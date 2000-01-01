Поход на каньон «Царские ворота»

Мы отправимся в активный поход с элементами экстрима к живописному каньону "Царские ворота"

Мы отправимся в активный поход с элементами экстрима к живописному каньону «Царские ворота».

Он представляет собой ущелье, где берет свое начало река Хоста и имеет наземное и подземное русло.

Полюбуемся на красоты южной природы, подышим свежим воздухом и поднимемся в древнюю пещеру «Партизанскую».

А на обратном пути продегустировать вкусный чай с медом в чайном хозяйстве.
Поход на каньон «Царские ворота»
Поход на каньон «Царские ворота»
Поход на каньон «Царские ворота»
Поход на каньон «Царские ворота»
Поход на каньон «Царские ворота»
Поход на каньон «Царские ворота»

Что вы увидите 🤩

  • каньон "Царские ворота"
  • пещера "Партизанская"
Каньон
Каньон «Царские ворота» находится в верховье реки Хоста. Выходя из каньона, река образует красивые каменные лабиринты. Вода здесь холодная и в сочетании с высокой влажностью и теплым воздухом, образуется туман, который стелиться над водой.
Древняя пещера
Преодолев небольшой подъем, подойдем к пещере «Партизанская». Она считается памятником культуры, так как в ней в эпоху палеолита и неолита находилась стоянка первобытных людей. Здесь было найдено немало орудий труда той эпохи.
Отдых
После возвращения из каньона мы сделаем небольшой пикник у реки. На обратном пути остановимся в чайном хозяйстве Хоста-Чай, где тоже можно немного перекусить и продегустировать вкусный чай с медом.

Важно знать:

  • Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
  • Эко сбор, питание и чаепитие оплачиваются отдельно.
  • Если необходимо, возьмите с собой еду.
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт до места начала похода и обратно
 Что не входит
  • Эко сборы
  • Питание
  • Чаепитие
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Остановка «Хоста Мост» (в сторону Адлера)
Время проведения: по вторникам 8:00 и 15:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей Р.
Алексей Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые👣Пешком🏆Активный отдыхЭкстрим☀️На целый день💧Водопады🪨ПещерыТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
4.8
6
4ч 30м
4 200
за 1 чел.
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Индивидуальная экскурсия
10 500
за 1-6 чел.
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Приглашаем в путешествие по Кавказскому заповеднику любителей природных красот
Ежедневно
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 000
за 1-6 чел.
Каньон «Чертовы ворота» и Змейковские водопады
Насладиться первозданной природой Сочи, устроить пикник у реки и узнать об особенностях края
Сочи: по каньонам и подземельям
5
1
4600
3 910
за 1 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
2ч 30м
3 500
за 1-6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Джипинг на сказочный каньон Псахо
1 900
за 1 чел.
Джипинг на сказочный каньон Псахо
Путешествие на внедорожниках к красивейшим каньонам Сочи! Вас ждут настоящее бездорожье, глубокие...
Ежедневно в 13:00
Джип-тур в Каньон Псахо
5
2
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно с 8:00 и 13:00
Ажек: захватывающий треккинг-маршрут из Сочи
1 500
за 1 чел.
Ажек: захватывающий треккинг-маршрут из Сочи
Приглашаем в живописный поход вдоль рек Ажек и Агва! Вы оцените красоту бурных водных каскадов,...
Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Джиппинг на каньон Псахо
2 600
за 1 чел.
Джиппинг на каньон Псахо
Увлекательное путешествие на джипах UAZ Hunter на каньон, который вдохновляет и заряжает светлой...
Ежедневное отправление в 13:00
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
5
4
2 500
за 1 чел.
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
10ч
2 250
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
В небольшой группе мы отправимся к волшебной жемчужине Абхазии - озеру Рица
Ежедневно, примерно в 7:00, в зависимости от вашего расположения
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-5 чел.
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями

Алексей Р. проводит ещё 8 экскурсий

Высокогорный джип-тур
Индивидуальная экскурсия
21 000
за 1-5 чел.
Высокогорный джип-тур
Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
Ежедневно по договоренности
Джиппинг на Хмелёвские озёра
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-5 чел.
Джиппинг на Хмелёвские озёра
Джиппинг в горы на Хмелёвские озёра на внедорожнике УАЗ
Ежедневно в 09:00 и 15:00
Поход на каньон "Белые скалы"
2 000
за 1 чел.
Поход на каньон "Белые скалы"
Вас ждет экскурсионный туристический маршрут по одному из живописных мест Национального Парка Сочи, протяженностью...
Каждую среду в 9.00 и 15.00
Поход к пику Бзерпи
5
1
12ч
2 500
за 1 чел.
Поход к пику Бзерпи
Увлекательный поход в горы к пику Бзерпи и на гору Табунная
По субботам в 07:00
Поход на Ачипсинские водопады
12ч
2 500
за 1 чел.
Поход на Ачипсинские водопады
Поход по горе Ачишхо, к Ачипсинским водопадам, с заброской на внедорожнике и пешим спуском по...
По пятницам в 07:00
Поход на Ажекские водопады
12ч
2 500
за 1 чел.
Поход на Ажекские водопады
Поход проходит в живописной горно-лесной зоне и долины рек Сочи, Агва, Ажек
Каждый понедельник 6:00
Поход к озеру Зеркальное
12ч
2 700
за 1 чел.
Поход к озеру Зеркальное
Поход в горы, по южным склонам горы Ачишхо, к озеру Зеркальное
По четвергам в 07:00 с июня по октябрь
Поход на Бзерпинский карниз
12ч
2 500
за 1 чел.
Поход на Бзерпинский карниз
Поход для любителей горных пейзажей
По воскресеньям в 07:00 с июня по октябрь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺