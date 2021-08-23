Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Тайна священной горы Бытха

Легкий треккинг в предгорья Хостинского района — навстречу древним легендам и незабываемым пейзажам

5
2 отзыва
Предания гласят, что на горе располагалась одна из сакральных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни.

С опытным проводником вы пройдете по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, спуститесь через живописный лесной массив и откроете дивный уголок сказки и мистики.
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха
Тайна священной горы Бытха

Что вас ожидает

Загадочные склоны Бытхи

В глубине леса, среди огромных глыб вы обнаружите древний камень-мегалит. Говорят, это и есть священные камни исчезнувшего народа убыхов. Где-то на склонах горы, под завалами находится тайный грот их крылатой богини. А рядом с камнем, на вершине гром-скалы вы увидите, как корнями сплелись в одно целое столетний дуб и вековая липа, олицетворяя мужское и женское начало.

Факты или вымысел.

О мистическом и очень красивом месте, которое вы посетите, говорят давно. Правдивость легенд горы Бытха рьяно обсуждают историки, краеведы и кладоискатели. Ну а мы считаем, что в жизни должно оставаться место для сказки — и ее мы вам обязательно расскажем в этом вдохновляющем лесном треккинге.

Кому подойдет прогулка

Маршрут рассчитан на людей с начальной физической подготовкой.

Организационные детали

  • До места начала экскурсии вы добираетесь на такси или общественным транспортом
  • Сезонность: круглогодично (в сухую погоду)
  • Возрастные ограничения: 7+
  • Расстояние: 5 км

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в районе Бытха
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный гид, член Русского Географического общества и руководитель семейного клуба. В арсенале гидов нашей команды не только прогулки по эко-тропам Сочинского национального парка, но и полноценные пешие экскурсии и автомобильные прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные инструкторы по спортивному туризму, гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать не только ваш отдых или трансфер к месту размещения, но и походы различных категорий сложности по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы сможете побывать там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
23 авг 2021
Очень запоминающаяся Экскурсия. Нашим гидом оказался Владимир Новиков, Он - Уникальный человек. Знает названия всех растений, произрастающих на территории края. Слушать его было настоящим удовольствием. Прогулка по горе Бытха получилась отменной. Рекомендую этого увлечённого и интересного гида.
Татьяна
29 июня 2021
Мы путешествовали с Юлией. Можем только присоединиться ко всем отзывам. Отличный специалист в этом вопросе, невероятно приятная в общении, очаровательная Юлия. Спасибо за палочки! Рассказ был очень объемный и познавательный. Нам было очень интересно и все понятно. Маршрут приятный, местами поднимались, местами шли почти по ровной дорожке. Непреодолимых сложностей не было.

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