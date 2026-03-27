Индивидуальная фото-прогулка на ретроавтомобиле по вечернему Сочи - это возможность окунуться в атмосферу прошлого. Волга ГАЗ-21 станет вашим транспортом и декорацией для незабываемых снимков.
Маршрут включает главные достопримечательности центрального района: Курортный проспект, Зимний театр, Морской порт и смотровые площадки. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а количество снимков зависит от вашего желания. В конце прогулки вас отвезут обратно в отель
Маршрут включает главные достопримечательности центрального района: Курортный проспект, Зимний театр, Морской порт и смотровые площадки. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а количество снимков зависит от вашего желания. В конце прогулки вас отвезут обратно в отель
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🚗 Уникальный ретроавтомобиль
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌆 Вечерний Сочи
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на фото-прогулку по Сочи с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, солнечные дни позволяют сделать яркие снимки, а город полон жизни. В апреле, мае и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди и более прохладные вечера. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и количество доступных для посещения мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Зимний театр
- Морской порт
- Смотровые площадки
Описание фото-прогулки
Я заберу вас из отеля, и мы отправимся колесить по городу в комфортном темпе. Посетим все достопримечательности центрального района Сочи:
- Курортный проспект
- Две смотровые площадки
- Зимний театр
- Морской порт
На память у вас останутся такие же атмосферные фотографии, как в галерее на этой странице (а может быть, даже лучше!) — я вас поснимаю и пришлю получившийся материал. Вы можете взять с собой несколько вариантов одежды для смены образа.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в пределах Сочи и Адлера и по окончании отвезу обратно
- В зависимости от дорожной обстановки и времени, затраченного на фотосъёмку, продолжительность поездки может меняться как в большую, так и в меньшую сторону без изменения стоимости
- Фотосессия проходит на беззеркальную камеру Sony a6300 с объективом Sigma AF 30mm f/1.4
- Вы получите от 30 до 200 фотографий, в зависимости от вашего желания фотографироваться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 170 туристов
Всем доброго времени суток. Меня зовут Станислав. Я живу в Сочи уже 5 ле. Активный, весёлый, без вредных привычек (на фото реквизит). Во время фотосессии всегда стараюсь создать дружескую и тёплую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Остались исключительно положительные эмоции от экскурсии. Комфорт обеспечен на всех этапах. Станислав позвонил заранее, забрал прямо из отеля, на все предварительные организационные вопросы ответил. Очень интересный рассказчик с чувством юмора
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Отличная фотосессия в компании приятного, грамотного влюбленного в свое дело парня, машина обращает на себя внимание, фото получились очень стильные, обязательно вернемся если появятся другие марки авто 🙂🥰
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А
Поездка по Сочи прекрасна;
Волга прекрасна;
Станислав прекрасен;
Фото прекрасны.
А так почувствовали себя будто в сказке. Мы с женой будто снялись в фильме, где мы вдвоём - главные герои. Автомобиль будто создан для
Волга прекрасна;
Станислав прекрасен;
Фото прекрасны.
А так почувствовали себя будто в сказке. Мы с женой будто снялись в фильме, где мы вдвоём - главные герои. Автомобиль будто создан для
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Ни разу не пожалели о том, что поехали на эту необычную экскурсию, потому что прекрасно было все, от начала и до конца👌🏻 Автомобиль обращает на себя внимание абсолютно всех, кто
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Море… море… море положительных эмоций. Станислав-это наш Краш 😍 Красивый, харизматичный, общительный. Экскурсия прошла очень легко, без банальных рассказов: даты, имена, события. Нам было интересно окунуться в местный колорит, ответил
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Сразу отмечу, это была не совсем экскурсия, скорее фотосессия на ретроавтомобиле. Но мы именно так и просили, т. к. с мужем юбилей свадьбы, хотелось сделать романтическую фотосессию. Станислав показал очень
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