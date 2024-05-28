1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Тайна священной горы Бытха
Легкий треккинг в предгорья Хостинского района - навстречу древним легендам и незабываемым пейзажам
Начало: в районе Бытха
Завтра в 15:30
9 июня в 11:30
от 3 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Нетипичный Сочи
Начало: Сочи, Адлер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!
- ЮЮлия19 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.
- ААлександр14 мая 2024Ирина, спасибо огромное!!!
- ТТатьяна12 мая 2024Спасибо за впечатления и эмоции! Отличная организация тура, прекрасная подача от гида, отличный водитель. Все понравилось. Показали самые красивые места Абхазии. Потрясающие виды, красивая природа. Благодарю! рекомендую!
- ООксана3 мая 2024Очень понравилось! Юлия прекрасный рассказчик, знающий и увлеченный своим делом человек. Узнали много нового и интересного. Маршрут был подобран с учетом наших физических возможностей и корректировался по мере необходимости
- ММихаил30 апреля 2024Экскурсия просто супер. Безумно красиво, волшебные виды. Тарзанка - это просто огонь. Дача Сталина не стоит времени и денег - это очень уныло (ну только для его почитателей).
- ННаталия26 апреля 2024Огромное спасибо Анне за прекрасный, насыщенный эмоциями и знаниями день! Маршрут не из легких, но Анна смогла организовать максимально комфортное
- ККарина16 апреля 2024Красившая экскурсия. Маршрут очень комфортный, мы делали остановки, шли в комфортном темпе. Я отдохнула, насладилась природой, ее звуками и красками. Отдельное спасибо Елене за заботу, внимание. Очень рекомендую, до новых встреч.
- ООльга13 апреля 2024С дочерью (9 лет) посетили экскурсию «О чем молчит Прометей». Маршрут не из лёгких, но очень интересный. Гид Анна очень чудесный
- ААндрей30 марта 2024Спасибо Сергею за поездку!) Очень приятный, знающий человек. Жаль погодка подвела) Наши наилучшие рекомендации!)
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мистические»
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