Мои заказы

Поездка на квадроциклах в горах Мацесты

Посетить несколько топовых локаций в горах Сочи и поймать драйв
Мы изучили все самые красивые уголки Мацесты — а теперь хотим показать их вам! Прокатимся по извилистым дорогам, заглянем к шумному водопаду и живописному озеру, вдохнём свежий воздух горных склонов.

Вас ждёт настоящее приключение — вы почувствуете адреналин, насладитесь пейзажами и услышите интересные истории о крае.
Поездка на квадроциклах в горах Мацесты© Валерия
Поездка на квадроциклах в горах Мацесты© Валерия
Поездка на квадроциклах в горах Мацесты© Валерия

Описание экскурсии

Сначала — проведём инструктаж. А затем сядем на квадроциклы и отправимся в путь! Вас ждёт классный маршрут со спусками, подъёмами, разным покрытием.

Вы увидите

  • Горный водопад
  • Плантации самого северного в мире чая
  • Озеро, до которого не так-то просто добраться (в тёплую погоду тут можно искупаться)
  • Этнографический комплекс «Вольница»
  • И конечно, полюбуетесь панорамными видами Кавказского хребта

А ещё мы поведаем легенду о Мацесте и расскажем о том, как в Сочи появился чай, кто был основоположником чаеводства — и не только.

Организационные детали

  • Поедем на легендарных японских квадроциклах Honda TRX500, с вами будет опытный инструктор
  • Мы предоставляем всю необходимую экипировку (шлемы, костюмы), все входные билеты включены в стоимость
  • К управлению квадроциклом допускаются мужчины старше 18 лет, имеющие опыт вождения. Мы вправе оставить за собой решение о допуске к управлению квадроциклом девушек только после прохождения обязательного тест-драйва
  • Возможно организовать поездку для большего количества участников — 15 000 руб. за двухместный квадроцикл для 1 или 2 человек
  • Дети допускаются в качестве пассажира с 7 лет в сопровождении взрослого или инструктора
  • Дополнительно оплачивается дегустация чая в кафе — по желанию и по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Измайловка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Сочи
Мы — Иван и Валерия, основатели и организаторы туров на квадроциклах. Родились и выросли в городе Сочи. Район Мацесты — наш родной дом, мы знаем каждый уголок этого прекрасного места. Рады поделиться с вами этой неповторимой красотой!

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

В Мацесту - долину чая, здоровья и красоты
На машине
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В Мацесту - долину чая, здоровья и красоты
Познакомиться с чайными традициями Сочи, посетить целебный источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Магия вечернего Сочи
На автобусе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Морская рыбалка в Сочи круглый год
3 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку в Сочи! Вас ждёт рыбалка на катамаране, захватывающие виды и возможность насладиться морем. Не упустите шанс
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи