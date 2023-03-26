Джиппинг в Вардане: экскурсия на джипах в каньоны Сочи с посещением монастыря
Каньоны — удивительный мир, который поражает своей красотой. Но эту красоту лучше всего рассматривать на джипе. Так мы сможем добраться до труднодоступных мест. За один день вы увидите Мокрый каньон, подвесной канатный мост, Троице-Георгиевский монастырь. А самое главное — экскурсия проходит в мини-группе до 8 человек.
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Что вас ожидает:
- Ахштырский каньон
- Ущелье Ахцу
- Водопад высотой 60 метров (по желанию)
- Сочинский древний каньон
- Подвесной мост
- Женский монастырь
- Ахштырская пещера (по желанию)
- Подвесной канатный мост над рекой Мзымта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Джип - тур в древний каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты! Вы обновитесь и несомненно зарядитесь светлой энергией после посещения женского монастыря! Самшитовая роща подарит вам свежесть, а тектонические плиты наполнят вас силой!
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Профессиональный Гид
- Дегустация вина в ходе тура
- Если будет идти дождь, то мы вам выдадим дождевики
- Купание в каньоне в летнее время
- Что не входит
- Ужин
- Экологический сбор в каньон - 200
- Билет в пещеру (по желанию) - 200
- Проход к водопаду высотой 60 метров (по желанию) - 200
- Дети до 10-ти лет могут пройти к водопаду, в пещеру или каньон абсолютно бесплатно!
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер с Адлерского района, из Сочи +500Завершение: Вернем вас на место откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Доброго времени суток
- Благодарим вас за выбор нашей команды! Сообщите нам пожалуйста адрес вашего проживания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olegovna_nastia
26 мар 2023
В
Вера Старшенкова
11 фев 2023
Зрелищно, увлекательно
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