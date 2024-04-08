Прогулки и туры на багги в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Багги» в Сочи, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Получить драйв за рулём багги и прокатиться по полудиким уголкам южной природы
Начало: От Адлера или посёлка Сириус
«Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
4 000 за человека
Тур на Багги BRP
🛞 Багги
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тур на Багги BRP
Начало: Краснофлотская улица 1А, село Казачий Брод
«MAVERICK X3 Turbo RR Cупер спортивный двухместный багги под названием «MAVERICK X3 Turbo RR», лидер в отрасли не имеющий конкурентов и аналогов, трехкратный победитель Дакара»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60 000 за всё до 2 чел.
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
🛞 Багги
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
«А можно просто сесть утром в наши багги и успеть гораздо больше»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 апреля 2024
    На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
    Отличный опыт! Поездка по ручью 🔥 Рекомендую
  • К
    Кирилл
    23 марта 2024
    Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
    Кайфанул от поездки на багги, обязательно вернусь на эту экскурсию летом, что бы искупаться в каньоне Псахо))) Александру респект за организацию!
  • А
    Анна
    18 ноября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Мы с мужем хотели увидеть нетуристическую Абхазию и Влад нам её показал! Погода внесла свои коррективы в нашу программу, но
    читать дальше

    мы все равно остались довольны увиденным! Мы увидели каньоны, отведали свежих мандаринов прямо с дерева, встретили самый сказочный закат у Анакопийской крепости и многое другое. Влад привёз нас в прекрасное место с вкуснейшей абхазской кухней! Надеемся, что встретимся на других экскурсиях по прекрасной Абхазии!

  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Хотела прежде всего отметить профессионализм Влада, есть с чем сравнить, это послужило основополагающим к выбору именно индивидуальной экскурсии. У меня
    читать дальше

    было 3 локации, где мы были одни, не надо толкаться в очередях на фото, ждать очереди на спуск и т д. Узнала интересную информацию о местах, где побывала. Планирую еще побывать в подобных турах. Очень рекомендую, индивидуальные экскурсии именно с Владом. Фото скажут сами за себя.

  • T
    Tim98.03
    1 октября 2023
    Тур на Багги BRP
    Хороший тур, ребята молодцы! Все понравилась, особенно концовка
  • М
    Марина
    19 сентября 2023
    Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж Абхазии
    Очень понравилось наше небольшое путешествие. Шикарный пляж в заповеднике, очень живописные каньоны, вкуснейший обед по приятным ценам. Всё продумано. Рекомендую данную экскурсию.
  • Е
    Евгений
    23 мая 2023
    На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Багги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
  2. Тур на Багги BRP
  3. Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Багги" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Багги», 5 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам