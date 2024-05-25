Л Лариса Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группе Красивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции

А Андрей Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.

M Marina Удобный трансфер в Сочи Спасибо большое за организацию трансфера. Евгений интеллигентный, пунктуальный и надежный водитель. Всем рекомендуем, как профессионала своего дела.

Я Янборисов Удобный трансфер в Сочи Все чётко, быстро вовремя

Е Елена Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне Поездка на высшем уровне, много новой информации, занимательный рассказ от нашего гида Дамея! 👏 Обширная очень получилась экскурсия, море позитива и эмоций! Спасибо 🙏!

А Аркадий Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне читать дальше всему отнеслись очень ответственно. в целом было очень занимательно, спасибо всем! с много знакомств и кучу положительных эмоций было получено во время экскурсии. еще раз благодарю фирму гидов и участников данной экскурсии По началу были все скучные,но это можно понять,рано утром,не проснулись,потом стало веселее,гид и водитель просто молодцы, знают свое дело, вежливые,ко

А Анна Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи Очень понравилась поездка,была отличная компания и отличный гид Аркадий. Было весело и интересно:) Спасибо!

И Ирина Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне Я в полном восторге. Мне всё понравилось. От организации сбора людей до самого конца. Всё оперативно, всё чётко. В Абхазии была первый раз. Замечательно. Мандарины в подарок очень приятный бонус.

А Антон Экскурсия в большой Сочинский дельфинарий читать дальше оператор связался с нами и уточнил где нас удобнее забрать. Приехал комфортабельный автомобиль, и мы поехали в путь! Неожиданно водитель данного автомобиля начал нам рассказывать о маршруте следования и достопримечательностях города! После приезда, нас проводили до самого входа дельфинарий, выдали билеты без очереди и обозначили время обратного отправления. Все прошло супер Не в первый раз заказываю экскурсию, через этот сайт! В очередной раз оказался очень доволен! За несколько часов до выезда,