Откройте для себя зимнюю сказку Сочи! Вы познакомитесь с рекой и мостами города, узнаете его историю и новогодние традиции.
Вас ждут величественный Железнодорожный вокзал, изящная набережная, фантастический «Золотой лист», праздничная «Ривьера» с огнями, уютный Комсомольский сквер и сияющий Морской вокзал.
Описание экскурсииНа этой праздничной прогулке вы насладитесь зимней сказкой по-сочински. Поближе познакомитесь с рекой Сочи, ее мостами и парками. Вы узнаете много нового и интересного о городе, о его истории, о местных новогодних традициях, о историях любви, которыми пронизан воздух Сочи. На этом волшебном пути нас ждут:
- Железнодорожный вокзал Сочи — не просто ворота города, а великолепный памятник сталинского ампира, похожий на дворец из белого морского камня, встречающий гостей своим торжественным, праздничным силуэтом;
- набережная реки Сочи — изящная и современная;
- мост «Золотой лист» — фантастическая конструкция;
- парк «Ривьера» — царство веселья и праздника. Здесь вековые деревья, увитые огнями, соседствуют с яркими аттракционами;
- Комсомольский сквер — островок тишины в сердце города;
- Морской вокзал — жемчужина города. Его стройная башня со шпилем сияет как нарядная драгоценность, а скульптуры застыли в вечном танце.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь у ж/д вокзала
Завершение: Район Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
