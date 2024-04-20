Индивидуальная
до 3 чел.
Удобный трансфер в Сочи
Индивидуальный трансфер из аэропорта Сочи с комфортом и заботой о каждом пассажире. Водитель поможет с багажом и расскажет о городе
Завтра в 00:00
1 ноя в 00:00
3200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта или с вокзала Сочи в Абхазию
Просто сообщите нам время прибытия, а мы позаботимся обо всём остальном
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Адлера
Завтра в 00:00
1 ноя в 00:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina20 апреля 2024Спасибо большое за организацию трансфера. Евгений интеллигентный, пунктуальный и надежный водитель. Всем рекомендуем, как профессионала своего дела.
- ЯЯнборисов7 апреля 2024Все чётко, быстро вовремя
