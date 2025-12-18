Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Опустевшие, никому не нужные, но по-прежнему прекрасные — я покажу вам старые и даже заброшенные объекты в Сочи, которые хранят память целой эпохи. Мы проследим историю развития Сочи от времён первых военных фортов на побережье до превращения в самый популярный курорт страны. Вы проникнетесь атмосферой тех времён, исследуя заброшенный ресторан и дачу вождя.

Описание экскурсии

Стены древнего форта

Мы начнём экскурсию у стен древнего форта Александрия, с которого и начинался когда-то город Сочи. Вы узнаете, как осваивалось Черноморское побережье и почему в XIX веке никто не хотел сюда ехать, когда и как был построен главный храм города — Храм Михаила Архангела. Также увидите дом одного из первых предпринимателей Сочи и оцените изящность и красоту сочинского Парфенона — Зимнего театра.

Заброшенный ресторан на горе

Далее по красивому серпантину мы поднимемся на гору Ахун. Здесь почти 90 лет назад по приказу Сталина была построена смотровая башня, с которой открываются великолепные виды на город и море. У вас будет возможность полюбоваться этими видами с большого колеса обозрения на вершине горы. Не все знают, но в этом лесу есть ещё одно монументальное строение — старинный ресторан, печальную историю которого я открою вам по дороге на гору. А ещё расскажу, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.

Дача вождя

Пока мы спускаемся с Ахуна, поговорим о Большой стройке в Сочи и выясним, почему Сочи весьма обязан товарищу Сталину. Ведь город Сочи мог и не стать лучшим курортом страны, всесоюзной здравницей… А завершится маршрут посещением дачи вождя, ведь у Сталина в Сочи была своя резиденция. Мы увидим здание, в котором Сталин отдыхал и работал, осмотрим интерьеры и, конечно, вспомним о привычках вождя, о его окружении и роли личности в истории.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле. Мы встречаемся с вами в центре Сочи (по договорённости гид может забрать вас из Адлера, Сириуса или Красной Поляны). Иногда последовательность посещения объектов может меняться

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы