Мы предлагаем комфортный трансфер в Гагру из Сочи, Адлера или Сириуса с возможностью встречи в аэропорту.
Вас ждёт удобная поездка без спешки и лишних забот, с опытным водителем, современным автомобилем и возможностью остановок по маршруту.
Вас ждёт удобная поездка без спешки и лишних забот, с опытным водителем, современным автомобилем и возможностью остановок по маршруту.
Описание трансфер
- Встреча в Сочи, Адлере, Сириусе или аэропорту — в удобное для вас время.
- Комфортная поездка в Гагру на современном автомобиле с опытным водителем.
- Помощь и рекомендации при пересечении российско-абхазской границы.
- Возможность остановок по пути — отдых, фото, перекус.
- Местные достопримечательности по желанию: рынок в Гагре или мандариновые сады.
Организационные детали
- Вас повезёт водитель из нашей команды.
- Наши машины — Huyndai ix 35, Honda Stepwgn, Kia Soul и аналогичные. Детское кресло или бустер — по запросу.
- Время прохождения границы — около 1 ч.
- Возможна встреча в аэропорту — это входит в стоимость.
- Для пересечения границы участникам 14 лет и старше понадобится российский гражданский паспорт. Детям до 14 только загранпаспорт. Если ребёнок путешествует не с родителями, сопровождающему необходимо нотариально заверенное согласие.
- Перед поездкой проверьте наличие задолженностей и других ограничений на выезд.
- По запросу возможен трансфер в другие города Абхазии — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Трансфер в Гагру из Сочи»
Индивидуальная
до 4 чел.
Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах Страны Души
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
31 мая в 05:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от 13 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум за 1 день + трансфер из Сочи
Объехать всю Страну Души и открыть её древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля, У вашего отеля. Адлер, Центральный...
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
Гагра, озеро Рица и парк львов на комфортной индивидуальной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
13 июн в 07:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию