🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 285 отзывов Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории Начало: От отеля, где остановились туристы «В Морпорту вы полюбуетесь вечерними морскими видами и сможете сфотографироваться с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука»» от 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 64 отзыва Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории Начало: По договоренности «Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 175 отзывов Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне «Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун» 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города Начало: Центральный район Сочи «Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера и местные поэты читают свои произведения» от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Олимпийский парк Сочи Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов «В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу»» 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 47 отзывов Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса Начало: На ул. Театральная «На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном» 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте 30% скидка Мини-группа 1 час 9 отзывов Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний Начало: В порту Сочи «Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море» 3800 2 660 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами Начало: У вашего отеля 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера Начало: курорт Газпром, Красная Поляна «Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе» от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 16 отзывов Вечерняя морская прогулка на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном» Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа 1 875 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района) «После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 15 минут 7 отзывов Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи Начало: Сочи, ул. Театральная, 2 «В компании старого фонарщика Фаролеро вы отправитесь в прошлое Сочи, чтобы исследовать его уютные улочки в свете вечерних огней» Расписание: См. календарь 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Семейный поход по Сочи и Красной поляне Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники «Если будет желание, мы встретим закат в горах и даже останемся на ночь в палаточном лагере, чтобы полюбоваться Млечным путем и яркими светлячками в ночных сочинских лесах, попробовать походную кухню и попеть костровые песни» 9 950 ₽ за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерняя велопрогулка по Имеретинке Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной «Олимпийские объекты лучше всего рассматривать вечером, когда Сочи озаряется разноцветными огнями» 7 700 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 32 отзыва По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 7 отзывов Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3 «Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток» Расписание: Летом круглосуточно 16 930 ₽ за всё до 11 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 44 отзыва Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания «В Олимпийском парке мы пересядем на кары и как раз к началу вечерней программы доберемся до фонтанов» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Магия вечернего Сочи Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии Начало: По договоренности «Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам Начало: По договоренности «В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун Начало: Центральный район Сочи Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста. 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Вечерний Олимпийский парк Начало: Ваш отель в Сочи «А вечернее шоу фонтанов будоражит воображение и переносит зрителей в мир музыки и света» Расписание: Ежедневно 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 9 отзывов По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки «И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю» 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1 час 8 отзывов Морская прогулка на двухпалубной яхте Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе Начало: В Морском порту «Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Прогулка на яхте от заката до рассвета Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Что вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики» Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды) от 42 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 37 отзывов Поход на пик Бзерпи и закат в горах По заповедным альпийским лугам через две вершины «Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца» от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 5 часов Вечерний Олимпийский Парк «Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка» Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00 900 ₽ за билет

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов «Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка» Расписание: Ежедневно в 16:00 от 17 600 ₽ за экскурсию

Квест 2 часа Мистический квест «Тайна заброшенного особняка» Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6 «Прогуливаясь вечером по лесу, вы наткнулись на заросшую тропинку, на которую раньше не обращали внимания» 14 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час Хоррор Квест «Неврастения» Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром «Смеркается, сотовая связь не ловит, вдалеке шум горной реки, и звуки ночного леса» 11 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Квест 1.5 часа «Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания Начало: У вокзала «Олимпийский парк» «В солнечный день мы рекомендуем начинать программу вечером, чтобы было комфортнее» 7 700 ₽ за всё до 10 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м Начало: Мы за вами заедем «Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка"» Расписание: Ежедневно с 7:00 от 7 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Групповая 1 час Закат на роскошной яхте с видом на Сочи и горы «Во время 45-минутного круиза перед вами откроется панорамный вид на Сочи на закате» 2 000 ₽ за человека