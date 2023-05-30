Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Как насчёт небольшого путешествие в прошлое? Роль машины времени выполнит Волга ГАЗ 21: только взгляните на неё, рассмотрите детали интерьера — чувствуете ностальгию? Я вас поснимаю на её фоне, и у вас останутся фото, словно кадры из старых фильмов.
И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю.
И конечно, мы проедем по вечернему Сочи, я покажу вам его главные достопримечательности и расскажу их историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я заберу вас из отеля, и мы отправимся изучать город в комфортном темпе. Посетим все достопримечательности центрального района Сочи:
- Курортный проспект
- санаторий Орджоникидзе
- две смотровые площадки
- Зимний театр
- Морской порт
ℹ️ Я поделюсь любопытными фактами из истории города, не перегружая вас ненужной информацией.
📸 И конечно же, на память у вас останутся такие же атмосферные фотографии, как на странице этой экскурсии (а может быть, даже лучше!) — я вас поснимаю и пришлю получившийся материал. Вы можете взять с собой несколько вариантов одежды для смены образа.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в пределах Сочи и Адлера и по окончании отвезу обратно
- В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность экскурсии может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Сочи
Всем доброго времени суток. Меня зовут Станислав. Я живу в Сочи уже 5 лет, 4 из них работаю частным гидом. Активный, весёлый, без вредных привычек (на фото реквизит). Во время экскурсии всегда стараюсь создать дружескую и тёплую атмосферу. Не делаю жёсткой привязки ко времени, хочу, чтобы вы наслаждались поездкой, а не смотрели на часы: если мы по какой-то причине выбиваемся из графика — ничего страшного, на стоимость это не влияет. Буду рад прокатить вас на моей Волге по душевному Сочи!Задать вопрос
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