Индивидуальная фото-прогулка на ретроавтомобиле по вечернему Сочи - это возможность окунуться в атмосферу прошлого. Волга ГАЗ-21 станет вашим транспортом и декорацией для незабываемых снимков.



Маршрут включает главные достопримечательности центрального района: Курортный проспект, Зимний театр, Морской порт и смотровые площадки. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а количество снимков зависит от вашего желания. В конце прогулки вас отвезут обратно в отель

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на фото-прогулку по Сочи с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечные дни позволяют сделать яркие снимки, а город полон жизни. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди и более прохладные вечера. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и количество доступных для посещения мест.

Сейчас август — это идеальное время.