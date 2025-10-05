Можно просто добраться из точки до точки, а можно сделать это познавательно. Мы с комфортом довезём вас из аэропорта или вокзала в Абхазию и наоборот — из Абхазии в Сочи. В нашей команде опытные и опрятные водители, которые расскажут местные легенды и историю, а в автопарке — автомобили разной вместимости. Обращайтесь и мы всё организуем в лучшем виде!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Стройные кипарисы и раскидистые платаны, близость к морскому берегу, пьянящий воздух — всё это ждёт вас в поездке! В зависимости от маршрута мы расскажем о появлении на Черноморском побережье таких курортов, как Сухум, Пицунда, Гагра, Новый Афон.

Вы услышите:

Что привлекало советских граждан на побережье Чёрного моря

Почему Абхазия остаётся популярной в наше время

Почему в Гагре лучше, чем в Сочи растут эвкалипты, мандарины и другая экзотика

Как Гагра связана с русскими царями

Как география Абхазии влияла на её неприступность

Это и многое другое вы узнаете, наслаждаясь дорогой вдоль лазурных берегов!

Организационные детали

Трансфер возможен: для большего количества человек, в любую точку Абхазии, а также из Абхазии в Сочи — подробности уточняйте в переписке

— подробности уточняйте в переписке Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur, Kia Rio, Toyota Alphard, Hyundai Starex и других (в зависимости от количества участников)

Время выезда необходимо согласовывать заранее — не позднее, чем за 4 часа до вылета. Мы всегда указываем московское время для старта, оно совпадает с временем, по которому живут в Абхазии

Мы следим за задержками на границе — в случае, если водитель незначительно задерживается, он уведомит вас об этом. Если задержка более 30-ти минут — мы отправим к вам другое авто

С вами буду я или другой водитель нашей команды

Пересечение границы: