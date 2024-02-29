Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
Каждый раз, посещая древние и новые обители, я открываю для себя что-то новое — вглядываясь в иконы, прикасаясь к святыням с разных уголков мира.
Хочу, чтобы и вы разделили со мной это чувство! В путешествии вы посмотрите на город с новой стороны, религиозной, и увидите несколько интересных храмов.
фев
мар
мар
мар
мар
мар
мар
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 650 ₽
Описание
Что вас ожидает
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке
Это одно из великолепных зданий в неовизантийском стиле и важный центр религиозной жизни. Его архитектура поражает монументальностью и в то же время лёгкостью, а на территории комплекса царит уют и умиротворение. В тёмное время суток храм подсвечивается, становясь еще более заметным и красивым.
Троице-Георгиевский женский монастырь
На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, среди которых Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.
Храм Преображения Господня
Один из самых древних и душевных храмов города Сочи. Внутри вы рассмотрите старинные иконы и великие святыни: иконы с частицами мощей святых первоверховного апостола Петра, апостола Фомы и святителя Тихона, патриарха Московского, великомученика Георгия Победоносца, святой Матроны Московской и тапочек святителя Спиридона Тримифунтского.
Храм Георгия Победоносца
Здание церкви возведено в 1905 году сельскими умельцами на средства жителей села методом народной стройки. Все селяне участвовали в строительстве.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле Mitsubishi Outlander из Адлера и Сириуса входит в стоимость экскурсии. Если вам нужен трансфер из Центрального и Хостинского района, доплата составит 500 р. в одну сторону.
- Дополнительные расходы — свечи, требы, посещение чайной — оплачиваются отдельно (от 300 руб. /чел.)
- Есть детские кресла
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.