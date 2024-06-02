1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Храм Успения Пресвятой Богородицы»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина2 июня 2024Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
- ЛЛариса28 мая 2024Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
- ААлександра25 апреля 2024Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи. Проехали по удивительным местам:
- ННаталья13 марта 2024Очень интересный маршрут, по-настоящему индивидуальный тур. Перемещение в комфортном темпе, профессиональное и тактичное сопровождение. Спасибо!
- ИИрина17 января 2024Сегодня были в поездке:"Православные святыни Абхазии". Посетили древнюю церковь св. Ипатия Гагрского, церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны, храм
- ИИгорь25 декабря 2023Прекрасный гид, замечательная, познавательная экскурсия. Будем рекомендовать. Единственный минус подвела погода.
- ААлександр26 ноября 2023Благодарю Дениса за очень познавательную и душевную поездку. Экскурсия прошла замечательно. Как и планировал посетил Святые места для Души. Денис
- ЛЛюдмила12 ноября 2023Экскурсия в самое сердце! Денис-это именно тот гид, который смог понять мои интересы и запросы и показал то, что не входит в классический ‘масс туризм’. Для меня это совершенно новый уровень организации и индивидуального подхода! 100 из 100!
- ЮЮлия1 августа 2023Все отлично
- ИИнна20 июня 2023РЕКОМЕНДУЕМ!!! Случилось так, что мы убегали от проливных дождей всю экскурсию и вполне удачно) Хоть мы и впервые посетили Абхазию, но сожалений никаких, что выбрали именно эту программу! Ненавязчиво, интересно, а главное безопасно (Антон очень аккуратный водитель)!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Соборы и храмы»
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