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10 отзывов
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Гора Ахун — самая высокая гора Сочи.

По одной из легенд Сталин поразился панорамой города, которая открывалась с горы ⛰️, и приказал построить смотровую башню.

Вечером пейзаж преображается.

Вид с башни нельзя описать словами, это нужно увидеть своими глазами: все горит огнями, а город 🏙️ видно как на ладони!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 240 ₽ за экскурсию

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Вечерний Ахун
Вечерний Ахун

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • Ахунская башня
Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря 🌊 и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых 🤩 видов. Но их ждало разочарование. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы ⛰️ все же заставляли искать выход из этого положения.
В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С. И. Аоробьева. На растоянии 875 м от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия ⛳ на гору Ахун стала одной из самых популярных в Сочи. С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов.
Башня является памятником архитектуры и находится под охраной государства.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер.
Что не входит
  • Входной билет — 100 р.
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Вечерний Ахун
Вечерний Ахун
Вечерний Ахун
Вечерний Ахун

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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10 отзывов оставили туристы

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