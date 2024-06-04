1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В мире животных Кавказа
Познакомиться с южной фауной и услышать трогательные истории обитателей Вольерного комплекса
Начало: В Красной поляне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Треккинг на водопад Поликаря
Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов
Начало: Красная Поляна +540
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось!
- ДДарья2 июня 2024Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️
- ИИрина1 июня 2024Все прошло очень хорошо! Катерина очень приятный и коммуникабельный человек! Подстроилась под наши пожелания. Ждём фото!
- ТТатьяна30 мая 2024С Анной было приятно общаться, она выдала нам трекинговые палки (которые нам очень пригодились) и виртуозно довела до водопада и
- ВВенера25 мая 2024Благодарю за трекинг. Все на высоте.
- ККэрри24 мая 2024Супер 👍
- ННаталья23 мая 2024Прогулка получилась отличная, несмотря на дождь. Все очень понравилось. Наш гид Аня очень интересный собеседник. Много интересного узнали про заповедники, природу, фауну. Было интересно.
- ААлина18 мая 2024Отличный гид, расскажет про каждую пролетевшую птичку или растение, любит свое дело. Свежий чай у водопада с печеньками - отдельное удовольствие)
- ИИрина29 апреля 2024Просто чудесно, что Дмитрий оказался таким чутким и внимательным гидом. Начав с неожиданного вопроса: почему именно водопады? И распознав в
- ЕЕлизавета16 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Из Красной Поляны»
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