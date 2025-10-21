читать дальше

а по-настоящему живой и интересный рассказ, который увлек всю нашу семью — и нас, и наших родителей.



Всё было организовано отлично: нас вовремя забрали, весь маршрут был хорошо продуман, и Людмила показала нам множество потрясающих мест. А в конце нас ждал милый сюрприз! Это был очень трогательный и внимательный жест, который стал прекрасным завершением дня.



Мы получили массу удовольствия и прекрасные воспоминания. Однозначно рекомендуем Людмилу как прекрасного профессионала!