Погрузитесь в утреннюю атмосферу Сочи на сап-доске, наслаждаясь завтраком в море. Прекрасное время для отдыха и созерцания природы
Утренний сап-тур в Сочи - это идеальный способ начать день. Присоединяйтесь к прогулке, где не требуется опыт катания на сапе. Включён трансфер от Сочи до станции и обратно, а также читать дальше
завтрак на мысе Видный. Путешествие начинается с инструктажа и продолжается по спокойному морю к живописным местам. После завтрака на доске можно расслабиться в чилаут-зоне с видом на бухту. Прогулка безопасна и подходит для всех, кто старше 10 лет
5
11 отзывов
5 причин купить эту прогулку
🌅 Утреннее спокойствие и свежесть
🚐 Трансфер включён
🍽 Завтрак в море
🏞 Виды на Сочи и Адлер
🛶 Безопасность и поддержка инструктора
Что можно увидеть
Сочи
Адлер
Олимпийский парк
Описание водной прогулки
Наша морская прогулка начинается рано — выход в море в 8:00. Это лучшее время: солнце уже пригревает, но ещё не палит, утренний бриз стихает, и море становится спокойным.
На станции можно переодеться, оставить вещи, воспользоваться душем. Затем мы проведём инструктаж, поможем новичкам освоиться на доске — и отправимся в бухту Тихая.
Сап-прогулка по утреннему морю. Выйдя в полный штиль, отплывём примерно на 200 метров от берега и направимся к мысу Видный. Эта скала, напоминающая голову крокодила, упоминается ещё в античных источниках.
Увидим потрясающие панорамы: справа — Сочи, слева — Адлер и Олимпийский парк, а прямо перед нами — зелёное ущелье реки Хоста.
А затем позавтракаем прямо в море! В меню — сырники, блины, фрукты с местного рынка, чай.
Организационные детали
Ограничение по возрасту 10+
Для участия в прогулке не нужно иметь никаких навыков, опыта катания на сапе и умения плавать
Прогулка безопасна: мы выдадим вам спасательные жилеты и устойчивые доски, которые привязываются к ноге
С вами буду я или другой инструктор-спасатель из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 10:00, во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:00, во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 63 туристов
Мы — команда энтузиастов, влюблённых в Сочи, горы и море. Увлекаемся сёрфингом, ходим в горы. Занимаемся скалалазаньем и путешествуем на сапборде, зимой проводим скитурные и фрирайдные программы.
Так же у нас есть сёрф-станция на море в Хосте, эта наша база и место встречи с гостями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Кумряков
5 сен 2025
Это прогулка запомнится навсегда, было невероятно круто. Всем рекомендую. И отдельное спасибо Владимиру за отличную атмосферу, очень приятный и хороший человек. Вкусно накормил, ещё рекомендую его фирменные арбузы, не пожалеете) В следующий отпуск только к нему.
Екатерина
1 сен 2025
Мы отправились с подругой в это увлекательное путешествие утром! Владимир всем провел инструктаж, кто не умел кататься на чапе, рассказал, как это делать и помог выйти в море. Удовольствие незабываемое. Всем рекомендую.
Е
Елена
26 авг 2025
Долго думала какой подарок сделать себе ко дню рождения, и на глаза попался вот такой тур. Получила огромное удовольствие от такой прогулки, масса впечатлений, учитывая что сап-философию никогда не постигала. читать дальше
Спасибо Владимиру и Евгении за поддержку, помощь, эмоции, это было здорово! Весьма необычно, одним словом осталась под впечатлением в этот день! Море, солнце, легкий ветерок, приятная компания, что еще нужно для кайфа) 😉
К
Кристина
16 авг 2025
Все супер! Встретили на жд, вышли в море, даже смогли встать на доске, покупаться и позавтракать в открытом море) 100% буду возвращаться
Елена
5 авг 2025
Катались на сапах 18 июля. Владимир ждал на оговоренном месте встречи, доехали быстро, есть место, где переодеться и оставить вещи. Прогулка была чудесная, заняла около двух часов. Владимир все объяснил, читать дальше
был рядом, фотографировал каждого. Море чистое, спокойное, катание - сплошное удовольствие. Очень понравился пикник на сапах прямо в море, изюминка прогулки. Очень советую быть в головном уборе и надевать что-то легкое, типа футболки, на воде быстро и незаметно обгораешь. Прогулку однозначно рекомендую. Владимиру успехов, интересных идей. Спасибо!
М
Михаил
27 июл 2025
Приятная и полная впечатлений.
С
Сергей
21 июл 2025
Все прошло отлично, смело рекомендую 😌
В
Владимир
19 июл 2025
Крутая утренняя прогулка на сапе!
Владимир забрал нас из Сочи, довёз до Хосты, дал время переодеться и показал, как управлять сапом. Потом мы отправились в путь. Поплавали в чистой воде, перекусили читать дальше
(чай, фрукты, пушечные сырники, печеньки и всякие вкусняшки).
После прогулки Владимир опять дал нам время переодеться и отдохнуть, а потом отвёз обратно)
На воде мы провели около двух часов. Всё было спокойно, никто не торопил. Даже видели жопки дельфинов)
Дарья
18 июл 2025
Владимир - супер. Все четко, по графику, понятно. Вкусный завтрак на сапе, новые впечатления, купание в чистой воде, без напрягов. Всем советую 🫶🏼 еще и фотографии потрясающие сделал
Ф
Федор
14 июл 2025
Спасибо за прекрасное утро в мой день рождения! Всё прошло замечательно, это было очень запоминающееся мероприятие. Особенно для меня было важно, что гид не был навязчивым и всегда говорил по делу.
Если будете в Сочи - обязательно прокатитесь, не пожалеете!
А
Анна
8 июл 2025
Отличный вариант если хочется покататься на сапе и насладиться прекрасными видами. Завтрак. В море. На сапе. Ооочень экзотично🤩 Прогулка в комфортном темпе, в приятной компании. Гид Владимир подсказывал как стоять на сапе, как грести, как управлять. И поплавали, и покупались, и позавтракали, и даже потренировались с непривычки💪🙈 И дельфинов увидели! Очень понравилось. Спасибо❤