Мистические экскурсии в Сочи

Найдено 16 экскурсий в категории «Мистические» в Сочи, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000 за всё до 6 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Загадки древней Хосты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800 за всё до 2 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
Тайна священной горы Бытха
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Тайна священной горы Бытха
Легкий треккинг в предгорья Хостинского района - навстречу древним легендам и незабываемым пейзажам
Начало: в районе Бытха
Завтра в 15:30
9 июня в 11:30
от 3 500 за всё до 8 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников на Красной Поляне
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Дольмены и Храм Солнца: загадки древности на Красной Поляне
Пятичасовое путешествие к дольменам и древним святилищам, где история оживает среди Кавказских гор
Начало: ж/д вокзал Адлера
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1380011 040 за всё до 4 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Нетипичный Сочи
Индивидуальная
9 часов
Нетипичный Сочи
Начало: Сочи, Адлер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Квест «Ловушка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Фантастические растения Сочи и где они обитают
    Были на экскурсии 18.05.24. Очень понравилась эта нестандартная экскурсия по Сочи. Максимально адаптивно, интересно, была создана атмосфера уединенности на фоне необыкновенной природы, чего очень не хватает жителям больших мегаполисов. Экскурсовод вежлив, обходителен, располагает к себе, специалист в чае.
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
    Ирина, спасибо огромное!!!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за впечатления и эмоции! Отличная организация тура, прекрасная подача от гида, отличный водитель. Все понравилось. Показали самые красивые места Абхазии. Потрясающие виды, красивая природа. Благодарю! рекомендую!
  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Тайна священной горы Бытха
    Очень понравилось! Юлия прекрасный рассказчик, знающий и увлеченный своим делом человек. Узнали много нового и интересного. Маршрут был подобран с учетом наших физических возможностей и корректировался по мере необходимости
  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Экскурсия просто супер. Безумно красиво, волшебные виды. Тарзанка - это просто огонь. Дача Сталина не стоит времени и денег - это очень уныло (ну только для его почитателей).
  • Н
    Наталия
    26 апреля 2024
    Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
    Огромное спасибо Анне за прекрасный, насыщенный эмоциями и знаниями день! Маршрут не из легких, но Анна смогла организовать максимально комфортное
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    прохождение. Чутко реагировала на моё состояние, расказывала очень интересные факты из различных областей знаний, касающихся маршрута. Открыла замечательные виды на красоты сочинского края. Рекомендую всем туристам.

  • К
    Карина
    16 апреля 2024
    Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
    Красившая экскурсия. Маршрут очень комфортный, мы делали остановки, шли в комфортном темпе. Я отдохнула, насладилась природой, ее звуками и красками. Отдельное спасибо Елене за заботу, внимание. Очень рекомендую, до новых встреч.
    Красившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсияКрасившая экскурсия
  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
    С дочерью (9 лет) посетили экскурсию «О чем молчит Прометей». Маршрут не из лёгких, но очень интересный. Гид Анна очень чудесный
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    человек, с первых минут создается впечатление что вы знакомы 100 лет. Мы увидели живописные уголки природы, потрясающие виды с высоты скал, а сама дорога на вершину была просто впечатляющей👍

  • А
    Андрей
    30 марта 2024
    Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
    Спасибо Сергею за поездку!) Очень приятный, знающий человек. Жаль погодка подвела) Наши наилучшие рекомендации!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мистические»

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  1. «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
  2. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
  3. Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
  4. Фантастические растения Сочи и где они обитают
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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