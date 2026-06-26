Гора Ахун — жемчужина Сочи.
Густые леса, краснокнижные растения и дикие животные завораживают как туристов, так и местных жителей. Вы подниметесь на вершину горы, чтобы увидеть Сочи и его окрестности с высоты в почти 700 метров. Также вы узнаете истории и легенды о призраках, которые якобы бродят по лесам.
Густые леса, краснокнижные растения и дикие животные завораживают как туристов, так и местных жителей. Вы подниметесь на вершину горы, чтобы увидеть Сочи и его окрестности с высоты в почти 700 метров. Также вы узнаете истории и легенды о призраках, которые якобы бродят по лесам.
Описание экскурсииГора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м. над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых видов. Но их ждало разочарование. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли искать выход из этого положения. В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С. И. Аоробьева. На растоянии 875 м. от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия на гору Ахун стала одной из самых популярных в Сочи. С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м. открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Башня является памятником архитектуры и находится под охраной государства.
Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор 250 руб
Место начала и завершения?
Адлер, остановка Лавровая
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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