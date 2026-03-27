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По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией

Погрузитесь в атмосферу прошлого на Волге ГАЗ-21, исследуя вечерний Сочи и его достопримечательности. Уникальные фото на память гарантированы
Индивидуальная фото-прогулка на ретроавтомобиле по вечернему Сочи - это возможность окунуться в атмосферу прошлого. Волга ГАЗ-21 станет вашим транспортом и декорацией для незабываемых снимков.

Маршрут включает главные достопримечательности центрального района: Курортный проспект, Зимний театр, Морской порт и смотровые площадки. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а количество снимков зависит от вашего желания. В конце прогулки вас отвезут обратно в отель
5
26 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🚗 Уникальный ретроавтомобиль
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🌆 Вечерний Сочи
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🕰 Погружение в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июл
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Лучше всего отправляться на фото-прогулку по Сочи с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечные дни позволяют сделать яркие снимки, а город полон жизни. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди и более прохладные вечера. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и количество доступных для посещения мест.
Сейчас август — это идеальное время.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Зимний театр
  • Морской порт
  • Смотровые площадки

Описание фото-прогулки

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся колесить по городу в комфортном темпе. Посетим все достопримечательности центрального района Сочи:

  • Курортный проспект
  • Две смотровые площадки
  • Зимний театр
  • Морской порт

На память у вас останутся такие же атмосферные фотографии, как в галерее на этой странице (а может быть, даже лучше!) — я вас поснимаю и пришлю получившийся материал. Вы можете взять с собой несколько вариантов одежды для смены образа.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в пределах Сочи и Адлера и по окончании отвезу обратно
  • В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность поездки может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости
  • Фотосессия проходит на беззеркальную камеру Sony a6300 с объективом Sigma AF 30mm f/1.4
  • Вы получите от 30 до 200 фотографий, в зависимости от вашего желания фотографироваться

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 170 туристов
Всем доброго времени суток. Меня зовут Станислав. Я живу в Сочи уже 5 ле. Активный, весёлый, без вредных привычек (на фото реквизит). Во время фотосессии всегда стараюсь создать дружескую и тёплую
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атмосферу. Не делаю жёсткой привязки ко времени, хочу, чтобы вы наслаждались поездкой, а не смотрели на часы: если мы по какой-то причине выбиваемся из графика — ничего страшного, на стоимость это не влияет. Буду рад прокатить вас на моей «Волге» по душевному Сочи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Ю
Остались исключительно положительные эмоции от экскурсии. Комфорт обеспечен на всех этапах. Станислав позвонил заранее, забрал прямо из отеля, на все предварительные организационные вопросы ответил. Очень интересный рассказчик с чувством юмора
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и знанием материала при этом. Фотки получились чудесные. А машина просто чудо, будто путешествуешь на ней во времени. Лучшее, что мы можем привезти из отпуска - это яркие позитивные впечатления. И это тот случай, когда они обеспечены.

Остались исключительно положительные эмоции от экскурсии. Комфорт обеспечен на всех этапах. Станислав позвонил заранее, забрал прямо
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Надежда
Отличная фотосессия в компании приятного, грамотного влюбленного в свое дело парня, машина обращает на себя внимание, фото получились очень стильные, обязательно вернемся если появятся другие марки авто 🙂🥰
Отличная фотосессия в компании приятного, грамотного влюбленного в свое дело парня, машина обращает на себя внимание,
Отличная фотосессия в компании приятного, грамотного влюбленного в свое дело парня, машина обращает на себя внимание,
Отличная фотосессия в компании приятного, грамотного влюбленного в свое дело парня, машина обращает на себя внимание,
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А
Поездка по Сочи прекрасна;
Волга прекрасна;
Станислав прекрасен;
Фото прекрасны.
А так почувствовали себя будто в сказке. Мы с женой будто снялись в фильме, где мы вдвоём - главные герои. Автомобиль будто создан для
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лавстори. Огромное спасибо Станиславу за интересные повествования о городе и об авто. Очень много чего поразило в течение этой поездки, всего не описать. Поэтому всем рекомендуем! Я желаю каждому испытать такие эмоции, которые испытали мы!

Поездка по Сочи прекрасна;
Поездка по Сочи прекрасна;
Поездка по Сочи прекрасна;
Поездка по Сочи прекрасна;
Поездка по Сочи прекрасна;
Поездка по Сочи прекрасна;
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Анна
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было все, от начала и до конца👌🏻 Автомобиль обращает на себя внимание абсолютно всех, кто
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встречается на пути, как пешеходов, так и водителей. Как только оказались в нем, то сразу ощутили ретро атмосферу и прониклись той эпохой 60-годов. Все остановки были в очень красивых местах, не спеша посмотрели очень много локаций. Сам экскурсовод- Станислав очень начитанный, разносторонний и приятный в общении молодой человек и увлек своими рассказами всю семью, включая подростка, которая вообще не любит экскурсии. Все было четко, красиво и инетересно👌🏻 Станислав порекомендовал прекрасный ресторан с великолепным видом на ночной Сочи и очень вкусной едой. Ну и конечно самое главное, наша поездка была запечатлена Станиславом очень профессионально и практически сразу мы получили отличные кадры, которые будут нам напоминать об этой прекрасной поездке👏🏻Станислав, спасибо Вам большое, удачи и побольше хороших клиентов🙌🏻

Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было
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Наталья
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко, без банальных рассказов: даты, имена, события. Нам было интересно окунуться в местный колорит, ответил
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на все наши вопросы. Ждём фото, уверена мы будем прекрасны на них 🤗 Станислав посоветовал нам прекрасный ресторан, но отзыв о ресторане будет на сайте ресторана 😉 Стас, прекрасных, доброжелательных туристов! 🙌

Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко,
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Екатерина
Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и просили, т. к. с мужем юбилей свадьбы, хотелось сделать романтическую фотосессию. Станислав показал очень
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живописную старую дорогу над побережьем где-то между Хостой и Сочи, остановились на смотровой площадке и сделали много классных кадров. Муж не любит фотографироваться, но идея с Волгой его так вдохновила, что он постоянно придумывал новые позы и ракурсы. Жаль, что пока доехали до Сочи, солнце уже село. Хотелось успеть на закат. Пока ехали, муж выяснял все про Волгу, будто это экскурсия не по Сочи, а разговор в автомастерской)))) Именно от этой части поездки у мужа самые главные впечатления. Очень понравилось, что Стас меньше чем через сутки скинул все фото. Обычно по месяцу ждешь фотографов.

Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и
Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и
Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и
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