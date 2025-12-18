Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
Опустевшие, никому не нужные, но по-прежнему прекрасные — я покажу вам старые и даже заброшенные объекты в Сочи, которые хранят память целой эпохи.
Мы проследим историю развития Сочи от времён первых военных фортов на побережье до превращения в самый популярный курорт страны. Вы проникнетесь атмосферой тех времён, исследуя заброшенный ресторан и дачу вождя.
Мы начнём экскурсию у стен древнего форта Александрия, с которого и начинался когда-то город Сочи. Вы узнаете, как осваивалось Черноморское побережье и почему в XIX веке никто не хотел сюда ехать, когда и как был построен главный храм города — Храм Михаила Архангела. Также увидите дом одного из первых предпринимателей Сочи и оцените изящность и красоту сочинского Парфенона — Зимнего театра.
Заброшенный ресторан на горе
Далее по красивому серпантину мы поднимемся на гору Ахун. Здесь почти 90 лет назад по приказу Сталина была построена смотровая башня, с которой открываются великолепные виды на город и море. У вас будет возможность полюбоваться этими видами с большого колеса обозрения на вершине горы. Не все знают, но в этом лесу есть ещё одно монументальное строение — старинный ресторан, печальную историю которого я открою вам по дороге на гору. А ещё расскажу, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.
Дача вождя
Пока мы спускаемся с Ахуна, поговорим о Большой стройке в Сочи и выясним, почему Сочи весьма обязан товарищу Сталину. Ведь город Сочи мог и не стать лучшим курортом страны, всесоюзной здравницей… А завершится маршрут посещением дачи вождя, ведь у Сталина в Сочи была своя резиденция. Мы увидим здание, в котором Сталин отдыхал и работал, осмотрим интерьеры и, конечно, вспомним о привычках вождя, о его окружении и роли личности в истории.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле. Мы встречаемся с вами в центре Сочи (по договорённости гид может забрать вас из Адлера, Сириуса или Красной Поляны). Иногда последовательность посещения объектов может меняться
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Въезд на гору Ахун — 250 ₽/чел. (экосбор Сочинского нацпарка)
Вход на дачу Сталина — 800 ₽/чел.
Колесо обозрения (по желанию) — 500 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Спасибо большое Екатерине, за прекрасный день в Сочи. Очень интересная и ненавязчивая программа, факты о которых мы не знали, места, которых мы не видели. Очень хорошее, качественное донесение информации. Очень душевно ❤️ Нам очень понравилось
+2
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О
Ольга
Замечательная экскурсия - интересный рассказ и приятный маршрут. Познавательно, живописно и нестандартно. Однозначно рекомендуем!
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Р
Роман
Хорошая экскурсия. Рекомендую!
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Анна
Екатерина, спасибо за экскурсию, было интересно, мы посетили разные места удовлетворив вкусы и детей-подростков и их родителей. Екатерина не только хорошо знает материал, аккуратный и насколько это возможно здесь быстрый водитель, читать дальшеуменьшить
она прекрасный собеседник, хорошо изучила историю мест куда Вас привезёт, легко отвечает на доп вопросы и т. д. По моей просьбе была дополнена экскурсия чайной плантацией, где мы тоже с удовольствием побывали) Только хорошие впечатления) Да, к стати, Екатерина ещё и очень хороший фотограф, выбирает хорошие ракурсы и ей будет не лень немного поковыряться в настройках вашего телефона, чтобы получить достойное фото) Екатерина, спасибо за интересный день, он на долго останется в нашей памяти)
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Ольга
Добрый день. С экскурсоводом Екатериной провели пол незабываемых дня 10.11.2024! Отличная подача материала! Не смотря на то, что не первый раз в Сочи и бывала на различных экскурсиях, только после этой встречи отложилось много интересных фактов об этом прекраснейшем городе! Екатерине огромное спасибо и удачи!
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А
Анна
Спасибо нашему гиду Екатерине, которая оказалась не только прекрасным гидом со знанием истории города, но и хорошим собеседником и четким организатором. Ни один наш вопрос не остался без ответа! Экскурсия читать дальшеуменьшить
продумана до самых мелочей, было столько времени, сколько нам требовалось для фото, гуляний. Отдельное спасибо за возможность поиграть на ф-но на даче Квитко - в такой атмосфере мне ещё не приходилось играть (да и не придётся). Мы в восторге, а ребёнок (7 лет) тоже унёс с собой впечатление, и маленький сувенир от Екатерины)
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