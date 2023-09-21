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Адлера и то не централизовано, а всех разным транспортом, развозят также, осталось ощущение, что мы переплатили. То, что предлагают обед после рафтинга, большой плюс. Но организация обеда, тоже подкачала. По дороге были места красивее и лучше, а здесь все как-то уж очень по советски…