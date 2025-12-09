Мы изучили все самые красивые уголки Мацесты — а теперь хотим показать их вам! Прокатимся по извилистым дорогам, заглянем к шумному водопаду и живописному озеру, вдохнём свежий воздух горных склонов. Вас ждёт настоящее приключение — вы почувствуете адреналин, насладитесь пейзажами и услышите интересные истории о крае.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Сначала — проведём инструктаж. А затем сядем на квадроциклы и отправимся в путь! Вас ждёт классный маршрут со спусками, подъёмами, разным покрытием.

Вы увидите

Горный водопад

Плантации самого северного в мире чая

Озеро, до которого не так-то просто добраться (в тёплую погоду тут можно искупаться)

Этнографический комплекс «Вольница»

И конечно, полюбуетесь панорамными видами Кавказского хребта

А ещё мы поведаем легенду о Мацесте и расскажем о том, как в Сочи появился чай, кто был основоположником чаеводства — и не только.

Организационные детали