8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Курортная Абхазия

Первая остановка — в Гагре, где вы окинете взглядом окрестности со смотровой площадки, узнаете историю 📖 открытия курорта у знаменитого ресторана Гагрипш, а еще осмотрите один из символов города, Гагрскую коллонаду, где вспомним кадры известных советских фильмов, и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку. Чуть позже в программе — благоухающая и вечнозеленая Пицунда, где вы сможете поплавать в чистейшем море 🌊, позагорать и полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы.

Святыни региона

Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь. На территории комплекса услышите легенды о Святом апостоле Симоне Каноните и историю распространения христианства на земле современной Абхазии. Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд.

Природные бренды «страны души»

Визитные карточки Абхазии невозможно представить без красавицы Рицы — высокогорного озера, влюбившего в себя миллионы людей. На пути к нему вы встретите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. Посетите три известных водопада — Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочный. Отдельное внимание уделим Голубому озеру с кристальной водой магических оттенков. А в завершение остановимся у Юпшарского каньона, более известного как Каменный мешок.

Организационные детали