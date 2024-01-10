Приглашаю вас на фотопрогулку в сердце яркого Сочи. В Морском порту вас ждут памятники архитектуры и роскошные яхты, голубые волны и зеленые пальмы. Легкие и наполненные эмоциями фотографии в этих локациях станут вашим лучшим сувениром из путешествия!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Профессиональные фотографии и главное из истории

Мы заранее обсудим, какие кадры вы хотите получить, и я проведу вас по подходящим местам. На фотографиях могут оказаться шикарные здания с колоннами, колоритные арки, дорогие яхты, аллея с пальмами. Даже если вы ни разу до этого не участвовали в фотосессии, все пройдет легко и комфортно. Я подскажу вам выгодные позы, найду удачные ракурсы и поймаю в объектив ваши живые эмоции.

Параллельно вы узнаете, как образовался город Сочи и какую роль в его развитии сыграл морской порт.

Организационные детали