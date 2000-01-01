Каньон
Каньон «Царские ворота» находится в верховье реки Хоста. Выходя из каньона, река образует красивые каменные лабиринты. Вода здесь холодная и в сочетании с высокой влажностью и теплым воздухом, образуется туман, который стелиться над водой.
Древняя пещера
Преодолев небольшой подъем, подойдем к пещере «Партизанская». Она считается памятником культуры, так как в ней в эпоху палеолита и неолита находилась стоянка первобытных людей. Здесь было найдено немало орудий труда той эпохи.
Отдых
После возвращения из каньона мы сделаем небольшой пикник у реки. На обратном пути остановимся в чайном хозяйстве Хоста-Чай, где тоже можно немного перекусить и продегустировать вкусный чай с медом.
Важно знать:
- Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
- Эко сбор, питание и чаепитие оплачиваются отдельно.
- Если необходимо, возьмите с собой еду.