Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли

Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест

Екатерина
Екатерина – представитель из Сочи
Опустевшие, никому не нужные, но по-прежнему прекрасные — я покажу вам заброшенные объекты в Сочи, которые хранят память целой эпохи.

В те времена город 🏙️ был очень популярным курортом: вы проникнетесь этой атмосферой, исследуя ресторан, дачу и знаменитый санаторий.

А еще пройдете по исторической тропе и услышите о народах, живших в этих краях.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли

Что вас ожидает

Дача с привидениями
Мы начнем экскурсию ⛳ с посещения дачи Квитко: местные называют ее домом с привидениями. Вы услышите биографию хозяина дачи — господина Квитко — в прошлом известного человека. Выясните, что находилось здесь в советские годы и почему на этой территории людям иногда мерещатся призраки…

Заброшенный ресторан на горе
Далее по красивому серпантину мы поднимемся на гору Ахун. Со смотровой башни полюбуемся потрясающим видом на город 🏙️ и море 🌊. Не все знают, но в этом лесу 🌲 есть еще одна заброшка — старинный ресторан, печальную историю 📖 которого я открою вам по дороге на гору. А еще расскажу, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.

На «Перекрёстке тысячелетий»
По желанию на обратном пути с горы ⛰️ мы остановимся на обед в популярном кавказском ресторане и продегустируем вино 🍷, сыр и мёд. А в ожидании обеда посетим историческую тропу «Перекрёсток тысячелетий». Здесь вам откроются не только красивые 🤩 виды на окрестности Ахуна, но и история народов, населявших эти земли.

Инстаграмный санаторий
А завершится маршрут у самой известной заброшки Сочи — санатория Орджоникидзе. Пока вы ищете лучшие ракурсы для фото и любуетесь помпезной архитектурой этого дворца для народа, я расскажу, как он строился и почему сейчас не работает.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вашего отеля и проходит на автомобиле 🚘. В зависимости от того, где мы начинаем (в Адлере или центре Сочи), последовательность посещения объектов может меняться.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на смотровую башню на горе Ахун — 100 руб. /чел.
  • Вход на историческую тропу — 200 руб. /чел.
  • Обед в ресторане (по желанию) — от 500 руб. /чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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