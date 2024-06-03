1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«В Морпорту вы полюбуетесь вечерними морскими видами и сможете сфотографироваться с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука»»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера и местные поэты читают свои произведения»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу»»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«В компании старого фонарщика Фаролеро вы отправитесь в прошлое Сочи, чтобы исследовать его уютные улочки в свете вечерних огней»
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Если будет желание, мы встретим закат в горах и даже останемся на ночь в палаточном лагере, чтобы полюбоваться Млечным путем и яркими светлячками в ночных сочинских лесах, попробовать походную кухню и попеть костровые песни»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Олимпийские объекты лучше всего рассматривать вечером, когда Сочи озаряется разноцветными огнями»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Групповая
10 часов
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
«В Олимпийском парке мы пересядем на кары и как раз к началу вечерней программы доберемся до фонтанов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню
Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«А вечернее шоу фонтанов будоражит воображение и переносит зрителей в мир музыки и света»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
«И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
«Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
«Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка»
Расписание: Ежедневно в 16:00
от 17 600₽ за экскурсию
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Прогуливаясь вечером по лесу, вы наткнулись на заросшую тропинку, на которую раньше не обращали внимания»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
«Смеркается, сотовая связь не ловит, вдалеке шум горной реки, и звуки ночного леса»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«В солнечный день мы рекомендуем начинать программу вечером, чтобы было комфортнее»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
«Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка"»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500₽ за человека
Групповая
1 час
Закат на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
«Во время 45-минутного круиза перед вами откроется панорамный вид на Сочи на закате»
2 000₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
«Мы предлагаем ночную аренду яхты в любое время с 20:00 до 04:00, начало каждый час»
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ААлександра3 июня 2024Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
- ЛЛилия30 мая 2024Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
- ААнна29 мая 2024Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
- ВВиктория27 мая 2024Очень хорошая экскурсия! Роман завозил на такие локации, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Увидели вечерний Сочи с разных ракурсов. Во время экскурсии Роман рассказал много интересных фактов об истории города, строительстве олимпийских объектов и современной застройке.
- ММария21 мая 2024Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
- ТТаня17 мая 2024Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
- ЮЮрий16 мая 2024Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
- ЛЛусине14 мая 2024Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
- ЛЛидия,14 мая 2024Были на вечерней экскурсии по Сочи с гидом Романом. Мы довольны этой экскурсией, всем рекомендуем, вечерний Сочи прекрасен, особенно со смотровых площадок, куда нас водил Роман. С ним было интересно и увлекательно, даже подсказывал где лучше сфоткаться…. Спасибо ему большое….
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Вечерние" можно забронировать 33 экскурсии от 900 до 42 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 946 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Вечерние», 946 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август