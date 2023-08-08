Активный отдых в Сочи: Управление рафтом и баня после сплава
Рафтинг в Сочи — это один из самых интересных видов активного отдыха для всей семьи, который подарит вам яркие впечатления! Маршрут лёгкий и красивый. Подходит для детей от 6 лет. А после сплава для вас растопят баню прямо на берегу реки Мзымта! Здесь же можно пообедать в кафе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ущелье Ах-Цу
- Скалы Дзыхринского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Во время нашего активного тура вы побываете в ущелье Ах-Цу, которое называют одним из самых живописных. Здесь вас обучат управлению рафтом и проведут инструктаж по технике безопасности во время сплава. По окончанию сплава вы сможете отдохнуть и попариться в бане прямо на берегу реки Мзымта. Здесь же можно пообедать в кафе.
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора
- Сплав
- Баня
- Что не входит
- Проезд к месту сплава и обратно
- Обед
- Фотографии (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Автобусная остановка «Монастырь»Завершение: Район форелевого хозяйства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование! Мы свяжемся с вами по указанному телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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