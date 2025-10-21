Вы увидите разный Сочи: отражающийся в огнях Олимпийских застроек и местечковый городок южной провинции.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииНескучный Сочи Наша экскурсия — это увлекательное путешествие без утомительных длительных переходов и переездов, а пешие маршруты не продолжительны. Экскурсия заканчивается на смотровой площадке, где расположено чудесное кафе и при желании там можно пообедать, «паря над городом» с чашечкой кофе. Во время путешествия вы:
- узнаете почему нельзя «пройтись по Абрикосовой» и «свернуть на Виноградную», • узнаете откуда в штукатурке Зимнего театра золотой песок с частичками платины, • загадаете желание и отдадите на исполнение Морскому Царю, • узнаете, что сделали сочинцы во славу своего небесного покровителя, • увидите единственный в Европе храм, который способен выдержать землетрясение в 12 баллов, • назовёте себя оратором, если выговорите старинное название Виноградной горы, • а также оставите свои пожелания городу на листке платана. Из путешествия вы вернётесь наполненные положительными эмоциями и неповторимыми впечатлениями. А удачные фото и видео ещё долгое время будут напоминать вам о южном, ярком и таком неповторимом городе Сочи! Важная информация:.
- Наша экскурсия подойдёт для тех, кто уже был в Сочи и для тех, кто только знакомится с городом.
- Экскурсия также подойдёт для семей с детьми и путешественникам в почтенном возрасте.
- Рекомендуем надевать удобную обувь для путешествий по горной местности и иметь при себе дождевик или зонт, так как наша экскурсия состоится в любую погоду.
- На одну из смотровых площадок есть подъём по ступенькам (примерно как на 3 этаж).
- Время экскурсии указано без учёта времени на дорогу.
Авто-пешая, 3-х часовая, увлекательная экскурсия. Время указано без времени на дорогу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки центрального Сочи
- Храм равноапостольного великого князя Владимира-крестителя Руси
- Парк Ривьера
- Пешая прогулка по набережной Морского порта
- Кооперативный сквер
- Приморский парк
- Зимний театр
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Вход на смотровую площадку «Роза ветров» (стоимость - 100 рублей, детям до 7 лет при наличии документа - вход бесплатный) /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ул. Виноградная, 18в
Завершение: Сочи, ул. Альпийская 7/7
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
21 окт 2025
Великолепная экскурсия с заботой о гостях! От всей семьи благодарность Людмиле!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Людмиле и ее мужу Сергею за прекрасно проведенное время! Это был не просто пересказ фактов,
Н
Нина
12 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Людмила лучший гид, сочетание эрудиции, вдохновения и любви к родному городу. Смогла нас увлечь, мы с удовольствием гуляли, несмотря на переменчивую погоду. Спасибо Сергею, отличный водитель удобной машины.
Н
Нина
11 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! У нас это любимый формат экскурсии. Людмила и Сергей превосходная команда! Комфортно, интересно, познавательно и с юмором пролетело время. Рекомендую)
М
Мария
13 авг 2025
Людмила замечательный экскурсовод,все четко и очень интересно рассказывает,может найти подход к любому гостю. Даже маленькие сувениры вручила нам на память,очень было приятно.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
11 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
14 700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендрарий и роща
Путешествие в мир природы Сочи: дендрарий с экзотическими растениями и заповедная тисо-самшитовая роща. Откройте для себя красоту и свежесть природы
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 600 ₽ за всё до 3 чел.