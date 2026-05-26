Трансфер из аэропорта Сочи в Лазаревское и любой посёлок по пути

Это удобный и безопасный способ добраться до места отдыха. Мы встретим вас в аэропорту и довезём по указанному адресу.
Современные автомобили, опытный водитель и возможность остановок по пути сделают поездку приятной и комфортной.
Описание трансфер
- Встреча в аэропорту. Также возможен трансфер в обратную сторону.
- Комфортная поездка на современных автомобилях.
- Опытный водитель и бесплатное детское кресло или бустер для маленьких пассажиров.
- Возможность остановок по необходимости — перекус, отдых или фотопауза.
Организационные детали
- Вас повезёт водитель из нашей команды.
- Наши машина — Honda Stepwgn на 7 пассажирских мест, Kia Soul и аналогичные.
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер рейса или адрес, откуда вас забрать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 300 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Входит в следующие категории Сочи
