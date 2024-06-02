Храмы и соборы Сочи с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Сочи, цены от 8 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Православные святыни Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
По святым местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Храм Успения Пресвятой Богородицы»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500 за всё до 4 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678 за всё до 4 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040 за всё до 4 чел.
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Сочи: символы православия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    2 июня 2024
    По святым местам Сочи
    Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
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    имеет такие древние истоки. Храм Успения Пресвятой Богородицы это очень благостное и светлое намоленное место с давней интересной историей. Троице-Георгиевский женский монастырь находится в гористой красивой местности, имеет очень много православных святынь. Дорога в горах была сложной и после дождя, но Анастасия как опытный и аккуратный водитель справилась со всеми трудностями. Ольга нас встретила в монастыре с заботой и вниманием. Обязательно вернусь на православные маршруты в компании Ольги и Анастасии.

  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    По святым местам Сочи
    Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
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    поездка. Путешествие по красивым природным местам с посещением духовных святынь произвело неизгладимое впечатление. Ольге огромное спасибо и желаем воплощения всех ее планов!

  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    По святым местам Сочи
    Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи. Проехали по удивительным местам:
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    потрясающие горы, смотровые площадки, и конечно храмы - места удивительной силы и благодати, в женском монастыре 6 храмов. Свободный, комфортный темп, никуда не спешили и все успели. Спасибо Ольге за поездку!

    Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи
  • Н
    Наталья
    13 марта 2024
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
    Очень интересный маршрут, по-настоящему индивидуальный тур. Перемещение в комфортном темпе, профессиональное и тактичное сопровождение. Спасибо!
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Православные святыни Абхазии
    Сегодня были в поездке:"Православные святыни Абхазии". Посетили древнюю церковь св. Ипатия Гагрского, церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны, храм
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    и пещеру ап. Симона Канонита в Новом Афоне, храм св. Василиска Команского. Рекомендуем поездку людям, интересующимся историей православия в Абхазии, эти места связаны с подвигами ап. Симона Канонита, свт. Иоанна Златоуста, здесь находится место третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Экскурсовод и организатор поездки Денис знает историю этого края и православных святынь, попутно рассказывает историю Сочи, делает остановки в красивых природных местах. В поездке пунктуален, предупредителен, надёжен.

  • И
    Игорь
    25 декабря 2023
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
    Прекрасный гид, замечательная, познавательная экскурсия. Будем рекомендовать. Единственный минус подвела погода.
  • А
    Александр
    26 ноября 2023
    Православные святыни Абхазии
    Благодарю Дениса за очень познавательную и душевную поездку. Экскурсия прошла замечательно. Как и планировал посетил Святые места для Души. Денис
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    рассказал много познавательного и интересного. Он терпеливо ждал, когда тебе необходимо задержаться в Храмах и помолиться. За эту экскурсию Дениса БлагоДарю! За этот день Слава Богу!

  • Л
    Людмила
    12 ноября 2023
    Православные святыни Абхазии
    Экскурсия в самое сердце! Денис-это именно тот гид, который смог понять мои интересы и запросы и показал то, что не входит в классический ‘масс туризм’. Для меня это совершенно новый уровень организации и индивидуального подхода! 100 из 100!
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
    Все отлично
  • И
    Инна
    20 июня 2023
    Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
    РЕКОМЕНДУЕМ!!! Случилось так, что мы убегали от проливных дождей всю экскурсию и вполне удачно) Хоть мы и впервые посетили Абхазию, но сожалений никаких, что выбрали именно эту программу! Ненавязчиво, интересно, а главное безопасно (Антон очень аккуратный водитель)!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Соборы и храмы»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 8 500 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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