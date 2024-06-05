От Олимп парка – экскурсии в Сочи

Найдено 9 экскурсий в категории «От Олимп парка» в Сочи, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350 за человека
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
26 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 10 чел.
Сочи: символы православия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • E
    Elena
    3 июня 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
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    время пролетело не заметно. Плюс прекрасный гид Роберт - профессионал, буквально живущий треккингом, каньонингом, скалолозанием, спелиологией и многим другим + просто очень приятный и открытый человек. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
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    компании с Робертом чувствуешь себя так, как будто знаком с ним много лет и готов следовать за ним даже туда, где казалось бы, не ступала нога человека😊 Для детей 9 и 11 лет равно как и для взрослых - это было настоящее приключение, где мы многому научились, например, ходить крабом и бычком, а также поняли, что преодолевать себя бывает очень весело😉

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Экскурсия очень понравилась. Отличное сочетание морской прогулки,интересной лекции и живое общение с дельфинами. Воплотила свою давнюю мечту пообщаться с дельфинами в среде их обитания. Вдохновляет энтузиазм организаторов к сохранению популяции дельфинов и помощи им в разных сложных ситуациях. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От Олимп парка»

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  1. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
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  3. Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
  4. Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
  5. Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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