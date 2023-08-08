Сплав на рафтах и баня в Сочи

Активный отдых в Сочи: Управление рафтом и баня после сплава

Описание
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Ответы на вопросы
Рафтинг в Сочи — это один из самых интересных видов активного отдыха для всей семьи, который подарит вам яркие впечатления! Маршрут лёгкий и красивый. Подходит для детей от 6 лет. А после сплава для вас растопят баню прямо на берегу реки Мзымта! Здесь же можно пообедать в кафе.
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Сплав на рафтах и баня в Сочи
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Ущелье Ах-Цу
  • Скалы Дзыхринского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Во время нашего активного тура вы побываете в ущелье Ах-Цу, которое называют одним из самых живописных. Здесь вас обучат управлению рафтом и проведут инструктаж по технике безопасности во время сплава. По окончанию сплава вы сможете отдохнуть и попариться в бане прямо на берегу реки Мзымта. Здесь же можно пообедать в кафе.

Ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора
  • Сплав
  • Баня
Что не входит
  • Проезд к месту сплава и обратно
  • Обед
  • Фотографии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автобусная остановка «Монастырь»
Завершение: Район форелевого хозяйства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование! Мы свяжемся с вами по указанному телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Экстрим
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
SPA

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