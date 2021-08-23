Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Загадочные склоны Бытхи

В глубине леса, среди огромных глыб вы обнаружите древний камень-мегалит. Говорят, это и есть священные камни исчезнувшего народа убыхов. Где-то на склонах горы, под завалами находится тайный грот их крылатой богини. А рядом с камнем, на вершине гром-скалы вы увидите, как корнями сплелись в одно целое столетний дуб и вековая липа, олицетворяя мужское и женское начало.

Факты или вымысел.

О мистическом и очень красивом месте, которое вы посетите, говорят давно. Правдивость легенд горы Бытха рьяно обсуждают историки, краеведы и кладоискатели. Ну а мы считаем, что в жизни должно оставаться место для сказки — и ее мы вам обязательно расскажем в этом вдохновляющем лесном треккинге.

Кому подойдет прогулка

Маршрут рассчитан на людей с начальной физической подготовкой.

Организационные детали

До места начала экскурсии вы добираетесь на такси или общественным транспортом

Сезонность: круглогодично (в сухую погоду)

Возрастные ограничения: 7+

Расстояние: 5 км

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.