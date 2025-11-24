Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Погрузитесь в атмосферу Абхазии с ее невероятной природой, морем и душевным гостеприимством. Начнём с Гагры: бирюзовые волны, старинный ресторан «Гагрипш» и ажурная Колоннада.Затем отправимся в горы — к таинственному Голубому озеру и живописному озеру Рица, где вас ждёт обед с потрясающим видом. В Новом Афоне посетим величественный монастырь и прогуляемся по старинным улочкам. А по пути вас угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут искренние истории этих мест.

Описание экскурсии Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Абхазию — без пафоса и суеты, где главные богатства — щедрая природа, тёплое море и душевное гостеприимство. Утром вы насладитесь шумом прибоя в Гагре, когда солнце раскрашивает море в бирюзовые тона. Мы осмотрим визитные карточки города — от легендарного ресторана «Гагрипш» с вековыми традициями до ажурной Колоннады. Потом дорога поведёт нас в горы — к знаменитым озёрам, которые меняют цвет в зависимости от настроения неба. Мы побываем у загадочного Голубого озера с водой бирюзового оттенка, попадем в гости к жемчужине Абхазии — озеру Рица, где можно будет вдоволь нагуляться и пообедать в кафе с видом на озеро. Далее отправимся в Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Увидим величественный монастырь и прогуляемся по историческим местам города. А завершим этот насыщенный день отдыхом на берегу моря. По пути вас ждут встречи с местными жителями, которые с радостью угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут истории этих мест — простые и настоящие, как сама Абхазия. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Обязательно возьмите с собой наличные деньги. Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ресторан «Гагрипш»

Гагрская колоннада

Зимний театр

Парк принца Ольденбургского

Ущелья: Бзыбское, Гегское, Юпшарское

Бзыбская крепость (обзорная часть)

Башня Хасан-Абаа (обзорная часть)

Зиплайн над бурной Бзыбью

Голубое озеро

Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (обзорная часть)

Чабгарский карниз (обзорная часть)

Озеро Рица

Водопады Мужские и Девичьи слёзы

Крепость Анакопия (обзорная часть)

Новоафонский монастырь

Храм Симона Кананита

Рукотворный водопад

Станция Псырцха Что включено Трансфер в обе стороны

Услуги профессионального экскурсовода

Легкий завтрак (горный чай и булочка)

Дегустация вина, сыра и мёда Что не входит в цену Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /nдети (до 11 лет включительно) - 200 руб.

Посещение дополнительных локаций (по желанию) Место начала и завершения? Ближайшая к вам остановка в Сочи/Адлере Когда и сколько длится? Когда: Уточняйте время при бронировании! Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны

Обязательно возьмите с собой наличные деньги

Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.