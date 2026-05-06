Три часа на море подарят вам незабываемые впечатления. Опытный капитан поможет освоить снасти и поймать черноморскую барабульку и ставриду.



Вы сможете насладиться видами Большого Сочи и гор с воды, а также устроить пикник на борту, приготовив улов. В тёплое время года возможны купание и загар.



Начало в Имеретинском порту или в Кудепсте, трансфер от крупных отелей и остановок общественного транспорта

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для морской рыбалки в Сочи - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая, море спокойное, и можно насладиться купанием. В октябре и апреле также комфортно, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы рыбалка возможна, но купание ограничено из-за температуры воды.

Сейчас август — это идеальное время.