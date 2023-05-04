Можно провести весь отпуск, не вставая с шезлонга. Или же прокатиться по интересным местам. А есть развлечение, которое поможет совместить оба формата и разнообразит отдых — это прогулка на яхте. Отличная возможность увидеть потрясающую панораму города, устроить фотосессию в лучах заходящего солнца или порыбачить. Все на борт!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Не просто яхта

Перед вами двухпалубная испанская яхта с флайбриджем. В чём её преимущество? Благодаря открытой верхней палубе свободного места на борту становится существенно больше. Такие суда выбирают те, кто не гонится за скоростными рекордами и предпочитает провести время с максимальным комфортом.

Что вас ожидает

Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров.

👉Она подойдёт для романтической прогулки, торжества в тесном семейном кругу или вечеринки для компании до 11 человек;

👌Здесь можно провести небольшой праздник, фуршет или фотосессию в оригинальном экстерьере;

🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки).

Оснащение яхты

- Гальюн (туалет)

- Душ

- Камбуз

- Место для загара

- Посуда

- Снасти для рыбалки (по запросу)

- Холодильник

Организационные детали