Трансфер из аэропорта Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Сочи, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Удобный трансфер в Сочи
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Удобный трансфер в Сочи
Индивидуальный трансфер из аэропорта Сочи с комфортом и заботой о каждом пассажире. Водитель поможет с багажом и расскажет о городе
Завтра в 00:00
1 ноя в 00:00
3200 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта или с вокзала Сочи в Абхазию
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта или с вокзала Сочи в Абхазию
Просто сообщите нам время прибытия, а мы позаботимся обо всём остальном
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Сочи на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Адлера
Завтра в 00:00
1 ноя в 00:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    20 апреля 2024
    Удобный трансфер в Сочи
    Спасибо большое за организацию трансфера. Евгений интеллигентный, пунктуальный и надежный водитель. Всем рекомендуем, как профессионала своего дела.
  • Я
    Янборисов
    7 апреля 2024
    Удобный трансфер в Сочи
    Все чётко, быстро вовремя

