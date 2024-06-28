Вас ждёт очень активный день — отправляемся исследовать Сочинский национальный парк. Прокатимся на сапах по реке Хоста и полюбуемся каньоном Чёртовы ворота. Искупаемся в горной реке. Сквозь колхидский лес спустимся к Белым скалам, где когда-то гуляли динозавры. Гарантируем невероятные виды, прекрасное настроение и множество красивых фотографий!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чёртовы ворота
Здесь вас ждёт несложный инструктаж — а затем вы отправитесь в путешествие на сапах по каньону реки Хоста. По пути полюбуетесь белоснежными скалами, реликтовым лесом и голубой прозрачной водой. И ощутите полное единение с природой.
Навалищенское ущелье
Немного отдохнём после сплава! В тени деревьев возле реки мы устроим небольшой пикник: чай и кофе, фрукты, бутерброды. Вы сможете прогуляться, полюбоваться природой, покормить рыб — и искупаться в чистой воде.
Белые скалы
Завершающая часть маршрута — несложный треккинг. Сквозь колхидский лес мы спустимся к древнему каньону времен мезозоя (когда-то здесь гуляли динозавры!) Невероятные виды и впечатляющие фотографии гарантированы.
Организационные детали
- Мы заберём вас на комфортабельном Suzuki Grand Vitara или Mitsubishi Pajero
- Если вы остановились не в Центральном районе Сочи, по запросу за доплату возможен трансфер (подробности в переписке с гидом)
- В стоимость включено всё необходимое для катания на сапе и пикник
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Сочи или у ж/д вокзала Хосты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Не первый год проводим экскурсии по Абхазии и Сочи — и влюбляем сотни туристов в эти края! С нами комфортно, интересно и безопасно!Задать вопрос
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