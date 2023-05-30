Как насчёт небольшого путешествие в прошлое? Роль машины времени выполнит Волга ГАЗ 21: только взгляните на неё, рассмотрите детали интерьера — чувствуете ностальгию? Я вас поснимаю на её фоне, и у вас останутся фото, словно кадры из старых фильмов. И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся изучать город в комфортном темпе. Посетим все достопримечательности центрального района Сочи:

Курортный проспект

санаторий Орджоникидзе

две смотровые площадки

Зимний театр

Морской порт

ℹ️ Я поделюсь любопытными фактами из истории города, не перегружая вас ненужной информацией.

📸 И конечно же, на память у вас останутся такие же атмосферные фотографии, как на странице этой экскурсии (а может быть, даже лучше!) — я вас поснимаю и пришлю получившийся материал. Вы можете взять с собой несколько вариантов одежды для смены образа.

Организационные детали