На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!

Проплыть в мини-группе среди каменных стен и попасть под чары инопланетных пейзажей

Словно первопроходец, вы исследуете этот каньон, напоминающий фантастические фильмы.

Над вами будут возвышаться стены высотой в 200 метров, узкий проход добавит адреналина.

Добраться сюда непросто, к тому же маршрут можно пройти только на сапах и только в определенное время года.

Но если вы готовы, если сильны духом — вперед!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!
На сапах — по каньону Хашупсе в Абхазии!

Что вас ожидает

Мы проедем через границу с Абхазией: 40 минут — и вы уже на месте. В точке старта вы переоденетесь в гидрокостюмы и гидроботы и прослушаете краткий инструктаж по сапам (ведь обращаться с ними совсем несложно).

Взяв рюкзаки с сапбордами (весят они 10-12 кг), мы пройдем по руслу горной реки до входа в каньон (около 1 км). Здесь мы накачиваем сапы — и вперед!

Приготовьтесь к впечатляющим пейзажам каньона, зажавшего реку Хашупсе в каменные тиски. Но слова тут бессмысленны, лучше приехать и увидеть все своими глазами.

А в конце маршрута вас уже будут ждать чай и домашний пирог, чтобы восстановить силы, и трансфер, который вернет вас домой в Сочи.

Организационные детали

  • Из Сочи и Адлера до начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике. Далее около 20 минут пешком до точки старта сплава; сам сплав длится примерно 1, 5 часа.
  • Для прохождения границы возьмите паспорт
  • В стоимость включено: трансфер, аренда оборудования, непромокаемый чехол для телефона, чай и домашний пирог. Дополнительных расходов нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас. Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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