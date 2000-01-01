Каньон

Каньон «Царские ворота» находится в верховье реки Хоста. Выходя из каньона, река образует красивые каменные лабиринты. Вода здесь холодная и в сочетании с высокой влажностью и теплым воздухом, образуется туман, который стелиться над водой.

Древняя пещера

Преодолев небольшой подъем, подойдем к пещере «Партизанская». Она считается памятником культуры, так как в ней в эпоху палеолита и неолита находилась стоянка первобытных людей. Здесь было найдено немало орудий труда той эпохи.

Отдых

После возвращения из каньона мы сделаем небольшой пикник у реки. На обратном пути остановимся в чайном хозяйстве Хоста-Чай, где тоже можно немного перекусить и продегустировать вкусный чай с медом.

Важно знать: