопримечательности и проведу для вас незабываемую фотосессию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо за чудесные воспоминания! Все очень понравилось
Спасибо за чудесные воспоминания! Все очень понравилось
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И
Отличная фотосессия в окрестностях морпорта Сочи!
Это именно фотосессия, не экскурсия! Не ожидайте, что фотограф, щёлкая затвором, будет рассказывать о достопримечательностях. Это не его стезя, за интересным подробностями из истории города
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нужно обращаться к гидам. А от фотографа нужно что? Правильно - фотографии! Поскольку я отдыхала одна, как раз они мне и были нужны.
Большое спасибо фотографу Яне за интересные и живые фотографии в красивых местах! Несмотря на несезон, не слишком тёплую погоду и мою физиономию с минимальным макияжем, всё получилось отлично:) Сижу в морозной столице и с удовольствием пересматриваю снимки:)

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Анна
Екатерина очень приятный человек. Мне хотелось спокойно прогуляться, а не носиться, как угорелой. И, с учётом того, что я не умею позировать, сделать несколько красивых фотографий. Все получилось!!! Можно рассчитывать
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на спокойствие и понимание, сразу покажут, что получается на фото, можно всегда сказать, какие позиции нравятся больше, какие меньше (мы же себя всегда видим по своему, что, кажется красивым другим, нам может не нравиться). Катя это учитывает. И через неделю красивые фото вы получаете гарантированно. Из того объема, что присылает Катя, обязательно будут те, что придутся по душе. Рекомендую. Тем более, для более увлеченных и нацеленных на результат, есть более продолжительные варианты, с арендой платьев и интересными локациями. Экскурсии+ фото.)

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Анна
Супер результат. Шикарная репортажа съемка прогулки, то, что было нужно - и с погодой нам повезло! Очень много хороших фото, хотите хорошую фотосессию - смело заказывайте. Это НЕ экскурсия, а именно фото прогулка, можно брать сменные комплекты одежды / аксессуары и т д, как на настоящей съемке в студии - тогда будет еще больше драйва и разных образов в результате
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О
Прекрасная фотопрогулка получилась. Все прошло в непринужденной обстановке, Яна очень легкая и милая девушка. Помогала с ракурсом и позами, локации для фотографий были очень атмосферными. А сами фотографии- ооооочень классные!!! Яркие, стильные, память о Сочи останется надолго. Однозначно всем рекомендую!
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Nadezda
С нами работала фотограф Яна. Огромное ей спасибо за фотосессию, час пролетел незаметно. Очень чуткий, тактичный человек, а на выходе - огромное количество замечательных фотографий. Впервые получила прекрасные совместные фото с дочерью-подростком, их фотографировать тот ещё квест. В общем, очень рекомендую.
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