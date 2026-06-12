8 отзывов оставили туристы

Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах Страны Души
В поездке вы взглянете на Абхазию с лучших ракурсов: познакомитесь с памятниками и историей курортной Гагры; в Новом Афоне исследуете главные святыни региона и прикоснетесь к эпохе распространения христианства на Кавказе.
А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон.
Первая остановка — в Гагре, где вы окинете взглядом окрестности со смотровой площадки, узнаете историю открытия курорта у знаменитого ресторана Гагрипш, а еще осмотрите один из символов города, Гагрскую коллонаду, где вспомним кадры известных советских фильмов, и прогуляетесь по Приморскому парку.
Святыни региона
Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь. На территории комплекса услышите легенды о Святом апостоле Симоне Каноните и историю распространения христианства на земле современной Абхазии. Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд.
Природные бренды Страны Души
Визитные карточки Абхазии невозможно представить без красавицы Рицы — высокогорного озера, влюбившего в себя миллионы людей. На пути к нему вы встретите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Посетите три известных водопада — Девичьи Слёзы, Мужские Слёзы и Молочный. Отдельное внимание уделим Голубому озеру с кристальной водой магических оттенков. А в завершение остановимся у Юпшарского каньона, более известного как Каменный мешок.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
Трансфер из Сочи включен в стоимость, трансфер из Красной Поляны оплачивается дополнительно (2000 ₽ — в 1 сторону, 4000 ₽ — до места начала и обратно в отель после экскурсии)
Отдельно оплачивается экологический сбор — 1000 ₽ за чел. и посещение Новоафонских пещер — 1000 ₽ за чел. Новоафонские пещеры открыты каждый день без выходных
С 1 ноября по 15 мая Новоафонские пещеры не работают по понедельникам, вторникам и пятницам. С 1 по 8 января работают без выходных.
По понедельникам Новоафонский монастырь закрыт
В дни когда и пещеры, и монастырь закрыты, мы предложим другие достопримечательности, либо выделим больше времени на посещение других локаций
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1898 туристов
Меня зовут Виталий. В Абхазию впервые попал в 2008 году и был восхищен местной природой. Гостей впервые познакомил с Абхазией в 2013 году, с тех пор встречаю путешественников и с удовольствием показываю и влюбляю в самые красивые уголки этого невероятно живописного региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 271 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
265
4
4
3
2
2
–
1
–
М
Мария
я немного запоздала с отзывом, но думаю еще не поздно) природа Абхазии невероятно красивая 😍я бы даже сказала не описуемая словами, запала в самое сердечко) огромное спасибо Виталию, поезда прошла в комфорте и с большим интересом) но самое главное все пожелания учитывались, для меня это важно (очень хотелось попасть в Новоафонскую пещеру) обязательно вернусь снова) спасибо за прекрасное путешествие!
+11
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п
павел
прекрасная экскурсия по топовым локациям Абхазии, но не с толпой, а в индивидуальные места. прекрасное повествование, позитив и доброе отношение Виталия также позволили хорошо и интересно провести день! большое спасибо!!!
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Татьяна
Чудесная экскурсия в Абхазию, от которой в восторге вся наша семья. Виталий отличный экскурсовод, аккуратный водитель и замечательный человек. Маршрут грамотно спланирован. Мы посетили все, что было запланировано в комфортном читать дальшеуменьшить
режиме. Узнали много нового про Абхазию, пообедали в замечательном кафе на озере Рица, посетили Новоафонскую пещеру и монастырь. В полной мере насладились красотой природы и историческими местами этой замечательной страны. Поездка была очень душевной и прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем посетить Абхазию именно с Виталием.
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Е
Екатерина
Были на экскурсии 29.04.2026г. Всё очень понравилось, организованно отлично, экскурсовод все очень интересно рассказывает, вежливый, на всё вопросы отвечает уверенно, сразу видно, что профессионал своего дела! Все наши предпочтения учитывались. Однозначно рекомендую.
+2
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Таня
Мне очень понравилось! Пушисиые деревья, покрытые мхом где то в районе Колхидского леса просто разорвали сердечко. Это самое интересное, что видела за последний год. В целом, день получился насыщенным, интересным и очень приятным. Виталий, большое спасибо!!
+7
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Елена
Запланировали побывать с мужем в Абхазии. . Нашли на tripster замечательного гида Виталия и не пожалели👍! Всë было, как и описано, - трансфер из Сочи от ворот нашего отеля рано читать дальшеуменьшить
утром, увлекательное путешествие по неимоверно красивым местам Абхазии, посещение всех достопримечательностей этого потрясающего края ❤! Виталий очень подробно и увлекательно знакомил нас с историей каждого объекта, куда привозил👍👍👍! Спасибо огромное!!! Рекомендуем! Мы впечатлены и летом поедем в Абхазию снова!. Елена и Юрий
+2
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