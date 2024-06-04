Из Красной Поляны – экскурсии в Сочи

Найдено 23 экскурсии в категории «Из Красной Поляны» в Сочи, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к водопаду Кейва
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 8 чел.
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350 за всё до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700 за всё до 10 чел.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Открыть Красную Поляну
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
В мире животных Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
В мире животных Кавказа
Познакомиться с южной фауной и услышать трогательные истории обитателей Вольерного комплекса
Начало: В Красной поляне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Треккинг к вершинам хребта Аибга
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
30 000 за всё до 7 чел.
Треккинг на водопад Поликаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Треккинг на водопад Поликаря
Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов
Начало: Красная Поляна +540
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 8 500 за всё до 6 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Нам понравилось!
  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
    Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
    Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    С Анной было приятно общаться, она выдала нам трекинговые палки (которые нам очень пригодились) и виртуозно довела до водопада и
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    обратно. Маршрут не показался нам лёгкой прогулкой, хотя в целом мы не такие уж слабенькие. Он значительно сложнее, чем на Орлиных скалах из-за существенного набора высоты. Водопад был хорош. Спасибо.

  • В
    Венера
    25 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    Благодарю за трекинг. Все на высоте.
  • К
    Кэрри
    24 мая 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Супер 👍
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва
    Прогулка получилась отличная, несмотря на дождь. Все очень понравилось. Наш гид Аня очень интересный собеседник. Много интересного узнали про заповедники, природу, фауну. Было интересно.
  • А
    Алина
    18 мая 2024
    Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
    Отличный гид, расскажет про каждую пролетевшую птичку или растение, любит свое дело. Свежий чай у водопада с печеньками - отдельное удовольствие)
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Просто чудесно, что Дмитрий оказался таким чутким и внимательным гидом. Начав с неожиданного вопроса: почему именно водопады? И распознав в
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    нас наивных новичков, Дмитрий взял все в свои руки, перекроил наш маршрут и сделал наш день Мега увлекательным и насыщенным! Огромное спасибо! Если для вас при заказе индивидуальной программы важнее клиентоориентированность гида, то Дмитрий, безусловно, тот самый счастливый случай!

  • Е
    Елизавета
    16 апреля 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Красной Поляны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Треккинг к водопаду Кейва
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  3. Мини-поход на Бзерпинский карниз
  4. Велотреккинг в сочинских горах
  5. Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Озеро Рица
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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