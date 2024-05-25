Трансфер в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«• транспорт — минивэн на 6-7 мест, • услуги гида, • дегустация вина, меда, • трансфер из Адлера и Сириуса»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
9 часов
20 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350 за человека
Удобный трансфер в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Удобный трансфер в Сочи
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
3 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группе
    Красивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
    Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.
  • M
    Marina
    20 апреля 2024
    Удобный трансфер в Сочи
    Спасибо большое за организацию трансфера. Евгений интеллигентный, пунктуальный и надежный водитель. Всем рекомендуем, как профессионала своего дела.
  • Я
    Янборисов
    7 апреля 2024
    Удобный трансфер в Сочи
    Все чётко, быстро вовремя
  • Е
    Елена
    6 февраля 2024
    Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
    Поездка на высшем уровне, много новой информации, занимательный рассказ от нашего гида Дамея! 👏 Обширная очень получилась экскурсия, море позитива и эмоций! Спасибо 🙏!
  • А
    Аркадий
    15 января 2024
    Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
    По началу были все скучные,но это можно понять,рано утром,не проснулись,потом стало веселее,гид и водитель просто молодцы, знают свое дело, вежливые,ко
    читать дальше

    всему отнеслись очень ответственно. в целом было очень занимательно, спасибо всем! с много знакомств и кучу положительных эмоций было получено во время экскурсии. еще раз благодарю фирму гидов и участников данной экскурсии

  • А
    Анна
    5 декабря 2023
    Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
    Очень понравилась поездка,была отличная компания и отличный гид Аркадий. Было весело и интересно:) Спасибо!
  • И
    Ирина
    19 ноября 2023
    Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
    Я в полном восторге. Мне всё понравилось. От организации сбора людей до самого конца. Всё оперативно, всё чётко. В Абхазии была первый раз. Замечательно. Мандарины в подарок очень приятный бонус.
  • А
    Антон
    14 сентября 2023
    Экскурсия в большой Сочинский дельфинарий
    Не в первый раз заказываю экскурсию, через этот сайт! В очередной раз оказался очень доволен! За несколько часов до выезда,
    читать дальше

    оператор связался с нами и уточнил где нас удобнее забрать. Приехал комфортабельный автомобиль, и мы поехали в путь! Неожиданно водитель данного автомобиля начал нам рассказывать о маршруте следования и достопримечательностях города! После приезда, нас проводили до самого входа дельфинарий, выдали билеты без очереди и обозначили время обратного отправления. Все прошло супер

  • Б
    Будылина
    22 апреля 2023
    Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land Cruiser
    Экскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
  2. Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
  3. Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
  4. Удобный трансфер в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 3 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 632 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Трансфер», 632 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам