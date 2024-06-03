Вечерние экскурсии Сочи

Найдено 33 экскурсии в категории «Вечерние» в Сочи, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
285 отзывов
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«В Морпорту вы полюбуетесь вечерними морскими видами и сможете сфотографироваться с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука»»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«Дача полковника Квитко — вы узнаете, на какой итальянский замок она похожа, и встретите закат на ее живописной террасе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера и местные поэты читают свои произведения»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу»»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«На вечерней прогулке с ним, перемещаясь в плащах и слушая магическую музыку, вы погрузитесь в другую реальность и в ней откроете необычные факты о Сочи житейском, киношном, историческом и, конечно, таинственном»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660 за человека
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875 за человека
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«В компании старого фонарщика Фаролеро вы отправитесь в прошлое Сочи, чтобы исследовать его уютные улочки в свете вечерних огней»
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Если будет желание, мы встретим закат в горах и даже останемся на ночь в палаточном лагере, чтобы полюбоваться Млечным путем и яркими светлячками в ночных сочинских лесах, попробовать походную кухню и попеть костровые песни»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950 за всё до 8 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Олимпийские объекты лучше всего рассматривать вечером, когда Сочи озаряется разноцветными огнями»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Светодиодная подсветка на борту поможет создать атмосферу романтики в вечернее время суток»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
«В Олимпийском парке мы пересядем на кары и как раз к началу вечерней программы доберемся до фонтанов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Ахун
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Вечерний Ахун: экскурсия на смотровую башню
Исследуйте красоту Сочи с высоты птичьего полета, наслаждаясь вечерними огнями города с вершины горы Ахун
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«А вечернее шоу фонтанов будоражит воображение и переносит зрителей в мир музыки и света»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
«И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
«Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Прогулка на яхте от заката до рассвета
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Вечерний Олимпийский Парк
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
«Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900 за билет
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка»
Расписание: Ежедневно в 16:00
от 17 600 за экскурсию
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
«Прогуливаясь вечером по лесу, вы наткнулись на заросшую тропинку, на которую раньше не обращали внимания»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
«Смеркается, сотовая связь не ловит, вдалеке шум горной реки, и звуки ночного леса»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«В солнечный день мы рекомендуем начинать программу вечером, чтобы было комфортнее»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 10 чел.
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
«Остановка на смотровой площадке Роза плато, фотографирование, отдых, созерцание видов гор или заката в горах, по желание обед\ужин в ресторане "Варежка"»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500 за человека
Закат на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
Групповая
1 час
Закат на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
«Во время 45-минутного круиза перед вами откроется панорамный вид на Сочи на закате»
2 000 за человека
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
🛥 На яхте
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
«Мы предлагаем ночную аренду яхты в любое время с 20:00 до 04:00, начало каждый час»
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Вечерний Сочи
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпатьВсе прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
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    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Вечерний Сочи
    Очень хорошая экскурсия! Роман завозил на такие локации, которые самостоятельно вряд ли посетишь. Увидели вечерний Сочи с разных ракурсов. Во время экскурсии Роман рассказал много интересных фактов об истории города, строительстве олимпийских объектов и современной застройке.
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
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    действительно необычные! Очень впечатлили каньон, водопады и чайные "плантации". Первый раз увидели "семечки чая")), кстати, привезли с собой немного и они дома проросли!)) Теперь растим чайный куст!)) От души рекомендую! Если все "обязательные места в городе Сочи" уже изучены, эта экскурсия Вас точно порадует чистым лесным и морским воздухом, красивыми камерными видами и необычными историями!

    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик
  • Т
    Таня
    17 мая 2024
    Морская прогулка на двухпалубной яхте
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
    Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы началиОчень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
    Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
  • Л
    Лусине
    14 мая 2024
    Магия вечернего Сочи
    Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
  • Л
    Лидия,
    14 мая 2024
    Вечерний Сочи
    Были на вечерней экскурсии по Сочи с гидом Романом. Мы довольны этой экскурсией, всем рекомендуем, вечерний Сочи прекрасен, особенно со смотровых площадок, куда нас водил Роман. С ним было интересно и увлекательно, даже подсказывал где лучше сфоткаться…. Спасибо ему большое….
    Были на вечерней экскурсии по Сочи с гидом Романом. Мы довольны этой экскурсией, всем рекомендуем, вечернийБыли на вечерней экскурсии по Сочи с гидом Романом. Мы довольны этой экскурсией, всем рекомендуем, вечернийБыли на вечерней экскурсии по Сочи с гидом Романом. Мы довольны этой экскурсией, всем рекомендуем, вечерний

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Вечерний Сочи
  2. Нетипичный Сочи на автомобиле
  3. Приключение в окрестностях Сочи
  4. Обзорная экскурсия по Сочи
  5. Олимпийский парк Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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