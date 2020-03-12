133 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Современный облик мерцающего Сочи

Мы заедем в город по новейшему дублёру Курортного проспекта, через его яркие тоннели, ультрасовременные развязки и эстакады, откуда вы сможете увидеть высотные жилые комплексы нового, Олимпийского Сочи. Поговорим о том, что привнесла Олимпиада в жизнь города и как его планируют развивать дальше.

Интересные факты о городских достопримечательностях

Одна из смотровых площадок, к которой мы подъедем, находится у подножия Храма Святого Князя Владимира на Виноградной горе. Это первый в России и в Европе храм, сооруженный по технологии монолитного строительства, поэтому его непременно стоит увидеть и получше узнать его историю. Во время экскурсии я расскажу вам о гос.даче “Бочаров ручей” – 25-этажном здании пансионата “Ставрополье”, построенном по типу детской пирамидки. Кроме того, по дороге вы увидите монумент Михаила-Архангела и узнаете, почему он является покровителем города, а также поймете, откуда в Сочи взялся памятник Петру Первому.

Лучшие панорамные виды

В Морпорту вы полюбуетесь вечерними морскими видами и сможете сфотографироваться с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука». И самое главное – увидите Сочи с одной из самых высоких точек: видовой башни «Роза ветров» на горе Батарейка. Здесь вы насладитесь роскошной панорамой на все 360 градусов и сделаете отличные кадры – с площадки хорошо просматриваются все главные точки города и море.

До встречи в Сочи!