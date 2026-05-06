Три часа на море подарят вам незабываемые впечатления. Опытный капитан поможет освоить снасти и поймать черноморскую барабульку и ставриду.
Вы сможете насладиться видами Большого Сочи и гор с воды, а также устроить пикник на борту, приготовив улов. В тёплое время года возможны купание и загар.
Начало в Имеретинском порту или в Кудепсте, трансфер от крупных отелей и остановок общественного транспорта
Вы сможете насладиться видами Большого Сочи и гор с воды, а также устроить пикник на борту, приготовив улов. В тёплое время года возможны купание и загар.
Начало в Имеретинском порту или в Кудепсте, трансфер от крупных отелей и остановок общественного транспорта
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Новейший катамаран
- 🎣 Увлекательная рыбалка
- 🌊 Красивые виды побережья
- ☀ Возможность купания
- 🍽 Улов можно приготовить
- 🚗 Удобный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морской рыбалки в Сочи - с мая по сентябрь. В это время погода тёплая, море спокойное, и можно насладиться купанием. В октябре и апреле также комфортно, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы рыбалка возможна, но купание ограничено из-за температуры воды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большой Сочи
- Горы
Описание экскурсии
Рыбалка в открытом Чёрном море
🚤 В порту вас встретит один из наших капитанов и проводит на палубу нового рыбацкого катамарана. Вы с комфортом разместитесь и отправитесь навстречу попутному ветру, любуясь побережьем!
🎣 От порта мы отплывём на расстояние до 5−6 км, но именно рыбачить остановимся в 1−2 км от берега, где процесс самый удачный и интересный. Ловить черноморскую барабульку и ставриду вы будете на «самодур» — многокрючковую снасть.
☀ В тёплое время года после рыбалки вы сможете искупаться и позагорать!
Организационные детали
- Обратите внимание, что это не экскурсия с гидом. С вами будет капитан.
- Улов можно забрать с собой или приготовить на борту по вашему желанию
- С собой можно взять напитки и еду
- В зависимости от дня начало в Имеретинском порту (сюда вам нужно добраться самостоятельно) или в порту в Кудепсте (предусмотрен трансфер от КПП крупных отелей и остановок общ. транспорта)
ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
very good，am Chinese dont understand Russia，the captain can care my feelings and he cooked delicious food，the communication is fast ，best experience
очень хорошо, я китаец, но не понимаю Россию, капитану небезразличны мои чувства, и он приготовил вкусную еду, связь быстрая, лучшие впечатления.
очень хорошо, я китаец, но не понимаю Россию, капитану небезразличны мои чувства, и он приготовил вкусную еду, связь быстрая, лучшие впечатления.
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Н
Был капитан Никита все прекрасно провел было весело искупаться порыбачили поели можно просто отдохнуть в море без рыбалки отдельно хочу поблагодарить Наталью помогла с организацией видно что человек ответственен к своей работе большое спасибо
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М
Повезло с погодой, рыбы наловили.
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Отличная рыбалка, ловилось у всех, на жаркое хватило с лихвой. Капинан Александр, отличный парень))
Компания собралась веселая.
Море было разное и спокойное и волнами и при этом очень теплое, плавали с удовольствием. Обратно возвращались по волнам, с адреналином.
Все остались довольны, рекомендую
Компания собралась веселая.
Море было разное и спокойное и волнами и при этом очень теплое, плавали с удовольствием. Обратно возвращались по волнам, с адреналином.
Все остались довольны, рекомендую
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Л
Отличная рыбалка и классный капитан, отлично провели время
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А
Нам очень понравилось, огромное спасибо хочу сказать Наталье, нашему гиду. Она была на связи с момента бронирования рыбалки. Предлагала разные варианты для подстраховки с учетом погодных условий. Организация на высшем уровне, очень клиентоориентированность.
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