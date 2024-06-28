Вас ждёт очень активный день — отправляемся исследовать Сочинский национальный парк. Прокатимся на сапах по реке Хоста и полюбуемся каньоном Чёртовы ворота. Искупаемся в горной реке. Сквозь колхидский лес спустимся к Белым скалам, где когда-то гуляли динозавры. Гарантируем невероятные виды, прекрасное настроение и множество красивых фотографий!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чёртовы ворота

Здесь вас ждёт несложный инструктаж — а затем вы отправитесь в путешествие на сапах по каньону реки Хоста. По пути полюбуетесь белоснежными скалами, реликтовым лесом и голубой прозрачной водой. И ощутите полное единение с природой.

Навалищенское ущелье

Немного отдохнём после сплава! В тени деревьев возле реки мы устроим небольшой пикник: чай и кофе, фрукты, бутерброды. Вы сможете прогуляться, полюбоваться природой, покормить рыб — и искупаться в чистой воде.

Белые скалы

Завершающая часть маршрута — несложный треккинг. Сквозь колхидский лес мы спустимся к древнему каньону времен мезозоя (когда-то здесь гуляли динозавры!) Невероятные виды и впечатляющие фотографии гарантированы.

Организационные детали