Гора Ахун — самая высокая гора Сочи.
По одной из легенд Сталина поразила панорама города, которая открывалась с горы, и он приказал построить смотровую башню. Здесь красиво в любое время суток — весь Сочи виден как на ладони.
Вечером пейзаж преображается: вид с колеса обозрения нельзя описать словами, это нужно увидеть своими глазами: все горит огнями!
По одной из легенд Сталина поразила панорама города, которая открывалась с горы, и он приказал построить смотровую башню. Здесь красиво в любое время суток — весь Сочи виден как на ладони.
Вечером пейзаж преображается: вид с колеса обозрения нельзя описать словами, это нужно увидеть своими глазами: все горит огнями!
Описание экскурсииГора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м. над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых видов. Но их ждало разочарование. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли искать выход из этого положения. В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С. И. Аоробьева. На растоянии 875 м. от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия на гору Ахун стала одной из самых популярных в Сочи. С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м. открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Башня является памятником архитектуры и находится под охраной государства.
Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ахун
- Ахунская башня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 руб.
- Колесо обозрения - 400 руб.
Место начала и завершения?
Ж/Д вокзал Центрального района Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Брали экскурсию на вечерний Ахун. Все получилось) - по времени четко рассчитали когда можно с колеса обозрения Пик 701 увидеть закат (башня закрыта на реставрацию, так что за видами с
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Е
Экскурсия прошла замечательно. Попали на гору Ахун в дождливую погоду, это не позволило насладиться красотой видов с горы в полном объеме. Очень жаль, что сама башня не работает. Но наш гид Петр своим вниманием и интересными рассказами о Сочи, скрасил эти минусы. И несмотря на погодные условия, мы остались довольные нашей экскурсией. Рекомендуем посещать экскурсии с гидом Петром. Спасибо.
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К
Экскурсия прошла замечательно. Попали на гору Ахун в дождливую погоду, это не позволило насладиться красотой видов с горы в полном объеме. Очень жаль, что сама башня не работает. Но наш гид Петр своим вниманием и интересными рассказами о Сочи, скрасил эти минусы. И несмотря на погодные условия, мы остались довольные нашей экскурсией. Рекомендуем посещать экскурсии с гидом Петром. Спасибо.
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Ю
Спасибо за такую поездку и экскурсию! Рекомендую нашего гида: Петр -ходячая энциклопедия! Познавательно, интересно и в том темпе, который нас устраивал! Спасибо!!!
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Я
Замечательный гид- Пётр. Рассказал много интересного про Сочи. Очень лоялен к изменению маршрута по нашему желанию. Старался чтоб мы увидели как можно больше локаций. Рекомендую.
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А
Экскурсия понравилась, очень удобно ездить с одним гидом. Показал красивые места, очень много интересного рассказал экскурсовод. Потрясающий вид с горы Ахун!
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