8 отзывов оставили туристы

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Все символы Абхазии за один день

Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»

4.9
8 отзывов
Виталий
Виталий – Гид из Сочи
В поездке вы взглянете на Абхазию с лучших ракурсов: познакомитесь с памятниками и историей 📖 двух курортных городов, Гагры и Пицунды; в Новом Афоне исследуете главные святыни региона и прикоснетесь к эпохе распространения христианства на Кавказе.

А также посетите легендарные водопады, магические озера Рицу и Голубое и оцените впечатляющий Юпшарский каньон.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день

Что вас ожидает

Курортная Абхазия
Первая остановка — в Гагре, где вы окинете взглядом окрестности со смотровой площадки, узнаете историю 📖 открытия курорта у знаменитого ресторана Гагрипш, а еще осмотрите один из символов города, Гагрскую коллонаду, где вспомним кадры известных советских фильмов, и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку. Чуть позже в программе — благоухающая и вечнозеленая Пицунда, где вы сможете поплавать в чистейшем море 🌊, позагорать и полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы.

Святыни региона
Вы также посетите одно из самых важных православных мест в Европе — Новоафонский монастырь. На территории комплекса услышите легенды о Святом апостоле Симоне Каноните и историю распространения христианства на земле современной Абхазии. Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд.

Природные бренды «страны души»
Визитные карточки Абхазии невозможно представить без красавицы Рицы — высокогорного озера, влюбившего в себя миллионы людей. На пути к нему вы встретите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. Посетите три известных водопада — Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочный. Отдельное внимание уделим Голубому озеру с кристальной водой магических оттенков. А в завершение остановимся у Юпшарского каньона, более известного как Каменный мешок.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость
  • Отдельно оплачивается экологический сбор — 350 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день
Все символы Абхазии за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий. В Абхазию впервые попал в 2008 году и был восхищен местной природой. Гостей впервые познакомил в Абхазией в 2013 году, с тех пор встречаю путешественников и с удовольствием показываю и влюбляю в самые красивые уголки этого невероятно живописного региона!
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8 отзывов оставили туристы

4 октября 2020
Комфортная, непринужденная экскурсия.
30 сентября 2020
Экскурсия отличная, ездили с девушкой, не пожалели! Монастырь, конечно не вызвал интереса (не наше видимо) Но озеро Рица и Каньон очень понравились. Если есть время, съездить стоит Советую!
29 сентября 2020
Виталий большой молодец, действительно погружен в тему. Маршрут отработан, но заявленная программа трудно выполнима в течение дня, поэтому уточняйте маршрут до поездки, куда вам хочется попасть в первую очередь. Остались довольны. Рекомендуем без тени сомнения.
26 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия!от красоты Абхазии-восторг!!!Гид знает и рассказывает много интересной информации. всем советую
24 сентября 2020
Красивая страна и достаточно насыщенная программа. По маршруту много интересных остановок и что важно, нас нигде не поторапливали, и при этом мы успели посмотреть все что хотели. Спасибо Виталию за экскурсию!
23 сентября 2020
Соглашусь с отзывом Nikita, практически во всем! На твердую четверку! Большое спасибо Виталию, он действительно очень позитивный и милейший человек!
15 сентября 2020
Понравилось, отличное отношение к клиентам, но хотелось бы больше знаний и структурированности и рассказа по теме экскурсий. Гид выступил больше в роли водителя и хорошего человека, нежели профессионального гида, но в целом все прошло отлично, была возможность регулировать контент.
9 сентября 2020
Спасибо за прекрасную поездку и выполнение наших капризов. А ещё за помощь с нашим малышом. Виталий оказался отличной нянькой, и помогал нам справится с ребёнком.

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