Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сочи

Найдено 22 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сочи, цены от 1 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Православные святыни Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»🔹 Собор Михаила Архангела🔹 Открытый киноконцертный зал «Фестивальный»»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Мужской монастырь «Крестовая пустынь»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565 за человека
По святым местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Храм Успения Пресвятой Богородицы»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500 за всё до 4 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
«А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните»
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Четыре христианских жемчужины Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
«На обратном пути заедем в Моквский собор 10 века, расположенный в селе Мыку (Моква)»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678 за всё до 4 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040 за всё до 4 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
«Святой источник Пантелеймона и монастырь Крестовая Пустынь — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Православный Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
«Вы посетите главный собор Сочи — собор Михаила Архангела»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90008 550 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
Групповая
14 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900 за человека
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«Вы прогуляетесь по территории, заглянете в церковь и ощутите умиротворение»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сочи: символы православия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • А
    Ангелина
    2 июня 2024
    По святым местам Сочи
    Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
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    имеет такие древние истоки. Храм Успения Пресвятой Богородицы это очень благостное и светлое намоленное место с давней интересной историей. Троице-Георгиевский женский монастырь находится в гористой красивой местности, имеет очень много православных святынь. Дорога в горах была сложной и после дождя, но Анастасия как опытный и аккуратный водитель справилась со всеми трудностями. Ольга нас встретила в монастыре с заботой и вниманием. Обязательно вернусь на православные маршруты в компании Ольги и Анастасии.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
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    из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Православный Сочи
    Экскурсию проводила Анастасия. Брали для общего кругозора. Понравилось. Информации очень много, видно что Анастасия хорошо владеет материалом. Нужно время, чтобы "переварить". Подойдёт, тем кто интересуется православием. Будем рекомендовать. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    По святым местам Сочи
    Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
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    поездка. Путешествие по красивым природным местам с посещением духовных святынь произвело неизгладимое впечатление. Ольге огромное спасибо и желаем воплощения всех ее планов!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
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  3. Православные святыни Абхазии
  4. Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
  5. Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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