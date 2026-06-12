8 отзывов оставили туристы

В поездке вы взглянете на Абхазию с лучших ракурсов: познакомитесь с памятниками и историей курортной Гагры; в Новом Афоне исследуете главные святыни региона и прикоснетесь к эпохе распространения христианства на Кавказе. А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Курортная Абхазия

Первая остановка — в Гагре, где вы окинете взглядом окрестности со смотровой площадки, узнаете историю открытия курорта у знаменитого ресторана Гагрипш, а еще осмотрите один из символов города, Гагрскую коллонаду, где вспомним кадры известных советских фильмов, и прогуляетесь по Приморскому парку.

Святыни региона

Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь. На территории комплекса услышите легенды о Святом апостоле Симоне Каноните и историю распространения христианства на земле современной Абхазии. Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд.

Природные бренды Страны Души

Визитные карточки Абхазии невозможно представить без красавицы Рицы — высокогорного озера, влюбившего в себя миллионы людей. На пути к нему вы встретите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Посетите три известных водопада — Девичьи Слёзы, Мужские Слёзы и Молочный. Отдельное внимание уделим Голубому озеру с кристальной водой магических оттенков. А в завершение остановимся у Юпшарского каньона, более известного как Каменный мешок.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Трансфер из Сочи включен в стоимость, трансфер из Красной Поляны оплачивается дополнительно (2000 ₽ — в 1 сторону, 4000 ₽ — до места начала и обратно в отель после экскурсии)

Отдельно оплачивается экологический сбор — 1000 ₽ за чел. и посещение Новоафонских пещер — 1000 ₽ за чел. Новоафонские пещеры открыты каждый день без выходных

С 1 ноября по 15 мая Новоафонские пещеры не работают по понедельникам, вторникам и пятницам. С 1 по 8 января работают без выходных.

По понедельникам Новоафонский монастырь закрыт

В дни когда и пещеры, и монастырь закрыты, мы предложим другие достопримечательности, либо выделим больше времени на посещение других локаций

Пересечение границы