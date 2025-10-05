Можно просто добраться из точки до точки, а можно сделать это познавательно. Мы с комфортом довезём вас из аэропорта или вокзала в Абхазию и наоборот — из Абхазии в Сочи.
В нашей команде опытные и опрятные водители, которые расскажут местные легенды и историю, а в автопарке — автомобили разной вместимости. Обращайтесь и мы всё организуем в лучшем виде!
В нашей команде опытные и опрятные водители, которые расскажут местные легенды и историю, а в автопарке — автомобили разной вместимости. Обращайтесь и мы всё организуем в лучшем виде!
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Стройные кипарисы и раскидистые платаны, близость к морскому берегу, пьянящий воздух — всё это ждёт вас в поездке! В зависимости от маршрута мы расскажем о появлении на Черноморском побережье таких курортов, как Сухум, Пицунда, Гагра, Новый Афон.
Вы услышите:
- Что привлекало советских граждан на побережье Чёрного моря
- Почему Абхазия остаётся популярной в наше время
- Почему в Гагре лучше, чем в Сочи растут эвкалипты, мандарины и другая экзотика
- Как Гагра связана с русскими царями
- Как география Абхазии влияла на её неприступность
Это и многое другое вы узнаете, наслаждаясь дорогой вдоль лазурных берегов!
Организационные детали
- Трансфер возможен: для большего количества человек, в любую точку Абхазии, а также из Абхазии в Сочи — подробности уточняйте в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur, Kia Rio, Toyota Alphard, Hyundai Starex и других (в зависимости от количества участников)
- Время выезда необходимо согласовывать заранее — не позднее, чем за 4 часа до вылета. Мы всегда указываем московское время для старта, оно совпадает с временем, по которому живут в Абхазии
- Мы следим за задержками на границе — в случае, если водитель незначительно задерживается, он уведомит вас об этом. Если задержка более 30-ти минут — мы отправим к вам другое авто
- С вами буду я или другой водитель нашей команды
Пересечение границы:
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить и погасить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Сочи
Здравствуйте, дорогие друзья. Свой путь в туризме я начинал на Ближнем Востоке — в Египте, Израиле и Иордании, продолжил в Таиланде, Индонезии. В Сочи живу с 2015 года, постоянно совершенствуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
5 окт 2025
Хорошая комфортная быстрая поездка, благодарю 🙏🏻
Диана
27 сен 2025
С комфортом доехали до пункта, чистая хорошая машина, очень интересная поездка, благодарим👍
А
Алексей
2 сен 2025
Заказывал трансфер из аэропорта Сочи в Сухум. Встретил гид Денис. Сразу по прилету от него пришла смс с информацией, где встречаемся. Все быстро, четко и организовано. Чистая комфортная машина, есть вода. Доехали быстро, по пути остановились на смотровой площадке с красивым видом на море. Все ожидания оправдались.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 4 чел.
Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
Гагра, озеро Рица и парк львов на комфортной индивидуальной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах Страны Души
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
12 ноя в 05:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические тайны Нового Афона и Гагры
Погрузитесь в историю Нового Афона и Гагры, посетите монастыри, пещеры и водопады, узнайте легенды и факты о знаменитых местах
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.