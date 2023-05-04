Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
А есть развлечение, которое поможет совместить оба формата и разнообразит отдых — это прогулка на яхте.
Отличная возможность увидеть потрясающую панораму города, устроить фотосессию в лучах заходящего солнца или порыбачить. Все на борт!
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Описание
Не просто яхта
Перед вами двухпалубная испанская яхта с флайбриджем. В чём её преимущество? Благодаря открытой верхней палубе свободного места на борту становится существенно больше. Такие суда выбирают те, кто не гонится за скоростными рекордами и предпочитает провести время с максимальным комфортом.
Что вас ожидает
Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров.
👉Она подойдёт для романтической прогулки, торжества в тесном семейном кругу или вечеринки для компании до 11 человек;
👌Здесь можно провести небольшой праздник, фуршет или фотосессию в оригинальном экстерьере;
🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки).
Оснащение яхты
- Гальюн (туалет)
- Душ
- Камбуз
- Место для загара
- Посуда
- Снасти для рыбалки (по запросу)
- Холодильник
Организационные детали
- Поездку для вас организую я или один из гидов-капитанов нашей команды
- При грозовом фронте, волнах выше 10 метров либо скорости ветра более 8 м/с поездка будет перенесена на другой день
- С собой можно брать всё, за исключением красного вина и красных видов сока (чтобы не испачкать светлую обивку)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.