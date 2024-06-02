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имеет такие древние истоки. Храм Успения Пресвятой Богородицы это очень благостное и светлое намоленное место с давней интересной историей. Троице-Георгиевский женский монастырь находится в гористой красивой местности, имеет очень много православных святынь. Дорога в горах была сложной и после дождя, но Анастасия как опытный и аккуратный водитель справилась со всеми трудностями. Ольга нас встретила в монастыре с заботой и вниманием. Обязательно вернусь на православные маршруты в компании Ольги и Анастасии.