Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дача с привидениями

Мы начнем экскурсию ⛳ с посещения дачи Квитко: местные называют ее домом с привидениями. Вы услышите биографию хозяина дачи — господина Квитко — в прошлом известного человека. Выясните, что находилось здесь в советские годы и почему на этой территории людям иногда мерещатся призраки…

Заброшенный ресторан на горе

Далее по красивому серпантину мы поднимемся на гору Ахун. Со смотровой башни полюбуемся потрясающим видом на город 🏙️ и море 🌊. Не все знают, но в этом лесу 🌲 есть еще одна заброшка — старинный ресторан, печальную историю 📖 которого я открою вам по дороге на гору. А еще расскажу, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.

На «Перекрёстке тысячелетий»

По желанию на обратном пути с горы ⛰️ мы остановимся на обед в популярном кавказском ресторане и продегустируем вино 🍷, сыр и мёд. А в ожидании обеда посетим историческую тропу «Перекрёсток тысячелетий». Здесь вам откроются не только красивые 🤩 виды на окрестности Ахуна, но и история народов, населявших эти земли.

Инстаграмный санаторий

А завершится маршрут у самой известной заброшки Сочи — санатория Орджоникидзе. Пока вы ищете лучшие ракурсы для фото и любуетесь помпезной архитектурой этого дворца для народа, я расскажу, как он строился и почему сейчас не работает.

Организационные детали

Экскурсия начинается у вашего отеля и проходит на автомобиле 🚘. В зависимости от того, где мы начинаем (в Адлере или центре Сочи), последовательность посещения объектов может меняться.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы