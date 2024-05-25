1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«• транспорт — минивэн на 6-7 мест, • услуги гида, • дегустация вина, меда, • трансфер из Адлера и Сириуса»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
2 350₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Удобный трансфер в Сочи
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 21:00
9 июня в 00:00
3 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группеКрасивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
- ААндрей29 апреля 2024Отличные природные достопримечательности. Кайфовая поездка, супер место для вкусной еды. Отличный водитель Аркадий.
- MMarina20 апреля 2024Спасибо большое за организацию трансфера. Евгений интеллигентный, пунктуальный и надежный водитель. Всем рекомендуем, как профессионала своего дела.
- ЯЯнборисов7 апреля 2024Все чётко, быстро вовремя
- ЕЕлена6 февраля 2024Поездка на высшем уровне, много новой информации, занимательный рассказ от нашего гида Дамея! 👏 Обширная очень получилась экскурсия, море позитива и эмоций! Спасибо 🙏!
- ААркадий15 января 2024По началу были все скучные,но это можно понять,рано утром,не проснулись,потом стало веселее,гид и водитель просто молодцы, знают свое дело, вежливые,ко
- ААнна5 декабря 2023Очень понравилась поездка,была отличная компания и отличный гид Аркадий. Было весело и интересно:) Спасибо!
- ИИрина19 ноября 2023Я в полном восторге. Мне всё понравилось. От организации сбора людей до самого конца. Всё оперативно, всё чётко. В Абхазии была первый раз. Замечательно. Мандарины в подарок очень приятный бонус.
- ААнтон14 сентября 2023Экскурсия в большой Сочинский дельфинарийНе в первый раз заказываю экскурсию, через этот сайт! В очередной раз оказался очень доволен! За несколько часов до выезда,
- ББудылина22 апреля 2023Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land CruiserЭкскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда
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