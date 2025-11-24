Мои заказы

Золотое кольцо Абхазии: от гор к морю

Золотое кольцо Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии с ее невероятной природой, морем и душевным гостеприимством. Начнём с Гагры: бирюзовые волны, старинный ресторан «Гагрипш» и ажурная Колоннада.

Затем отправимся в горы — к таинственному Голубому
читать дальше

озеру и живописному озеру Рица, где вас ждёт обед с потрясающим видом. В Новом Афоне посетим величественный монастырь и прогуляемся по старинным улочкам. А по пути вас угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут искренние истории этих мест.

Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
4.9
111 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: от гор к морю
Золотое кольцо Абхазии: от гор к морю
Золотое кольцо Абхазии: от гор к морю

Описание экскурсии

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Абхазию — без пафоса и суеты, где главные богатства — щедрая природа, тёплое море и душевное гостеприимство. Утром вы насладитесь шумом прибоя в Гагре, когда солнце раскрашивает море в бирюзовые тона. Мы осмотрим визитные карточки города — от легендарного ресторана «Гагрипш» с вековыми традициями до ажурной Колоннады. Потом дорога поведёт нас в горы — к знаменитым озёрам, которые меняют цвет в зависимости от настроения неба. Мы побываем у загадочного Голубого озера с водой бирюзового оттенка, попадем в гости к жемчужине Абхазии — озеру Рица, где можно будет вдоволь нагуляться и пообедать в кафе с видом на озеро. Далее отправимся в Новый Афон — духовное сердце Абхазии. Увидим величественный монастырь и прогуляемся по историческим местам города. А завершим этот насыщенный день отдыхом на берегу моря. По пути вас ждут встречи с местными жителями, которые с радостью угостят домашним вином, сыром и мёдом, расскажут истории этих мест — простые и настоящие, как сама Абхазия. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Обязательно возьмите с собой наличные деньги. Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании.

Уточняйте время при бронировании!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Парк принца Ольденбургского
  • Ущелья: Бзыбское, Гегское, Юпшарское
  • Бзыбская крепость (обзорная часть)
  • Башня Хасан-Абаа (обзорная часть)
  • Зиплайн над бурной Бзыбью
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (обзорная часть)
  • Чабгарский карниз (обзорная часть)
  • Озеро Рица
  • Водопады Мужские и Девичьи слёзы
  • Крепость Анакопия (обзорная часть)
  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Рукотворный водопад
  • Станция Псырцха
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Легкий завтрак (горный чай и булочка)
  • Дегустация вина, сыра и мёда
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: взрослый - 700 руб. /nдети (до 11 лет включительно) - 200 руб.
  • Посещение дополнительных локаций (по желанию)
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Уточняйте время при бронировании!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги
  • Трансфер забирает с остановок в Сочи и Адлере. Организатор свяжется с вами для уточнения деталей, поэтому оставляйте актуальный номер при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
3
3
2
1
1
Н
Наталья
24 ноя 2025
Снова выбрала тур с Амиром и не разочаровалась! Он показал нам новые грани знакомых городов.

Амир как всегда всё продумал, никаких очередей, комфортный темп, интересные рассказы. Особенно понравилось, что он находил
читать дальше

необычные ракурсы для фото и знал, когда лучше приехать к каждому месту.

После второй поездки с ним понимаешь, что Золотое кольцо можно открывать бесконечно. Амир делает каждую экскурсию особенной - не просто показывает достопримечательности, а помогает почувствовать душу этих мест. Обязательно поеду с ним ещё!

О
Ольга
20 ноя 2025
Отличная экскурсия! Столько красивых мест посмотрели и посетили! Какие люди открытые, добрые, душевные!
Экскурсовод Амина просто умница! Столько информации и это все в голове, ни слова по бумажке!
Водитель Самвэл - мастер своего дела! Всем рекомендуем данную команду и сами вернёмся обязательно! Спасибо огромное!
P.S. Рекомендуем одеваться теплее: в горных ущельях реально холодно!
В
Валерия
18 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно.
Спасибо огромное гиду и конечно же водителю за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасной Абхазией!
Р
Руслан
18 ноя 2025
Мы увидели прекрасную Абхазию, был второй раз и мне очень там нравится. Тур был организован прекрасно, У Амира классная программа, видно что человеку нарваться это дело, и он старается улучшить его. Буду непременно обращаться к Амиру за следующими турами в Абхазию, блог там ещё много чего прекрасного мне предстоит увидеть
Е
Елена
14 ноя 2025
Реализовалась моя мечта. Вроде бы я находилась рядом, а все равно по каким то обстоятельствам не могла доехать. И тут звезды сошлись. Я хочу выразить бескрайнюю благодарность Амиру! От начала
читать дальше

бронирования это тот человек, который сразу вышел на связь. Рассаазал все подробности и нюансы экскурсии, заранее обо все предупредил и выслал план экскурсии. Это очень ипанирует, когда отправляешься в другой город/страну. Чувствуешь что тебя ждут и тебе не бросят. По сравнению с другими экскурсиями, которые были это просто высший пилажа (в другом месте тебе за день ставят перед фактом, что часть экскурсии не будет!!!)
Экскурсия прошла на одном дыхании, я получила максимум удовольствия!! Все по плану посмотрели, не спешили. А граница вообще один миг, который ты не замечаешь в прекрасной команде! Рубен Вам отдельное благодарность за чистый салон и прекрасную беседу! Хочу отметить, что даже сопровождение было в курсе истории, очень ценно и интересно!!!

Л
Лариса
13 ноя 2025
Давно мечтали с мужем побывать в Абхазии и, наконец,10 ноября рано утром отправились с гидом Амиром в эту чудесную страну. Очень хорошо, что выехали пораньше, поэтому везде были первыми, нигде
читать дальше

не стояли в очереди. Остались в полном восторге! Продуманный маршрут, красивейшие виды,очень интересный рассказ Амира, прекрасный водитель Рубен — всё прошло замечательно. Амир отличный гид, мастер своего дела. Видно, что человек любит свои места и рассказывает об Абхазии с большим трепетом. Благодарим Амира за его труд, доброжелательность и готовность помочь!

Д
Дарья
10 ноя 2025
Я — профессиональный экскурсовод из Санкт-Петербурга. Редко оставляю отрицательные отзывы,но в данном случае считаю важным описать произошедшее: поведение гида было непрофессиональным и нарушало базовые нормы общения с туристами.
1. Несоответствие программе.
читать дальше

Выезд состоялся на 40 мин. раньше, на озере Рица мы провели менее заявленного на сайте времени. Основной акцент рассказа делался на дегустациях (вино, мёд), тогда как историческая часть звучала формально, без вовлечённости и интереса — для галочки.
2. Организация. В микроавтобусе некуда было положить вещи — участники держали сумки на руках весь день.
3. Обращение с туристами. Позволял себе резкие фразы за опоздание на 2–3 мин. В мой адрес прозвучали публичные замечания и обвинения в «неуважении к группе», хотя я объяснила, что ошиблась во времени: думала, выезд в 25 мин, а не 20, пришла в 23мин, позже он требовал письменных извинений и после экскурсии отправил мне видео, где публично зачитывал «акт» обо мне, упомянув мой номер телефона — что нарушает конфиденциальность.
4. После экскурсии. Статус тура на сайте был изменён на «отменённый», из-за чего я не могла оставить отзыв. После жалобы в поддержку гид начал писать мне лично, включая WhatsApp, пытаясь исказить факты. Также он приписал моему спутнику слова, которых тот не говорил.
Экскурсия оставила крайне неприятное впечатление: рассказ напоминал рекламный, а поведение гида — грубое и провокационное. Надеюсь, администрация Sputnik8 примет меры, чтобы подобное не повторилось.

S
Sergei
9 ноя 2025
1. Амир работает на себя – поэтому нешаблонный, не стандартизированный подход, где гид – наемный сотрудник, получающий оклад за факт экскурсии. Дух предпринимательского энтузиазма.
2. Оперативность, умение держать руку на пульсе
читать дальше

и быть на всех локациях первыми благодаря водителю Рубену. А отсюда без толп туристов.
3. Кастомизация через гибкость программы. Решение принимается голосованием большинства.
Из побочки:
1. Цена может быть изменена – за счет добавления новых локаций. Но оно того стоит.
2. Хотелось большую гибкость при посадке – чтобы была возможность бронирования мест рядом с детьми.
В общем, однозначно да – для всех, кому нужно максимум в приятной компании.

В
Вячеслав
8 ноя 2025
Рано утром выехали и таможню прошли очень быстро, далее по маршруту осмотр достопримечательностей, дегустации (выбор большой, можно и нужно купить что понравилось), красоты Абхазии, интересные истории от Амира. Все было очень хорошо.
А
Алия
5 ноя 2025
Все отлично организовано, забрали утром от ближайшей остановки, заранее накануне сообщив время и номер авто. Абхазия влюбила с первого взгляда) утренние вкуснейшие булочки и чай, вкуснейший сыр и вино,величественные горы и озера Рица! Отдельное спасибо гиду Амине за интересные легенда, также спасибо хозяину мандаринового сада за гостеприимство и вкусные мандарины! Ну и последняя локация топ для любителей красивых фото)
А
Алексей
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась у нас был гид Амир,хочу ему пожелать процветания и успеха! водиль Эдуард грамотный профессионал с ним безопасно..
Сразу видно что люди стараются. .
А
Анна
1 ноя 2025
Все понравилось, с Амиром было всё комфортно и без беготни.
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Добрый день! Вчера посетила экскурсию по Абхазии. Мне всё очень понравилось, сама экскурсия и краски природы, которые показал Амир, ВОСТОРГ!! Амир очень вежливый, всегда подаст руку из транспорта, ответит на все вопросы, поможет сделать красивые фотографии! Советую экскурсию!!!
О
Олеся
31 окт 2025
Ю
Юлия
31 окт 2025

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии
На машине
11 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии
Очароваться горной природой на озере Рица и побывать в Новом Афоне - в индивидуальном формате
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Абхазии круглый год - из Сочи
На машине
9 часов
132 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Абхазии круглый год - из Сочи
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны - в индивидуальном формате
Начало: В вашем отеле в Сочи
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Сокровище Апсны: VIP-тур по Золотому кольцу Абхазии +мандариновый сад🍊
На автобусе
14 часов
-
10%
174 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Сокровище Апсны: VIP-тур по Золотому кольцу Абхазии +мандариновый сад🍊
Начало: Сочи/Адлер/Сириус (точки сбора указаны ссылкой в о...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1395 ₽1550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи