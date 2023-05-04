Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте

Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями

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Ответы на вопросы
Можно провести весь отпуск, не вставая с шезлонга. Или же прокатиться по интересным местам.

А есть развлечение, которое поможет совместить оба формата и разнообразит отдых — это прогулка на яхте.

Отличная возможность увидеть потрясающую панораму города, устроить фотосессию в лучах заходящего солнца или порыбачить. Все на борт!
Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте
Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте
Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте
Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
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мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Не просто яхта

Перед вами двухпалубная испанская яхта с флайбриджем. В чём её преимущество? Благодаря открытой верхней палубе свободного места на борту становится существенно больше. Такие суда выбирают те, кто не гонится за скоростными рекордами и предпочитает провести время с максимальным комфортом.

Что вас ожидает

Я организую для вас прогулку на двухпалубной круизной яхте длиной 11 метров.
👉Она подойдёт для романтической прогулки, торжества в тесном семейном кругу или вечеринки для компании до 11 человек;
👌Здесь можно провести небольшой праздник, фуршет или фотосессию в оригинальном экстерьере;
🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки).

Оснащение яхты

- Гальюн (туалет)
- Душ
- Камбуз
- Место для загара
- Посуда
- Снасти для рыбалки (по запросу)
- Холодильник

Организационные детали

  • Поездку для вас организую я или один из гидов-капитанов нашей команды
  • При грозовом фронте, волнах выше 10 метров либо скорости ветра более 8 м/с поездка будет перенесена на другой день
  • С собой можно брать всё, за исключением красного вина и красных видов сока (чтобы не испачкать светлую обивку)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На яхте
Круизы

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