Н Наталия Очень довольна экскурсией и знакомством с гидом Татьяной. Всё на высшем уровне: подача материала, интересный маршрут, много интересных моментов. Получила ответ на все вопросы. Татьяна очень доброжелательная и знающая. И к тому же просто красавица. В следующий раз на экскурсию только к ней. Рекомендую!

И Ирина читать дальше !!! Мы с мужем впечатлились настолько , что задумали приобрести жилье -и раз в год приезжать лечиться -принимать сероводородные ванны! Узнали историю открытия целебного источника , легенду о девушке Мацесте! Как мы жили до этой экскурсии...а ведь еще думали...брать не брать экскурсию. Всем Внимание !Заказывайте экскурсию и будьте здоровы! 29.05.2025 в 11ч.утра началась наша экскурсия по знакомству с Мацестой . Гид Татьяна- чудодейственная Волшебная фея Мацесты!Так заинтересовать нас , влюбить за 2 часа в эту кузницу оздоровления и исцеления

Маргарита Спасибо, Алиса, за прогулку. Мне очень понравилось. Легкая пешеходная экскурсия с историческими фактами и изучением флоры. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Ж Жанна читать дальше воды. Знает ответы на любые вопросы про историю и Мацесты и Сочи, рассказала про исторические персонажи и наших современников. Как жила и живет Мацеста сейчас. После прогулки было ощущение, что слился с силой гор, природы и воды. Спокойствие и сила одновременно. А ещё Алиса показала уютный рынок, и я купила вкуснейший медовый инжир. Дорогая Алиса, спасибо за экскурсию и радость от общения! Вы прекрасный гид! Прогулка с Алисой по Мацесте получилась очаровательная. Алиса душевный гид, который любит и тонко чувствует природу и умеет интересно и увлекательно рассказать обо всем, даже о запахах удивительных растений и

Юлия Экскурсия-прогулка оставила приятные впечатления – было душевно и познавательно. Гид Татьяна – профессионал, увлеченная своим делом и искренне любящая эти места. Ее знания истории и современных реалий этого места сделали рассказ более полным и содержательным. Еще приятно было загадать желание у Мацесты, завязав ленточку у пещеры. Спасибо!

Татьяна читать дальше про сероводородные источники! Алиса много знает про растительного этого края и делится интересными фактами о растениях. Отдельное спасибо за совет сходить на Змейковские водопады! Это чудо! В отличие от других водопадов этой местности в них можно купаться Спасибо за увлекательную экскурсию по Мацесте! Алиса помогла заглянуть в прошлое этого удивительного места,интересно рассказала про историю возникновения, про становление и современную жизнь Мацесты. Особенно для меня была важна информация

Е Елена Очень интересная экскурсия, гид Татьяна рассказывает о Мацесте с большой любовью к этому месту. Я узнала много нового. Спасибо!

О Оксана Мацеста интересное место, но там мало экскурсий. Очень рада, что попала к Алисе на экскурсию. Приятная прогулка по набережной, посещение источника с рассказом об истории этих мест. Благодаря Алисе узнала еще о Змейковских водопадах в Мацесте и продолжила знакомство с этим замечательным местом.

Спасибо, очень приятно провела день в Мацесте!