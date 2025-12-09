Трансфер из аэропорта Сочи на любой курорт - со ски-пассами (по желанию)

Мы организуем удобный и безопасный трансфер из аэропорта до любого курорта Сочи — и встретим вас не только с радостью, но и со ски-пассами.
Оформим карты, чтобы вы ни на что не отвлекались на отдыхе и направляли всю свою энергию на катание и любование горными пейзажами.
Описание трансфер
- Встретим вас в аэропорту Сочи у трапа с табличкой.
- Поможем расположиться в салоне автомобиле, аккуратно сложим ваше снаряжение.
- Позаботимся о ваших ски-пассах или прогулочных билетах на подъёмники на любой курорт — без наценок. Заранее оформим и отдадим их вам в авто.
При бронировании укажите:
- номер рейса и время прибытия.
- число пассажиров, количество багажа и горнолыжного снаряжения.
- количество дней катания и желаемый курорт для оформления ски-пассов.
Организационные детали
- Ски-пассы оплачиваются дополнительно по официальным ценам.
- Едем на комфортабельных автомобилях немецкого, корейского и японского производства. Есть детские кресла и бустеры — если они понадобятся, предупредите нас заранее.
- Время в пути от аэропорта до курорта — ~ 50 мин.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 825 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Входит в следующие категории Сочи
