Что вас ожидает

Мы проедем через границу с Абхазией: 40 минут — и вы уже на месте. В точке старта вы переоденетесь в гидрокостюмы и гидроботы и прослушаете краткий инструктаж по сапам (ведь обращаться с ними совсем несложно).

Взяв рюкзаки с сапбордами (весят они 10-12 кг), мы пройдем по руслу горной реки до входа в каньон (около 1 км). Здесь мы накачиваем сапы — и вперед!

Приготовьтесь к впечатляющим пейзажам каньона, зажавшего реку Хашупсе в каменные тиски. Но слова тут бессмысленны, лучше приехать и увидеть все своими глазами.

А в конце маршрута вас уже будут ждать чай и домашний пирог, чтобы восстановить силы, и трансфер, который вернет вас домой в Сочи.

Организационные детали