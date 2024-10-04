На морской рыбалке в Сочи вас ждёт три часа полного погружения в природу. Опытный капитан проведёт инструктаж и предоставит всё необходимое для успешного лова. В прохладную погоду можно согреться горячим

чаем и пледами. При температуре воды выше 24 градусов доступно купание в открытом море. Встреча с дельфинами добавит ярких впечатлений. В стоимость включены все необходимые принадлежности и услуги, включая приготовление улова на борту

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для морской рыбалки в Сочи - с июня по сентябрь, когда вода тёплая и комфортная для купания. В мае и октябре также можно насладиться рыбалкой, но температура воды может быть ниже. В остальные месяцы возможны прохладные дни, но при наличии пледов и горячего чая рыбалка остаётся приятной.

Сейчас август — это идеальное время.