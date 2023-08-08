Рафтинг в Сочи — это один из самых интересных видов активного отдыха для всей семьи, который подарит вам яркие впечатления! Маршрут лёгкий и красивый. Подходит для детей от 6 лет. А после сплава для вас растопят баню прямо на берегу реки Мзымта! Здесь же можно пообедать в кафе.

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