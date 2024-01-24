Приглашаем вас в групповую экскурсию на яхте, где вы сможете насладиться красотами Черного моря и величественным Кавказским хребтом. В зимнее время судно оборудовано ветрозащитой для вашего комфорта, а летом предоставляется возможность освежиться в открытом море. Вашему взору откроются живописные виды на город Сочи, и, если повезет, вы увидите дельфинов. Во время экскурсии не предусмотрен гид, однако капитан с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Прогулка начинается из Центрального порта Сочи, и вы увидите все морские достопримечательности: олимпийские кольца, маяки, правительственные яхты. Путешествие доходит до Мацестинского моста, где вы сможете сделать великолепные фотографии. По окончании прогулки предлагается приобрести магниты с вашими фотографиями. В случае непогоды экскурсия будет перенесена, или предоплата возвращена полностью. Напитки и еду можно взять с собой, кроме красного вина

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера. Доходим до Мацестинского моста. С одной стороны перед вами будет панорама города Сочи, с другой — Кавказкий хребет. По пути делаем остановку, фотографируемся, летом по желанию купаемся (на корме есть душ) и возвращаемся обратно.

Сопровождение гида не предусмотрено, но вы сможете задать все интересующие вопросы капитану. По окончании прогулки вам предложат приобрести магниты с вашими фотографиями.

Организационные детали