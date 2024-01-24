На яхте - в море
Групповая экскурсия в Сочи

Соберите компанию и отправляйтесь в незабываемое морское приключение на комфортабельной яхте с видами на Сочи

5
1 отзыв
Приглашаем вас в групповую экскурсию на яхте, где вы сможете насладиться красотами Черного моря и величественным Кавказским хребтом.

В зимнее время судно оборудовано ветрозащитой для вашего комфорта, а летом предоставляется возможность освежиться в открытом море. Вашему взору откроются живописные виды на город Сочи, и, если повезет, вы увидите дельфинов. Во время экскурсии не предусмотрен гид, однако капитан с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Прогулка начинается из Центрального порта Сочи, и вы увидите все морские достопримечательности: олимпийские кольца, маяки, правительственные яхты. Путешествие доходит до Мацестинского моста, где вы сможете сделать великолепные фотографии. По окончании прогулки предлагается приобрести магниты с вашими фотографиями. В случае непогоды экскурсия будет перенесена, или предоплата возвращена полностью. Напитки и еду можно взять с собой, кроме красного вина
На яхте - в море
На яхте - в море
На яхте - в море
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 170 ₽
Дети до 10 лет585 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера. Доходим до Мацестинского моста. С одной стороны перед вами будет панорама города Сочи, с другой — Кавказкий хребет. По пути делаем остановку, фотографируемся, летом по желанию купаемся (на корме есть душ) и возвращаемся обратно.

Сопровождение гида не предусмотрено, но вы сможете задать все интересующие вопросы капитану. По окончании прогулки вам предложат приобрести магниты с вашими фотографиями.

Организационные детали

  • Если по погодным условиям море закрыто, мы переносим прогулку на другое время или день, либо возвращаем предоплату в полном объёме
  • С собой можно взять любые напитки и еду (кроме красного вина)
  • На яхте вас будет сопровождать капитан
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются магниты — 500-700 руб.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Центрального морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 янв 2024
Советую, очень приятная девушка, организованно —отлично, не пожалеете, ребята 🤗

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