  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Озера любви или «Корыта»

5
12 отзывов
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Вы искупаетесь в кристально чистой воде в одной из самых красивых 🤩 речных заводей в Сочи.

После этого прогуляетесь 👣 среди красивых горных пейзажей, зарослей вечнозеленого самшита, могучих дубов, буков и каштанов.

Гид с комфортом доставит вас к Дагомысским корытам и обратно на личном автомобиле 🚘.

Он обратит ваше внимание на самые красивые места для прогулок и расскажет об этом волшебном месте.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 240 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»

Что вы увидите

  • Дагомысские «Корыта» (Озера Любви)
Дагомысские «Корыта»В верховьях реки Западный Дагомыс, в тенистом самшитовом урочище расположились дагомысские «Корыта». Они представляют собой крутопадающие пласты осадочных горных пород протянулись поперек русла реки. Обладая различной прочностью и устойчивостью к размыву, пласты песчаников, аргиллитов, известняков и мергелей размыты рекой в разной степени, что привело к образованию многочисленных уступов, гребней, впадин и ванночек, напоминающих корыта. Отсюда и название «Корыта».
Вода падает с уступов, пенится, переливается из одного водоема в другой, поражая воображение игрой своих сине-зеленых струй. А вокруг белые скалы, заросли вечнозеленого самшита, кроны могучих дубов, буков и каштанов. Озёра ЛюбвиЕщё Корыта называют Озёрами Любви. Скорее всего, такое имя это место получило совсем недавно — по крайней мере, среди многообразия прекрасных горских легенд ни в одной нет точного указания на это место. Хотя живописность этого уголка, скорее всего, навевала романтическое настроение издревле. Как бы то ни было, Корыта стали не только популярным местом отдыха, экскурсионным объектом, но и традиционным местом паломничества молодоженов в день свадьбы.
Уютное кафе на берегу реки с блюдами кавказской кухни 🥧, возможность искупаться в прохладное воде, красивые 🤩 горные пейзажи делают это место идеальным для загородного отдыха.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Экологический сбор — 100 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Сочи А. проводит ещё 5 экскурсий

Золотое Кольцо Абхазии
1 400
15 часов
Золотое Кольцо Абхазии
64 отзыва
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
900
10 часов
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
59 отзывов
Конные прогулки в Сочи
1 500
2 часа
Конные прогулки в Сочи
11 отзывов
Вечерний Ахун
4 240
3 часа
Вечерний Ахун
10 отзывов
Красная поляна + шоу фонтанов
8 000
10 часов
Красная поляна + шоу фонтанов
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
157 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
91 отзыв
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи