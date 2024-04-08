1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Получить драйв за рулём багги и прокатиться по полудиким уголкам южной природы
Начало: От Адлера или посёлка Сириус
«Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Тур на Багги BRP
Начало: Краснофлотская улица 1А, село Казачий Брод
«MAVERICK X3 Turbo RR Cупер спортивный двухместный багги под названием «MAVERICK X3 Turbo RR», лидер в отрасли не имеющий конкурентов и аналогов, трехкратный победитель Дакара»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
«А можно просто сесть утром в наши багги и успеть гораздо больше»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 апреля 2024Отличный опыт! Поездка по ручью 🔥 Рекомендую
- ККирилл23 марта 2024Кайфанул от поездки на багги, обязательно вернусь на эту экскурсию летом, что бы искупаться в каньоне Псахо))) Александру респект за организацию!
- ААнна18 ноября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииМы с мужем хотели увидеть нетуристическую Абхазию и Влад нам её показал! Погода внесла свои коррективы в нашу программу, но
- ЕЕлена21 октября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииХотела прежде всего отметить профессионализм Влада, есть с чем сравнить, это послужило основополагающим к выбору именно индивидуальной экскурсии. У меня
- TTim98.031 октября 2023Хороший тур, ребята молодцы! Все понравилась, особенно концовка
- ММарина19 сентября 2023Каньоны Хашупсе и самый красивый пляж АбхазииОчень понравилось наше небольшое путешествие. Шикарный пляж в заповеднике, очень живописные каньоны, вкуснейший обед по приятным ценам. Всё продумано. Рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕвгений23 мая 2023Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Багги»
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