Увлекательный обзорный конный маршрут через лесные массивы, ущелья горных рек, мимо водопадов, фундучных садов и чайных плантаций с панорамными видами на горы и окрестности сёл.
Погрузитесь в атмосферу гармонии с окружающим миром, наслаждаясь уникальной природой Сочинского национального парка и вдыхая солёный запах Чёрного моря верхом на лошади.
Описание экскурсииПутешествие верхом Что может быть прекрасней, чем проехать верхом на лошади по удивительным местам, любуясь великолепными природными ландшафтами Сочи? Мы окунёмся в атмосферу уникальной природы Сочинского национального парка, затем спустимся к подножию гор и на побережье Чёрного моря, где нас будет ждать привал и небольшой пикник. Ведь это и есть отдых в гармонии с собой и природой! Обзорный маршрут Увлекательный обзорный конный маршрут очень насыщен и разнообразен. Наш путь будет пролегать по лесным массивам, ущельям горных рек, мимо водопадов, фундучных садов и чайных плантаций с панорамными видами на горы и окрестности сёл Нор-Луйс, Верхнеармянское Лоо, Хобза. Большую часть пути наши кони будут везти нас активными аллюрами. Красоты маршрута по-настоящему впечатляют — хочется наслаждаться ими, свободно распустив повод, и, доверившись верному спутнику, скакать по берегу Чёрного моря. До встречи на прогулке! Важная информация:
Ежедневно в утреннее время с 8:00 до 10:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочинский национальный парк
- Чайные плантации
- Фундучные сады
- Чёрное море
- Окрестности сёл Барановка, Нор-Луйс, Верхнеармянское Лоо, Хобза, Черное море
Что включено
- Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
- Прокат лошадей и амуниции
Что не входит в цену
- Трансфер к конной базе
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а, конная база «Фишт»
Завершение: Сочи, Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утреннее время с 8:00 до 10:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Данный маршрут рассчитан на всадников, имеющих хорошую физическую подготовку и опыт верховой езды
- Продолжительность времени маршрута зависит от темпа движения группы
- Участникам для верховой езды необходимо иметь удобную спортивную одежду (желательно спортивные штаны или лосины) и обувь (кроссовки). Обувь на высоком каблуке и платформе, шлёпанцы, сабо не допустимы
- Можно взять с собой перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
