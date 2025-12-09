Мы изучили все самые красивые уголки Мацесты — а теперь хотим показать их вам! Прокатимся по извилистым дорогам, заглянем к шумному водопаду и живописному озеру, вдохнём свежий воздух горных склонов.
Вас ждёт настоящее приключение — вы почувствуете адреналин, насладитесь пейзажами и услышите интересные истории о крае.
Вас ждёт настоящее приключение — вы почувствуете адреналин, насладитесь пейзажами и услышите интересные истории о крае.
Описание экскурсии
Сначала — проведём инструктаж. А затем сядем на квадроциклы и отправимся в путь! Вас ждёт классный маршрут со спусками, подъёмами, разным покрытием.
Вы увидите
- Горный водопад
- Плантации самого северного в мире чая
- Озеро, до которого не так-то просто добраться (в тёплую погоду тут можно искупаться)
- Этнографический комплекс «Вольница»
- И конечно, полюбуетесь панорамными видами Кавказского хребта
А ещё мы поведаем легенду о Мацесте и расскажем о том, как в Сочи появился чай, кто был основоположником чаеводства — и не только.
Организационные детали
- Поедем на легендарных японских квадроциклах Honda TRX500, с вами будет опытный инструктор
- Мы предоставляем всю необходимую экипировку (шлемы, костюмы), все входные билеты включены в стоимость
- К управлению квадроциклом допускаются мужчины старше 18 лет, имеющие опыт вождения. Мы вправе оставить за собой решение о допуске к управлению квадроциклом девушек только после прохождения обязательного тест-драйва
- Возможно организовать поездку для большего количества участников — 15 000 руб. за двухместный квадроцикл для 1 или 2 человек
- Дети допускаются в качестве пассажира с 7 лет в сопровождении взрослого или инструктора
- Дополнительно оплачивается дегустация чая в кафе — по желанию и по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Измайловка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сочи
Мы — Иван и Валерия, основатели и организаторы туров на квадроциклах. Родились и выросли в городе Сочи. Район Мацесты — наш родной дом, мы знаем каждый уголок этого прекрасного места. Рады поделиться с вами этой неповторимой красотой!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
В Мацесту - долину чая, здоровья и красоты
Познакомиться с чайными традициями Сочи, посетить целебный источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку в Сочи! Вас ждёт рыбалка на катамаране, захватывающие виды и возможность насладиться морем. Не упустите шанс
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3600 ₽ за человека