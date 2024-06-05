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из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .