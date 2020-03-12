133 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Лучшие смотровые площадки города

Роман
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Роман – ваш гид
Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи.

По дороге я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы здесь были сняты и где можно попробовать самые вкусные хинкали в городе.
От 3510 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля, где остановились туристы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии133 отзыва
4.91
Вечерний Сочи
Вечерний Сочи

Что вас ожидает

Современный облик мерцающего Сочи
Мы заедем в город по новейшему дублёру Курортного проспекта, через его яркие тоннели, ультрасовременные развязки и эстакады, откуда вы сможете увидеть высотные жилые комплексы нового, Олимпийского Сочи. Поговорим о том, что привнесла Олимпиада в жизнь города и как его планируют развивать дальше.

Интересные факты о городских достопримечательностях
Одна из смотровых площадок, к которой мы подъедем, находится у подножия Храма Святого Князя Владимира на Виноградной горе. Это первый в России и в Европе храм, сооруженный по технологии монолитного строительства, поэтому его непременно стоит увидеть и получше узнать его историю. Во время экскурсии я расскажу вам о гос.даче “Бочаров ручей” – 25-этажном здании пансионата “Ставрополье”, построенном по типу детской пирамидки. Кроме того, по дороге вы увидите монумент Михаила-Архангела и узнаете, почему он является покровителем города, а также поймете, откуда в Сочи взялся памятник Петру Первому.

Лучшие панорамные виды
В Морпорту вы полюбуетесь вечерними морскими видами и сможете сфотографироваться с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука». И самое главное – увидите Сочи с одной из самых высоких точек: видовой башни «Роза ветров» на горе Батарейка. Здесь вы насладитесь роскошной панорамой на все 360 градусов и сделаете отличные кадры – с площадки хорошо просматриваются все главные точки города и море.

До встречи в Сочи!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на машине гида
  • Посещение башни «Роза ветров» оплачивается дополнительно (стоимость — 100 рублей)
  • Гид забирает туристов только из Центра Сочи, Хосты и Адлера
Вечерний Сочи
Вечерний Сочи
Вечерний Сочи
Вечерний Сочи
Вечерний Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля, где остановились туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и местный колорит. В Абхазию езжу постоянно уже более трёх лет. На Олимпиаде я проходил спецкурсы по вождению в разных условиях, в т.ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и по Абхазии. До встречи!
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133 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Роман показал нам вечерний Сочи с высоты птичьего полёта. Мы увидели и оценили красоту города с разных точек . Виды прекрасные. Под рассказы нашего гида сделали массу фотографий, узнали историю города, его легенды. Время пролетело незаметно.
Спасибо, Роман!
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, было не только познавательно, но и очень интересно. Роман - отличный рассказчик, интересный собеседник и обаятельный молодой человек. Будем рекомендовать всем знакомым и сами обязательно воспользуемся услугами Романа еще не раз.
8 марта 2020
Были 07.03.2020г . Все очень понравилось. Интересно, содержательно. Всем советуем найти пару часов для экскурсии "Вечерний Сочи" с Романом.
7 марта 2020
Добрый день. Когда записывалась на экскурсию, честно говоря, были сомнения. Ночной Сочи- что там смотреть ночью? Как оказалось, много чего! В ночной Сочи я просто влюбилась, Такая замечательная атмосфера в городе! А старый морской вокзал с рыбаками, тихо напевающих по гитару- просто Арбат! Роман очень эрудированный, увлечённый и влюблённый в город человек. Было интересно. Всем , даже кто уже, и не раз, был в городе, посетить эту экскурсию. Спасибо!
2 марта 2020
Замечательная экскурсия! 2,5 часа пролетели незаметно! Красивые виды ночного Сочи, знакомство с разными районами и достопримечательностями, остановки в интересных местах. Роман - прекрасный рассказчик, дает много информации, но в размеренном комфортном для туристов темпе. Отдельно стоит отметить, что экскурсия проходит на комфортабельный минивэне, а Роман отличный водитель, ехать с ним очень спокойно.
СПАСИБО большое!!! Будем рекомендовать его друзьям и знакомым, да и сами с удовольствием в следующий раз посетим его другие экскурсии.
22 февраля 2020
У нас была дневная экскурсия. Мы впервые приехали в Сочи и хотел и составить первое впечатление. Роман любезно показал нам глрод и рассказал о его истории возникновения и развития. Очень удобно на машине, с небольшими прогулкам. Ощущение, что гуляешь с другом!
20 февраля 2020
Роман провёл прекрасную экскурсию по Вечернему Сочи. Моему 12 летнему внуку , также как и мне было очень интересно. Удивительный обзор видов ночного города, интересные места, конкретное изложение информации! Жаль, что уезжаем, но в следующий раз обязательно посетим другие экскурсии Романа.
6 февраля 2020
Добрый день!
Вчера были на экскурсии "Вечерние Сочи". Нам очень понравилось. Роман замечательный рассказчик и знает город Сочи. Всегда даёт не только сухие факты, но и рассказывает байки, истории. И маршрут построен рационально. Мы повидал Сочи с другой её стороны, и современный, и исторический.
Спасибо большое Роману. Будем рекомендовать друзьям.
4 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Много информации, интересно и при этом очень спокойно, не нервно ехать с Романом. Познакомились с историей Сочи, с разными районами и достопримечательностями. Выходили в интересных местах. Фотографировались, осматривали всё! Потрясающие виды на город сверху! Роман чудесно отвечал на все вопросы. Нигде не торопил, программа была "перевыполнена") Отличный гид, очень ответственно относится к своему делу. Огромное спасибо!
1 февраля 2020
Время пролетело незаметно! Даже ливень и холод не смогли испортить удовольствие от приключения по ночному Сочи! Роман очень интересно построил маршрут: рассказывая историю города Сочи и параллельно соединяя исторические легенды с городской архитектурой. Ребёнку 10 лет очень понравилось и не смотря на усталость, запомнились многие места и рассказы. Ну и сам вид вечернего Сочи, конечно поражает своим великолепием. Смотровые площадки подобраны разноплановые, чтобы такой увидеть такой разный город. Очень рекомендую! Спасибо, Роман.
Ещё 123 отзыва

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