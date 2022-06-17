Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи

Хотим вас познакомить с историей нашего поселка Красная поляна

Хотим вас познакомить с историей нашего поселка Красная поляна и его окрестностями, возраст которого насчитывает несколько тысяч лет.

Достопримечательностей и красивых мест просто масса! За неделю можно осмотреть почти все, передвигаясь пешком, на велосипеде, на такси. А можно просто сесть утром в наши багги и успеть гораздо больше!
Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи
Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи
Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи
Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи
Прогулка на Багги по горным окрестностям Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Ивановский
  • Каньон Псахо
  • Ущелье Ахцу
  • Хребет Аибга
  • Подвесной мост через реку Мзымта

Что вас ждет:

Хребет Аибга

Наш маршрут начинается от ул. Эстонская 8/1. Стартуем по лесной дороге между Эсто-Садком и Красной Поляной, останавливаемся у смотровой площадки с прекрасным видом на хребет Аибга — и первые из сотен прекрасных фото этого дня начинают заполнять память ваших телефонов!

Ущелье Ахцу

Набираем ключевую воду из самого известного родника, находящегося неподалёку, потом сворачиваем на старую краснополянскую дорогу и мчим до смотровой площадки в посёлке Монастырь, где находится визитная карточка Красной Поляны — вид на ущелье Ахцу. Фотографируемся, проверяем технику перед бездорожьем и при необходимости переодеваемся.

Водопад Ивановский

Сворачиваем на грунтовую дорогу в сторону водопада Ивановский, на нём проводим около получаса. Желающие могут освежиться: температура чистейшей воды редко поднимается выше десяти градусов.

Каньон Псахо

Пополняем запасы воды из родника и отправляемся на Мокрый каньон Псахо. По дороге нас ждут прекрасные луга и необъятные просторы, которые вполне могут служить декорациями для съёмки вестернов!
Территория каньона благоустроена, оборудована деревянными дорожками. За полчаса прогулки вы увидите один из последних самшитовых лесов на юге России и белые скалы, которые миллионы лет обтачивались самым искусным скульптором — природой!

Подвесной мост через реку Мзымта

Утолив визуальный голод, занимаемся плотским: шашлыки и жареная форель здесь едва ли не лучшие на побережье! Не торопясь выдвигаемся к подвесному мосту через реку Мзымта, загружаемся очередной порцией впечатлений, забиваем последние мегабайты памяти головокружительными селфи и едем назад на базу.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Прогулка на Багги
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Остановка монастырская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нашу команду
  • Трансфер осуществляется с Адлерского района
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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