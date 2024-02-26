Морская прогулка на двухпалубной испанской яхте в Сочи - это уникальная возможность насладиться красотой города с воды. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха: гальюн, душ, камбуз и место для загара. Здесь можно устроить фотосессию, порыбачить или провести праздник. Прогулка подходит для романтических встреч, семейных торжеств и вечеринок до 11 человек. Безопасность обеспечивается опытными капитанами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для морской прогулки в Сочи - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и море спокойное. В это время можно насладиться солнечными днями и тёплыми вечерами. В апреле и октябре также возможны комфортные прогулки, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки менее популярны из-за прохладной погоды, но для любителей уединения это может стать плюсом.

Сейчас август — это идеальное время.