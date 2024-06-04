🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида Начало: Пгт Красная Поляна от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 24 отзыва Популярное предложение Мини-поход на Бзерпинский карниз Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис» 2 800 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Велотреккинг в сочинских горах Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи от 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото Начало: На курорте Роза Хутор от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Чудеса долины реки Мзымта Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны Начало: В вашем отеле 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис» от 8 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта Начало: В Красной Поляне 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Открыть Красную Поляну Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу Начало: В Красной Поляне 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 3 отзыва На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков Начало: На горнолыжном курорте Газпром от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера Начало: курорт Газпром, Красная Поляна от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 12 отзывов Сочный Сочи: гастрономический тур Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 6 отзывов Фотопрогулка в Красной поляне Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи 10000 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов В мире животных Кавказа Познакомиться с южной фауной и услышать трогательные истории обитателей Вольерного комплекса Начало: В Красной поляне 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками 18 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Треккинг к вершинам хребта Аибга Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи Начало: Красная Поляна или Роза хутор 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 37 отзывов Поход на пик Бзерпи и закат в горах По заповедным альпийским лугам через две вершины от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено) А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре 30 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Треккинг на водопад Поликаря Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов Начало: Красная Поляна +540 от 8 500 ₽ за всё до 6 чел.