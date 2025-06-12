На прогулке по Мацесте гости смогут насладиться спокойствием и красотой парка, увидеть редкие растения и термальные источники. Здесь мало людей даже в высокий сезон, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу.
Экскурсия познакомит с историей развития курорта, кавказскими легендами и уникальными природными ресурсами. Участники узнают о значении сероводорода и роли Виктора Подгурского в становлении Сочи как курорта
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прекрасные субтропические растения
- 🏛 Историческое здание Дворца здоровья
- 💧 Природные термальные источники
- 🗣 Увлекательные кавказские легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Аллея Челтенхема
- Сквер Мацесты
- Набережная реки Мацесты
- Роща гималайского кедра
- Главное ванное здание
- Сероводородный источник
Описание экскурсии
- Аллея Челтенхема с ликвидамбром смолоносным.
- Сквер Мацесты со скульптурой Мацесты.
- Набережная реки Мацесты с уникальными субтропическими растениями: пальмарий, молодые эвкалипты, вечнозелёные и листопадные магнолии.
- Роща гималайского кедра.
- Главное ванное здание в классическом стиле, которое было задумано как Дворец здоровья.
- Сероводородный источник, благодаря которому наш город стал развиваться как курорт.
Вы узнаете:
- о роли Мацесты в становлении Сочи как курорта, о наших уникальных природных ресурсах.
- Викторе Францевиче Подгурском, благодаря стараниям которого возник курорт «Сочи — Мацеста».
- пользе окружающих растений и эндемиках в окрестностях Сочи.
- какие легенды связаны с этим местом у кавказских народов, как применяется сероводород и какие знаменитые люди принимали мацестинские ванны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по ровному и чистому парку, можно наряжаться и брать с собой детей.
- Дополнительно оплачивается вход на источник — 200 ₽ (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алиса — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, любим природу, красоту, историю и людей, постоянно находим что-то новое и интересное о нашем городе и окрестностях. В свободное время ходим вместе на прогулки по горам, посещаем культурные мероприятия. Мы радостные и счастливые люди, не используем одинаковый заученный текст, каждая наша экскурсия — это что-то новое!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
12 июн 2025
Очень довольна экскурсией и знакомством с гидом Татьяной. Всё на высшем уровне: подача материала, интересный маршрут, много интересных моментов. Получила ответ на все вопросы. Татьяна очень доброжелательная и знающая. И к тому же просто красавица. В следующий раз на экскурсию только к ней. Рекомендую!
Дата посещения: 12 июня 2025
И
Ирина
4 июн 2025
29.05.2025 в 11ч.утра началась наша экскурсия по знакомству с Мацестой . Гид Татьяна- чудодейственная Волшебная фея Мацесты!Так заинтересовать нас , влюбить за 2 часа в эту кузницу оздоровления и исцеления
Дата посещения: 29 мая 2025
Маргарита
1 окт 2025
Спасибо, Алиса, за прогулку. Мне очень понравилось. Легкая пешеходная экскурсия с историческими фактами и изучением флоры. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Ж
Жанна
4 сен 2025
Прогулка с Алисой по Мацесте получилась очаровательная. Алиса душевный гид, который любит и тонко чувствует природу и умеет интересно и увлекательно рассказать обо всем, даже о запахах удивительных растений и
Юлия
31 июл 2025
Экскурсия-прогулка оставила приятные впечатления – было душевно и познавательно. Гид Татьяна – профессионал, увлеченная своим делом и искренне любящая эти места. Ее знания истории и современных реалий этого места сделали рассказ более полным и содержательным. Еще приятно было загадать желание у Мацесты, завязав ленточку у пещеры. Спасибо!
Татьяна
13 июл 2025
Спасибо за увлекательную экскурсию по Мацесте! Алиса помогла заглянуть в прошлое этого удивительного места,интересно рассказала про историю возникновения, про становление и современную жизнь Мацесты. Особенно для меня была важна информация
Е
Елена
23 июн 2025
Очень интересная экскурсия, гид Татьяна рассказывает о Мацесте с большой любовью к этому месту. Я узнала много нового. Спасибо!
О
Оксана
27 мая 2025
Мацеста интересное место, но там мало экскурсий. Очень рада, что попала к Алисе на экскурсию. Приятная прогулка по набережной, посещение источника с рассказом об истории этих мест. Благодаря Алисе узнала еще о Змейковских водопадах в Мацесте и продолжила знакомство с этим замечательным местом.
Спасибо, очень приятно провела день в Мацесте!
Анна
1 мая 2025
Очень понравилась экскурсия по Мацесте с приятным и доброжелательным гидом, собеседником Алисой. Во время комфортной и не торопливой прогулки по парку вдоль реки Мацесты узнали много новой и интересной информации о зарождении курорта -здравницы Сочи благодаря Мацестинскому источнику, а также экскурс в ботанику, Алиса с увлечением рассказывает и показывает разные растения.
