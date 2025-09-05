Утренний сап-тур в Сочи - это идеальный способ начать день. Присоединяйтесь к прогулке, где не требуется опыт катания на сапе. Включён трансфер от Сочи до станции и обратно, а также

завтрак на мысе Видный. Путешествие начинается с инструктажа и продолжается по спокойному морю к живописным местам. После завтрака на доске можно расслабиться в чилаут-зоне с видом на бухту. Прогулка безопасна и подходит для всех, кто старше 10 лет

Описание водной прогулки

Наша морская прогулка начинается рано — выход в море в 8:00. Это лучшее время: солнце уже пригревает, но ещё не палит, утренний бриз стихает, и море становится спокойным.

На станции можно переодеться, оставить вещи, воспользоваться душем. Затем мы проведём инструктаж, поможем новичкам освоиться на доске — и отправимся в бухту Тихая.

Сап-прогулка по утреннему морю. Выйдя в полный штиль, отплывём примерно на 200 метров от берега и направимся к мысу Видный. Эта скала, напоминающая голову крокодила, упоминается ещё в античных источниках.

Увидим потрясающие панорамы: справа — Сочи, слева — Адлер и Олимпийский парк, а прямо перед нами — зелёное ущелье реки Хоста.

А затем позавтракаем прямо в море! В меню — сырники, блины, фрукты с местного рынка, чай.

Организационные детали