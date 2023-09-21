Сплавы по рекам на рафтах в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Сочи, цены от 2 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рафтинг по реке Мзымта
6 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 800 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
На машине
SUP-прогулки
16 отзывов
2 часа
Водная прогулка
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 13:30.
Завтра в 07:30
23 июля в 07:30
3 900 за человека
Сплав на рафтах в Сочи
1 час
Водная прогулка
Сплав на рафтах в Сочи
Начало: Автобусная остановка «Монастырь»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Виды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка) Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная") Спасибо большое за незабываемые впечатления!
  • М
    Марат
    18 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Отличная экскурсия, прокатились на надувных лодках по реке мзымте, любовались природой вокруг. Проехали под мостом Скайпарк, при нас спрыгнул один человек. В конце ждала горячая баня на дровах, обед. Трансфер туда и обратно.
  • Л
    Людмила
    22 июня 2023
    Рафтинг по реке Мзымта
    Все как в описании. Бонусом банька после холодной реки.
  • Е
    Елена
    24 августа 2022
    Рафтинг по реке Мзымта
    Сам рафтинг понравился, река, виды шикарные, купание в запруде. Инструктор опытный. Подкачала организация трансфера, за эти деньги забирают только из
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    Адлера и то не централизовано, а всех разным транспортом, развозят также, осталось ощущение, что мы переплатили. То, что предлагают обед после рафтинга, большой плюс. Но организация обеда, тоже подкачала. По дороге были места красивее и лучше, а здесь все как-то уж очень по советски…

  • О
    Оксана П.
    11 августа 2022
    Сплав по реке Мзымта
    Экскурсия понравилась, уровень сложности 0. Ссылку на скачивание фото со сплава прислали - 500р. Хачапури по-аджарски после экскурсии вкусные и качественные - 450р.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сплавы и рафтинг»

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  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 2 750 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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