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1.5 часа
Водная прогулка
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 800₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Завтра в 07:30
23 июля в 07:30
3 900₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Сплав на рафтах в Сочи
Начало: Автобусная остановка «Монастырь»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 сентября 2023Сплав по реке МзымтаВиды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка) Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная") Спасибо большое за незабываемые впечатления!
- ММарат18 сентября 2023Сплав по реке МзымтаОтличная экскурсия, прокатились на надувных лодках по реке мзымте, любовались природой вокруг. Проехали под мостом Скайпарк, при нас спрыгнул один человек. В конце ждала горячая баня на дровах, обед. Трансфер туда и обратно.
- ЛЛюдмила22 июня 2023Все как в описании. Бонусом банька после холодной реки.
- ЕЕлена24 августа 2022Сам рафтинг понравился, река, виды шикарные, купание в запруде. Инструктор опытный. Подкачала организация трансфера, за эти деньги забирают только из
- ООксана П.11 августа 2022Сплав по реке МзымтаЭкскурсия понравилась, уровень сложности 0. Ссылку на скачивание фото со сплава прислали - 500р. Хачапури по-аджарски после экскурсии вкусные и качественные - 450р.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сплавы и рафтинг»
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