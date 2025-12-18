Чтобы спокойно, безопасно и с комфортно добраться из Сочи в Абхазию, удобнее всего заказать трансфер.
Опытный профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и отвезёт до нужного адреса. Это самый простой способ начать свой отдых без лишних волнений и с удовольствием.
Описание трансфер
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Организационные детали
Трансфер проходит на седане, минивэне, кабриолете или внедорожнике с кондиционером — в зависимости от количества участников и багажа. Фото нашего автопарка — в галерее.
Все наши машины в отличном техническом состоянии, с чистым салоном без посторонних запахов.
По запросу установим детское кресло или бустер.
После бронирования напишите нам номер вашего рейса и время прибытия.
За рулём будет один из опытных водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 790 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
