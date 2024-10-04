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Индивидуальная морская рыбалка в Сочи

Отправляйтесь на увлекательную рыбалку в Чёрном море с профессиональным капитаном. Вас ждут горные пейзажи, дельфины и возможность искупаться
На морской рыбалке в Сочи вас ждёт три часа полного погружения в природу. Опытный капитан проведёт инструктаж и предоставит всё необходимое для успешного лова. В прохладную погоду можно согреться горячим
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чаем и пледами. При температуре воды выше 24 градусов доступно купание в открытом море. Встреча с дельфинами добавит ярких впечатлений. В стоимость включены все необходимые принадлежности и услуги, включая приготовление улова на борту

5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎣 Уникальная рыбалка в Чёрном море
  • 🌊 Панорамные виды и свежий воздух
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • ☕ Горячий чай и пледы на борту
  • 🏊‍♂️ Купание в открытом море
  • 👨‍✈️ Профессиональный капитан и инструктаж
  • 🚤 Всё включено: от трансфера до улова

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для морской рыбалки в Сочи - с июня по сентябрь, когда вода тёплая и комфортная для купания. В мае и октябре также можно насладиться рыбалкой, но температура воды может быть ниже. В остальные месяцы возможны прохладные дни, но при наличии пледов и горячего чая рыбалка остаётся приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи

Что можно увидеть

  • Горы
  • Чёрное море

Описание экскурсии

Отдых с комфортом

Вы отправитесь на морскую рыбалку в сопровождении профессионального капитана, который проведёт для вас инструктаж по правилам лова, предоставит снасти и спиннинги. В прохладную погоду угостит вас горячим чаем и выдаст пледы. Если температура воды будет выше 24 градусов, вы также сможете искупаться в открытом море. А ещеёна рыбалке есть шанс увидеть дельфинов!

Организационные детали

  • В стоимость программы всё включено: трансфер, спасательные жилеты, пледы, горячий чай, рыболовные принадлежности, приготовление улова на борту
  • Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых
  • Рыбалка проводится в любую погоду, если разрешён выход из порта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Вероника
Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Всё понравилось. Организатор сделал всё как договаривались.
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