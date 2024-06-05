1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия для путешественников с детьми
Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: в Сочи/Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
26002 210₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ЕЕлена4 июня 2024Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ИИрина2 июня 2024Шикарное знакомство с Абхазией!! У нас был гид Алхас, который безумно любит свою родину и знает о ней все, благодаря
- ННаталья1 июня 2024Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гагры»
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