Увлекательная черноморская рыбалка Приглашаем вас порыбачить в Черном море! Здесь нет ничего сложного, даже новичок сможет поймать свою первую рыбу. Проходите на борт нашего судна — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки уже ждет вас. В конце путешествия наш капитан приготовит улов прямо на борту! Важная информация:

Возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении).