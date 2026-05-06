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Морская рыбалка в Сочи круглый год

Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку в Сочи! Вас ждёт рыбалка на катамаране, захватывающие виды и возможность насладиться морем. Не упустите шанс
Три часа на море подарят вам незабываемые впечатления. Опытный капитан поможет освоить снасти и поймать черноморскую барабульку и ставриду.

Вы сможете насладиться видами Большого Сочи и гор с воды, а также устроить пикник на борту, приготовив улов. В тёплое время года возможны купание и загар.

Начало в Имеретинском порту или в Кудепсте, трансфер от крупных отелей и остановок общественного транспорта
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Новейший катамаран
  • 🎣 Увлекательная рыбалка
  • 🌊 Красивые виды побережья
  • ☀ Возможность купания
  • 🍽 Улов можно приготовить
  • 🚗 Удобный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морской рыбалки в Сочи - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая, море спокойное, и можно насладиться купанием. В октябре и апреле также комфортно, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы рыбалка возможна, но купание ограничено из-за температуры воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Морская рыбалка в Сочи круглый год

Что можно увидеть

  • Большой Сочи
  • Горы

Описание экскурсии

Рыбалка в открытом Чёрном море

🚤 В порту вас встретит один из наших капитанов и проводит на палубу нового рыбацкого катамарана. Вы с комфортом разместитесь и отправитесь навстречу попутному ветру, любуясь побережьем!
🎣 От порта мы отплывём на расстояние до 5−6 км, но именно рыбачить остановимся в 1−2 км от берега, где процесс самый удачный и интересный. Ловить черноморскую барабульку и ставриду вы будете на «самодур» — многокрючковую снасть.
☀ В тёплое время года после рыбалки вы сможете искупаться и позагорать!

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не экскурсия с гидом. С вами будет капитан.
  • Улов можно забрать с собой или приготовить на борту по вашему желанию
  • С собой можно взять напитки и еду
  • В зависимости от дня начало в Имеретинском порту (сюда вам нужно добраться самостоятельно) или в порту в Кудепсте (предусмотрен трансфер от КПП крупных отелей и остановок общ. транспорта)

ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
yinhaocun
very good，am Chinese dont understand Russia，the captain can care my feelings and he cooked delicious food，the communication is fast ，best experience

очень хорошо, я китаец, но не понимаю Россию, капитану небезразличны мои чувства, и он приготовил вкусную еду, связь быстрая, лучшие впечатления.
very good，am Chinese dont understand Russia，the captain can care my feelings and he cooked delicious food，the communication is fast ，best experience
very good，am Chinese dont understand Russia，the captain can care my feelings and he cooked delicious food，the communication is fast ，best experience
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Н
Был капитан Никита все прекрасно провел было весело искупаться порыбачили поели можно просто отдохнуть в море без рыбалки отдельно хочу поблагодарить Наталью помогла с организацией видно что человек ответственен к своей работе большое спасибо
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М
Повезло с погодой, рыбы наловили.
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Анна
Отличная рыбалка, ловилось у всех, на жаркое хватило с лихвой. Капинан Александр, отличный парень))
Компания собралась веселая.
Море было разное и спокойное и волнами и при этом очень теплое, плавали с удовольствием. Обратно возвращались по волнам, с адреналином.
Все остались довольны, рекомендую
Отличная рыбалка, ловилось у всех, на жаркое хватило с лихвой. Капинан Александр, отличный парень))
Отличная рыбалка, ловилось у всех, на жаркое хватило с лихвой. Капинан Александр, отличный парень))
Отличная рыбалка, ловилось у всех, на жаркое хватило с лихвой. Капинан Александр, отличный парень))
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Л
Отличная рыбалка и классный капитан, отлично провели время
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А
Нам очень понравилось, огромное спасибо хочу сказать Наталье, нашему гиду. Она была на связи с момента бронирования рыбалки. Предлагала разные варианты для подстраховки с учетом погодных условий. Организация на высшем уровне, очень клиентоориентированность.
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