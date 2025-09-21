Приглашаем вас порыбачить в Черном море! Проходите на борт нашего судна — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки уже ждет вас. В конце путешествия наш капитан приготовит ваш улов прямо на борту!
Описание водной прогулки
Увлекательная черноморская рыбалка Приглашаем вас порыбачить в Черном море! Здесь нет ничего сложного, даже новичок сможет поймать свою первую рыбу. Проходите на борт нашего судна — мы отправляемся в открытое море на три часа. Вам не нужно ни о чем заботиться — все необходимое для рыбалки уже ждет вас. В конце путешествия наш капитан приготовит улов прямо на борту! Важная информация:
Возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
Ежедневно в хорошую погоду.
Ответы на вопросы
Что включено
- Снасти
- Жареная рыбка
- Плед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в хорошую погоду.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 сен 2025
Мы ездили на рыбалку с капитаном Сергеем! Все очень понравилось, капитан помог наловить рыбы, потом сам ее приготовил очень вкусно. Удочки предоставил всем, помогал чем мог, вежливый, добрый парень 👍 рыбалку рекомендую однозначно. Кто не рыбачит, тот купается в открытом море просто супер!!!!
