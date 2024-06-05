1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- EElena3 июня 2024Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
- ААлександр3 июня 2024Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
- ЕЕлена3 июня 2024Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
- ННаталия2 июня 2024Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ААлександра23 мая 2024Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
- ЕЕвгений23 мая 2024Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
- ЮЮлия21 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Отличное сочетание морской прогулки,интересной лекции и живое общение с дельфинами. Воплотила свою давнюю мечту пообщаться с дельфинами в среде их обитания. Вдохновляет энтузиазм организаторов к сохранению популяции дельфинов и помощи им в разных сложных ситуациях. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От Олимп парка»
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