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было 3 локации, где мы были одни, не надо толкаться в очередях на фото, ждать очереди на спуск и т д. Узнала интересную информацию о местах, где побывала. Планирую еще побывать в подобных турах. Очень рекомендую, индивидуальные экскурсии именно с Владом. Фото скажут сами за себя.