Улучшите своё мастерство сноубординга на живописных склонах Сочи! Я — инструктор категории «B» (ISIA Russia), и под моим руководством вы освоите новые техники, исправите ошибки в катании и получите практические навыки, чтобы каждый спуск приносил ещё больше удовольствия.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Встретимся на горнолыжном склоне одного из трёх курортов на ваш выбор: Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром Альпика.
- Вы занимаетесь со своим снаряжением, но есть и аренда — от 2500 ₽ за комплект.
- Интересно будет взрослым и детям с 11 лет.
- При бронировании укажите ваш уровень катания.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Инструктор высокой категории по сноуборду и горным лыжам в Сочи. Приглашаю на занятия по совершенствованию техники катания на сноуборде и лыжах на курортах Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром. Работаю с прогрессирующими райдерами: помогаю улучшить технику, уверенность и контроль на склоне. Объясняю простыми и понятными словами без сложной теории. На каждом занятии — видеосъёмка и разбор техники.
