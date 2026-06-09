Дельфины, яхта и фотосессия - морская прогулка в Сочи (в мини-группе)

Маршрут проходит вдоль побережья Сочи — с видами на Кавказские горы, тёплым ветром и ласковым солнцем.
Вы отправитесь в путешествие на катамаране, в зависимости от сезона сможете понаблюдать за стайками игривых афалин или черноморских дельфинов-белобочек. Гид расскажет об особенностях морских млекопитающих и сделает для вас яркие фотографии.
Вы отправитесь в путешествие на катамаране, в зависимости от сезона сможете понаблюдать за стайками игривых афалин или черноморских дельфинов-белобочек. Гид расскажет об особенностях морских млекопитающих и сделает для вас яркие фотографии.
Описание фото-прогулки
- Морская прогулка на яхте или катамаране — 3 часа в открытом море
- Наблюдение за черноморскими дельфинами — вероятность встречи 85–90% (утром выше)
- Купание в открытом море и катание на сапах (по желанию)
- Фотосессия с шампанским и эффектными платьями
- Вид на Сочи с воды и панорама Кавказского хребта
- Рассказы гида о черноморских дельфинах и морской жизни
Время поездки
Рейс 1 (утро): 9:00–12:00
7:45 — сбор группы
8:00 — выход в море
— Морская прогулка, наблюдение за дельфинами
— Купание и катание на сапе
— Фотосессия в платьях с шампанским
10:45 — возвращение в порт
Рейс 2 (день): 12:00–15:00
10:45 — сбор группы
11:00 — выход в море
— Морская прогулка, наблюдение за дельфинами
— Купание и катание на сапе
— Фотосессия в платьях с шампанским
13:45 — возвращение в порт
Рейс 3 (закатный): 17:00–20:00, по запросу
Время выезда меняется в зависимости от сезона. Программа та же, прогулка завершается после захода солнца.
Организационные детали
- В стоимость входит: 3 часа прогулки на парусном катамаране, аренда платьев (гид предложит несколько на выбор) и сапов, бокал шампанского, мобильная фотосессия (iPhone последних версий), солнцезащитный крем
- Будьте внимательны: на борт нельзя брать красное вино, гранатовый и виноградный сок
- На катамаране вы будете ходить босиком
- Мы не предоставляем скидки для детей
- На борту с вами будут капитан и гид из нашей команды
в пятницу в 09:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка «Стадион»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 319 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
очень повезло с погодой и с гидом Регина очень позитивный человек видели много дельфинов, купались в открытом море, пили шампанское, фоткались))
фотки получились огонь больше спасибо за такое классное впечатление!
фотки получились огонь больше спасибо за такое классное впечатление!
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А
дельфинов много видели, атмосфера комфортная, поплавали, фотосессия, шампанское. Рекомендовано
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М
Морская прогулка очень понравилась. Мы ушли далеко в море, где не было «туристической» суеты и других яхт. Евгения сделала красивые кадры на память. Своим знакомым буду рекомендовать этот тур и сама поеду еще раз.
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М
Ходили с детьми, все понравилось. Для детей есть жилеты на борту. Видели афалин, самых больших черноморских дельфинов.
Дети счастливы. Рекомендую
Дети счастливы. Рекомендую
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Е
С погодой нам повезло. Видели дельфинов. 3 часа на яхте, купание в открытом море за 10 км от берега. Рядом не было ни одной другой яхты, только наш катамаран ушел так далеко в поисках дельфинов. Спасибо организатору.
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Ю
Супер путешествие)) видели дельфинов!!! Теперь куча классных фоточек в платье. Все очень понравилось и организация и сама прогулка. Спасибо за такие шикарные впечатления!
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