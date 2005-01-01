Петрос проводит ещё 3 экскурсии

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Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день

Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу

Петрос
Петрос – Гид из Сочи
Вы встретитесь с теплой Абхазией у белоснежных колоннад и пальм 🌴 в Гагре и Сухуме.

Прочувствуете ее душу в Новоафонском монастыре и на живописных дорогах.

Окунетесь в целебные воды ее горячих источников.

А мои рассказы помогут сложить представление об этой маленькой, но разнообразной стране!
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день

Что вас ожидает

Тур по главным городам Абхазии
Путешествуя со мной, вы уже по пути услышите интересные факты о Республике. Например, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. Вы узнаете о прошлом Абхазии и увидите ее современность в трех городах.

  • Гагра — наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по эвкалиптовым аллеям и набережной, вы увидите колоннаду, замок 🏰 принца Ольденбургского, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры. Я раскрою, как город 🏙️ стал легендарным курортом.
  • Новый Афон: у подножия Иверской горы ⛰️ вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря 🌊 и даже соседним рукотворным водопадом.
  • Сухум — столица ⭐️ Абхазии, которая запомнится вам колоритной набережной Махаджиров, фонтаном с грифонами и дивным Ботаническим садом, где собраны растения со всего мира. Сад, а также обезьяний питомник посещаем по вашему желанию.

Целебные термы Абхазии
Чтобы вы отдохнули от длительного путешествия и оздоровились, я отвезу вас в город Очамчира. Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг. Вы искупаетесь в горячей воде из гейзеров, примете грязевые ванны и оцените эффект гидромассажа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Экскурсию можно начать в Сочи или Адлере (во втором случае стоимость на 1000 руб. меньше)
  • Вход на термальные источники оплачивается дополнительно (250 руб. с человека)
  • Продолжительность экскурсии 🧭 от 10 до 12 часов по договоренности

Для пересечения государственной границы необходимо иметь паспорт РФ. Гражданам стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт. Дети до 14 лет едут со свидетельством о рождении, с 14 лет — по паспортам. Дети до 18 лет — несовершеннолетние и поэтому обязаны пересекать границу со своими родителями. Если же вы приехали на отдых с внуком, внучкой, братом или сестрой — то нужно иметь нотариально заверенную доверенность от родителей с указанием слова «Абхазия».

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Сочи или Адлере
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
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Петрос проводит ещё 3 экскурсии

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