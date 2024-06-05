1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
«Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Православные святыни Абхазии
Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства
Начало: От Вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»🔹 Собор Михаила Архангела🔹 Открытый киноконцертный зал «Фестивальный»»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
«Тут есть чем заняться: мы посетим Новоафонский монастырь, осмотрим близлежащий парк с лебединым озером»
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур из Сочи «Озёра любви»
Увидеть нетронутую природу Солохаула и христианские святыни
Начало: От вашего отеля
«Мужской монастырь «Крестовая пустынь»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
27002 565₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
«Храм Успения Пресвятой Богородицы»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
«А после отправитесь в Нофоафонский монастырь, чьи древние стены поведают истории его возникновения и легенды о Симоне Каноните»
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Абхазию: духовное путешествие
Исследуйте духовные сокровища Абхазии, насладитесь горными пейзажами и откройте для себя уникальные храмы
Начало: От отеля, где остановились туристы
«На обратном пути заедем в Моквский собор 10 века, расположенный в селе Мыку (Моква)»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
«Храм воды, где язычники совершали ритуалы омовения лица и рук»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
«Святой источник Пантелеймона и монастырь Крестовая Пустынь — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«При желании также покажу вам руины храма-крепости 10 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Православный Сочи
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
«Вы посетите главный собор Сочи — собор Михаила Архангела»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90008 550₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Групповая
14 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«Вы прогуляетесь по территории, заглянете в церковь и ощутите умиротворение»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
«Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ААнгелина2 июня 2024Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
- ННаталья1 июня 2024Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ИИрина1 июня 2024Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ООксана31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
- ЕЕвгения29 мая 2024Экскурсию проводила Анастасия. Брали для общего кругозора. Понравилось. Информации очень много, видно что Анастасия хорошо владеет материалом. Нужно время, чтобы "переварить". Подойдёт, тем кто интересуется православием. Будем рекомендовать. Спасибо.
- ЛЛариса28 мая 2024Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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