Приглашаю вас на фотопрогулку в сердце яркого Сочи. В Морском порту вас ждут памятники архитектуры и роскошные яхты, голубые волны и зеленые пальмы.
Легкие и наполненные эмоциями фотографии в этих локациях станут вашим лучшим сувениром из путешествия!
Легкие и наполненные эмоциями фотографии в этих локациях станут вашим лучшим сувениром из путешествия!
Описание фото-прогулки
Профессиональные фотографии и главное из истории
Мы заранее обсудим, какие кадры вы хотите получить, и я проведу вас по подходящим местам. На фотографиях могут оказаться шикарные здания с колоннами, колоритные арки, дорогие яхты, аллея с пальмами. Даже если вы ни разу до этого не участвовали в фотосессии, все пройдет легко и комфортно. Я подскажу вам выгодные позы, найду удачные ракурсы и поймаю в объектив ваши живые эмоции.
Параллельно вы узнаете, как образовался город Сочи и какую роль в его развитии сыграл морской порт.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark IV с объективами Canon 135mm и 35mm и на iPhone 14 Pro Max
- Вы получите 100-130 фотографий в обработке, снимки отправляю по мере готовности. Видео в монтаже и мобильную фотосессию отдаю в день прогулки
- За часовую фотосессию мы успеем пофотографироваться в нескольких локациях. По желанию можно арендовать яхту для фотосессии (500-2000 ₽ в зависимости от сезона)
- Если вам нужен трансфер от вашего отеля до морского порта, то он оплачивается дополнительно (1000 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 173 туристов
Всем привет! Меня зовут Екатерина, я профессионально занимаюсь фотосъемкой много лет. Работаю в Сочи и Казани — это удивительные города с множеством красивых локаций. Я покажу их самые необычные достопримечательности и проведу для вас незабываемую фотосессию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Спасибо за чудесные воспоминания! Все очень понравилось
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И
Отличная фотосессия в окрестностях морпорта Сочи!
Это именно фотосессия, не экскурсия! Не ожидайте, что фотограф, щёлкая затвором, будет рассказывать о достопримечательностях. Это не его стезя, за интересным подробностями из истории города
Это именно фотосессия, не экскурсия! Не ожидайте, что фотограф, щёлкая затвором, будет рассказывать о достопримечательностях. Это не его стезя, за интересным подробностями из истории города
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Екатерина очень приятный человек. Мне хотелось спокойно прогуляться, а не носиться, как угорелой. И, с учётом того, что я не умею позировать, сделать несколько красивых фотографий. Все получилось!!! Можно рассчитывать
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Супер результат. Шикарная репортажа съемка прогулки, то, что было нужно - и с погодой нам повезло! Очень много хороших фото, хотите хорошую фотосессию - смело заказывайте. Это НЕ экскурсия, а именно фото прогулка, можно брать сменные комплекты одежды / аксессуары и т д, как на настоящей съемке в студии - тогда будет еще больше драйва и разных образов в результате
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О
Прекрасная фотопрогулка получилась. Все прошло в непринужденной обстановке, Яна очень легкая и милая девушка. Помогала с ракурсом и позами, локации для фотографий были очень атмосферными. А сами фотографии- ооооочень классные!!! Яркие, стильные, память о Сочи останется надолго. Однозначно всем рекомендую!
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С нами работала фотограф Яна. Огромное ей спасибо за фотосессию, час пролетел незаметно. Очень чуткий, тактичный человек, а на выходе - огромное количество замечательных фотографий. Впервые получила прекрасные совместные фото с дочерью-подростком, их фотографировать тот ещё квест. В общем, очень рекомендую.
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