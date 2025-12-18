Пересечение границы

Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Организационные детали

Трансфер проходит на седане, минивэне, кабриолете или внедорожнике с кондиционером — в зависимости от количества участников и багажа. Фото нашего автопарка — в галерее.

Все наши машины в отличном техническом состоянии, с чистым салоном без посторонних запахов.

По запросу установим детское кресло или бустер.

После бронирования напишите нам номер вашего рейса и время прибытия.

За рулём будет один из опытных водителей нашей команды.