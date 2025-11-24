Погрузитесь в атмосферу Абхазии с ее невероятной природой, морем и душевным гостеприимством. Начнём с Гагры: бирюзовые волны, старинный ресторан «Гагрипш» и ажурная Колоннада.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭто путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Абхазию — без пафоса и суеты, где главные богатства — щедрая природа, тёплое море и душевное гостеприимство. Утром вы насладитесь шумом прибоя в Гагре, когда солнце раскрашивает море в бирюзовые тона. Мы осмотрим визитные карточки города — от легендарного ресторана «Гагрипш» с вековыми традициями до ажурной Колоннады. Потом дорога поведёт нас в горы — к знаменитым озёрам, которые меняют цвет в зависимости от настроения неба. Мы побываем у загадочного Голубого озера с водой бирюзового оттенка, попадем в гости к жемчужине Абхазии — озеру Рица, где можно будет вдоволь нагуляться и пообедать в кафе с видом на озеро. Далее отправимся в Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Увидим величественный монастырь и прогуляемся по историческим местам города. А завершим этот насыщенный день отдыхом на берегу моря. По пути вас ждут встречи с местными жителями, которые с радостью угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут истории этих мест — простые и настоящие, как сама Абхазия. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Обязательно возьмите с собой наличные деньги. Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании.
Уточняйте время при бронировании!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Парк принца Ольденбургского
- Ущелья: Бзыбское, Гегское, Юпшарское
- Бзыбская крепость (обзорная часть)
- Башня Хасан-Абаа (обзорная часть)
- Зиплайн над бурной Бзыбью
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (обзорная часть)
- Чабгарский карниз (обзорная часть)
- Озеро Рица
- Водопады Мужские и Девичьи слёзы
- Крепость Анакопия (обзорная часть)
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Рукотворный водопад
- Станция Псырцха
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги профессионального экскурсовода
- Легкий завтрак (горный чай и булочка)
- Дегустация вина, сыра и мёда
Что не входит в цену
- Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /nдети (до 11 лет включительно) - 200 руб.
- Посещение дополнительных локаций (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Уточняйте время при бронировании!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги
- Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 ноя 2025
Снова выбрала тур с Амиром и не разочаровалась! Он показал нам новые грани знакомых городов.
О
Ольга
20 ноя 2025
Отличная экскурсия! Столько красивых мест посмотрели и посетили! Какие люди открытые, добрые, душевные!
Экскурсовод Амина просто умница! Столько информации и это все в голове, ни слова по бумажке!
Водитель Самвэл - мастер своего дела! Всем рекомендуем данную команду и сами вернёмся обязательно! Спасибо огромное!
P.S. Рекомендуем одеваться теплее: в горных ущельях реально холодно!
В
Валерия
18 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно.
Спасибо огромное гиду и конечно же водителю за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасной Абхазией!
Р
Руслан
18 ноя 2025
Мы увидели прекрасную Абхазию, был второй раз и мне очень там нравится. Тур был организован прекрасно, У Амира классная программа, видно что человеку нарваться это дело, и он старается улучшить его. Буду непременно обращаться к Амиру за следующими турами в Абхазию, блог там ещё много чего прекрасного мне предстоит увидеть
Е
Елена
14 ноя 2025
Реализовалась моя мечта. Вроде бы я находилась рядом, а все равно по каким то обстоятельствам не могла доехать. И тут звезды сошлись. Я хочу выразить бескрайнюю благодарность Амиру! От начала
Л
Лариса
13 ноя 2025
Давно мечтали с мужем побывать в Абхазии и, наконец,10 ноября рано утром отправились с гидом Амиром в эту чудесную страну. Очень хорошо, что выехали пораньше, поэтому везде были первыми, нигде
Д
Дарья
10 ноя 2025
Я — профессиональный экскурсовод из Санкт-Петербурга. Редко оставляю отрицательные отзывы,но в данном случае считаю важным описать произошедшее: поведение гида было непрофессиональным и нарушало базовые нормы общения с туристами.
1. Несоответствие программе.
S
Sergei
9 ноя 2025
1. Амир работает на себя – поэтому нешаблонный, не стандартизированный подход, где гид – наемный сотрудник, получающий оклад за факт экскурсии. Дух предпринимательского энтузиазма.
2. Оперативность, умение держать руку на пульсе
В
Вячеслав
8 ноя 2025
Рано утром выехали и таможню прошли очень быстро, далее по маршруту осмотр достопримечательностей, дегустации (выбор большой, можно и нужно купить что понравилось), красоты Абхазии, интересные истории от Амира. Все было очень хорошо.
А
Алия
5 ноя 2025
Все отлично организовано, забрали утром от ближайшей остановки, заранее накануне сообщив время и номер авто. Абхазия влюбила с первого взгляда) утренние вкуснейшие булочки и чай, вкуснейший сыр и вино,величественные горы и озера Рица! Отдельное спасибо гиду Амине за интересные легенда, также спасибо хозяину мандаринового сада за гостеприимство и вкусные мандарины! Ну и последняя локация топ для любителей красивых фото)
А
Алексей
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась у нас был гид Амир,хочу ему пожелать процветания и успеха! водиль Эдуард грамотный профессионал с ним безопасно..
Сразу видно что люди стараются. .
А
Анна
1 ноя 2025
Все понравилось, с Амиром было всё комфортно и без беготни.
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Добрый день! Вчера посетила экскурсию по Абхазии. Мне всё очень понравилось, сама экскурсия и краски природы, которые показал Амир, ВОСТОРГ!! Амир очень вежливый, всегда подаст руку из транспорта, ответит на все вопросы, поможет сделать красивые фотографии! Советую экскурсию!!!
О
Олеся
31 окт 2025
Ю
Юлия
31 окт 2025
Входит в следующие категории Сочи
