читать дальше

компании с Робертом чувствуешь себя так, как будто знаком с ним много лет и готов следовать за ним даже туда, где казалось бы, не ступала нога человека😊 Для детей 9 и 11 лет равно как и для взрослых - это было настоящее приключение, где мы многому научились, например, ходить крабом и бычком, а также поняли, что преодолевать себя бывает очень весело😉