Дагомысские «Корыта»В верховьях реки Западный Дагомыс, в тенистом самшитовом урочище расположились дагомысские «Корыта». Они представляют собой крутопадающие пласты осадочных горных пород протянулись поперек русла реки. Обладая различной прочностью и устойчивостью к размыву, пласты песчаников, аргиллитов, известняков и мергелей размыты рекой в разной степени, что привело к образованию многочисленных уступов, гребней, впадин и ванночек, напоминающих корыта. Отсюда и название «Корыта».

Вода падает с уступов, пенится, переливается из одного водоема в другой, поражая воображение игрой своих сине-зеленых струй. А вокруг белые скалы, заросли вечнозеленого самшита, кроны могучих дубов, буков и каштанов. Озёра ЛюбвиЕщё Корыта называют Озёрами Любви. Скорее всего, такое имя это место получило совсем недавно — по крайней мере, среди многообразия прекрасных горских легенд ни в одной нет точного указания на это место. Хотя живописность этого уголка, скорее всего, навевала романтическое настроение издревле. Как бы то ни было, Корыта стали не только популярным местом отдыха, экскурсионным объектом, но и традиционным местом паломничества молодоженов в день свадьбы.

Уютное кафе на берегу реки с блюдами кавказской кухни 🥧, возможность искупаться в прохладное воде, красивые 🤩 горные пейзажи делают это место идеальным для загородного отдыха.