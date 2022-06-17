Что вас ждет:

Хребет Аибга

Наш маршрут начинается от ул. Эстонская 8/1. Стартуем по лесной дороге между Эсто-Садком и Красной Поляной, останавливаемся у смотровой площадки с прекрасным видом на хребет Аибга — и первые из сотен прекрасных фото этого дня начинают заполнять память ваших телефонов!

Ущелье Ахцу

Набираем ключевую воду из самого известного родника, находящегося неподалёку, потом сворачиваем на старую краснополянскую дорогу и мчим до смотровой площадки в посёлке Монастырь, где находится визитная карточка Красной Поляны — вид на ущелье Ахцу. Фотографируемся, проверяем технику перед бездорожьем и при необходимости переодеваемся.

Водопад Ивановский

Сворачиваем на грунтовую дорогу в сторону водопада Ивановский, на нём проводим около получаса. Желающие могут освежиться: температура чистейшей воды редко поднимается выше десяти градусов.

Каньон Псахо

Пополняем запасы воды из родника и отправляемся на Мокрый каньон Псахо. По дороге нас ждут прекрасные луга и необъятные просторы, которые вполне могут служить декорациями для съёмки вестернов!

Территория каньона благоустроена, оборудована деревянными дорожками. За полчаса прогулки вы увидите один из последних самшитовых лесов на юге России и белые скалы, которые миллионы лет обтачивались самым искусным скульптором — природой!

Подвесной мост через реку Мзымта

Утолив визуальный голод, занимаемся плотским: шашлыки и жареная форель здесь едва ли не лучшие на побережье! Не торопясь выдвигаемся к подвесному мосту через реку Мзымта, загружаемся очередной порцией впечатлений, забиваем последние мегабайты памяти головокружительными селфи и едем назад на базу.