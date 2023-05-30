По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией

Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки

Описание
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Как насчёт небольшого путешествие в прошлое? Роль машины времени выполнит Волга ГАЗ 21: только взгляните на неё, рассмотрите детали интерьера — чувствуете ностальгию? Я вас поснимаю на её фоне, и у вас останутся фото, словно кадры из старых фильмов.

И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Ближайшие даты:
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас из отеля, и мы отправимся изучать город в комфортном темпе. Посетим все достопримечательности центрального района Сочи:

  • Курортный проспект
  • санаторий Орджоникидзе
  • две смотровые площадки
  • Зимний театр
  • Морской порт

ℹ️ Я поделюсь любопытными фактами из истории города, не перегружая вас ненужной информацией.

📸 И конечно же, на память у вас останутся такие же атмосферные фотографии, как на странице этой экскурсии (а может быть, даже лучше!) — я вас поснимаю и пришлю получившийся материал. Вы можете взять с собой несколько вариантов одежды для смены образа.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в пределах Сочи и Адлера и по окончании отвезу обратно
  • В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность экскурсии может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Санаторий Орджоникидзе
Популярные места
Смотровые площадки
Зимний Театр

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