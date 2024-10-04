На морской рыбалке в Сочи вас ждёт три часа полного погружения в природу. Опытный капитан проведёт инструктаж и предоставит всё необходимое для успешного лова. В прохладную погоду можно согреться горячим
7 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Уникальная рыбалка в Чёрном море
- 🌊 Панорамные виды и свежий воздух
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- ☕ Горячий чай и пледы на борту
- 🏊♂️ Купание в открытом море
- 👨✈️ Профессиональный капитан и инструктаж
- 🚤 Всё включено: от трансфера до улова
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для морской рыбалки в Сочи - с июня по сентябрь, когда вода тёплая и комфортная для купания. В мае и октябре также можно насладиться рыбалкой, но температура воды может быть ниже. В остальные месяцы возможны прохладные дни, но при наличии пледов и горячего чая рыбалка остаётся приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Горы
- Чёрное море
Описание экскурсии
Отдых с комфортом
Вы отправитесь на морскую рыбалку в сопровождении профессионального капитана, который проведёт для вас инструктаж по правилам лова, предоставит снасти и спиннинги. В прохладную погоду угостит вас горячим чаем и выдаст пледы. Если температура воды будет выше 24 градусов, вы также сможете искупаться в открытом море. А ещеёна рыбалке есть шанс увидеть дельфинов!
Организационные детали
- В стоимость программы всё включено: трансфер, спасательные жилеты, пледы, горячий чай, рыболовные принадлежности, приготовление улова на борту
- Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых
- Рыбалка проводится в любую погоду, если разрешён выход из порта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 1068 туристов
Мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших программах вы влюбитесь в это удивительное место! Прислушиваемся к вашим пожеланиям, поэтому сделаем ваш день незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Всё понравилось. Организатор сделал всё как договаривались.
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