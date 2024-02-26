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Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте

Отправьтесь в круиз на двухпалубной яхте в Сочи. Насладитесь комфортом, потрясающими видами и отличной рыбалкой. Прекрасный отдых для всех
Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте в Сочи - это уникальная возможность насладиться красотой города с воды. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха: гальюн, душ, камбуз и место для загара. Здесь можно устроить фотосессию, порыбачить или провести праздник. Прогулка подходит для романтических встреч, семейных торжеств и вечеринок до 11 человек. Безопасность обеспечивается опытными капитанами
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Потрясающие виды на город
  • 🎣 Возможность порыбачить
  • 📸 Идеально для фотосессий
  • 🎉 Подходит для праздников
  • 🚤 Комфортная яхта с флайбриджем

Лучшее время для посещения

янв
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мар
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май
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авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для морской прогулки в Сочи - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В это время можно насладиться солнечными днями и тёплыми вечерами. В апреле и октябре также возможны комфортные прогулки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки менее популярны из-за прохладной погоды, но для любителей уединения это может стать плюсом.
Сейчас август — это идеальное время.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте

Что можно увидеть

  • Панорама города Сочи

Описание экскурсии

Не просто яхта

Перед вами двухпалубная испанская яхта с флайбриджем. В чём её преимущество? Благодаря открытой верхней палубе свободного места на борту становится существенно больше. Такие суда выбирают те, кто не гонится за скоростными рекордами и предпочитает провести время с максимальным комфортом.

Что вас ожидает

Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров.
👉Она подойдёт для романтической прогулки, торжества в тесном семейном кругу или вечеринки для компании до 11 человек
👌Здесь можно провести небольшой праздник, фуршет или фотосессию в оригинальном экстерьере
🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки).

Оснащение яхты

- Гальюн (туалет)
- Душ
- Камбуз
- Место для загара
- Посуда
- Снасти для рыбалки (по запросу)
- Холодильник

Организационные детали

  • Поездку для вас организую я или один из капитанов нашей команды
  • При грозовом фронте, волнах выше 10 метров либо скорости ветра более 8 м/с поездка будет перенесена на другой день
  • С собой можно брать всё, за исключением красного вина и красных видов сока (чтобы не испачкать светлую обивку)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Владимир, я представляю дружную команду капитанов в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Евгения
Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу можно сидеть,а если будет прохладно можно -спрятаться и изнутри наблюдать за пейзажами,почти с места
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капитана)
Если вы возьмете с собой еду и напитки,есть фужеры на месте. В наличии и теплые, уютные пледы.
Капитан доброжелателен,вежлив,на все заданные вопросы отвечал заинтересованно. Спасибо ему за гостеприимство)
Плавали в золотой час заката вдвоем с мужем.
Благодарна за возможность увидеть эту красоту с моря.
Рекомендую🙌🏻

Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу
Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу
Красивая яхта🥰на ней чисто,уютно,комфортно. Удобна для прогулки в это время года:есть открытые места,например даже на носу
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Д
Всем понравилось и взрослым и детям. Яхта хорошая. Капитан спокойный. Спасибо
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А
Все отлично
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