Соберите компанию и отправляйтесь в незабываемое морское приключение на комфортабельной яхте с видами на Сочи
Приглашаем вас в групповую экскурсию на яхте, где вы сможете насладиться красотами Черного моря и величественным Кавказским хребтом.
В зимнее время судно оборудовано ветрозащитой для вашего комфорта, а летом предоставляется возможность освежиться в открытом море. Вашему взору откроются живописные виды на город Сочи, и, если повезет, вы увидите дельфинов. Во время экскурсии не предусмотрен гид, однако капитан с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Прогулка начинается из Центрального порта Сочи, и вы увидите все морские достопримечательности: олимпийские кольца, маяки, правительственные яхты. Путешествие доходит до Мацестинского моста, где вы сможете сделать великолепные фотографии. По окончании прогулки предлагается приобрести магниты с вашими фотографиями. В случае непогоды экскурсия будет перенесена, или предоплата возвращена полностью. Напитки и еду можно взять с собой, кроме красного вина
В зимнее время судно оборудовано ветрозащитой для вашего комфорта, а летом предоставляется возможность освежиться в открытом море. Вашему взору откроются живописные виды на город Сочи, и, если повезет, вы увидите дельфинов. Во время экскурсии не предусмотрен гид, однако капитан с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Прогулка начинается из Центрального порта Сочи, и вы увидите все морские достопримечательности: олимпийские кольца, маяки, правительственные яхты. Путешествие доходит до Мацестинского моста, где вы сможете сделать великолепные фотографии. По окончании прогулки предлагается приобрести магниты с вашими фотографиями. В случае непогоды экскурсия будет перенесена, или предоплата возвращена полностью. Напитки и еду можно взять с собой, кроме красного вина
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 170 ₽
|Дети до 10 лет
|585 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера. Доходим до Мацестинского моста. С одной стороны перед вами будет панорама города Сочи, с другой — Кавказкий хребет. По пути делаем остановку, фотографируемся, летом по желанию купаемся (на корме есть душ) и возвращаемся обратно.
Сопровождение гида не предусмотрено, но вы сможете задать все интересующие вопросы капитану. По окончании прогулки вам предложат приобрести магниты с вашими фотографиями.
Организационные детали
- Если по погодным условиям море закрыто, мы переносим прогулку на другое время или день, либо возвращаем предоплату в полном объёме
- С собой можно взять любые напитки и еду (кроме красного вина)
- На яхте вас будет сопровождать капитан
- Отдельно (по желанию) оплачиваются магниты — 500-700 руб.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Центрального морского порта
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Сочи
Обзорную прогулку проводит капитан яхты, он отвозит вас в самые красивые локации и может рассказать интересные истории. Капитаны имеют стаж работы более 8 лет. Все яхты у нас премиум-класса, вместительностью до 11 человек. Располагаться можно на носовой части (там мягкие подушки), на флайбридже (там мягкие пуфики и диваны) и на кормовой части (там большие белые диваны). Во время морской прогулки вы можете перемещаться и делать потрясающие фотографии с разных ракурсов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 янв 2024
Советую, очень приятная девушка, организованно —отлично, не пожалеете, ребята 🤗
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