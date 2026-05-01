Трансфер в Гагру из Сочи

Ваш путь в Абхазию - в надёжных руках
Мы предлагаем комфортный трансфер в Гагру из Сочи, Адлера или Сириуса с возможностью встречи в аэропорту.

Вас ждёт удобная поездка без спешки и лишних забот, с опытным водителем, современным автомобилем и возможностью остановок по маршруту.
Описание трансфер

  • Встреча в Сочи, Адлере, Сириусе или аэропорту — в удобное для вас время.
  • Комфортная поездка в Гагру на современном автомобиле с опытным водителем.
  • Помощь и рекомендации при пересечении российско-абхазской границы.
  • Возможность остановок по пути — отдых, фото, перекус.
  • Местные достопримечательности по желанию: рынок в Гагре или мандариновые сады.

Организационные детали

  • Вас повезёт водитель из нашей команды.
  • Наши машины — Huyndai ix 35, Honda Stepwgn, Kia Soul и аналогичные. Детское кресло или бустер — по запросу.
  • Время прохождения границы — около 1 ч.
  • Возможна встреча в аэропорту — это входит в стоимость.
  • Для пересечения границы участникам 14 лет и старше понадобится российский гражданский паспорт. Детям до 14 только загранпаспорт. Если ребёнок путешествует не с родителями, сопровождающему необходимо нотариально заверенное согласие.
  • Перед поездкой проверьте наличие задолженностей и других ограничений на выезд.
  • По запросу возможен трансфер в другие города Абхазии — подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

